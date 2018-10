El United no cierra la herida

Nadie llegaba bien al partido. El Valencia, a pesar de haber ganado el último encuentro liguero (el primero de la temporada), arrastraba una serie de malos resultados e incluso se ha puesto en duda la categoría de Marcelino García Toral. Pero si de algo puede presumir el asturiano, es no estar en la cuerda floja como su rival de hoy. El mal arranque de temporada tanto en liga como en la primera de las copas, donde ya está eliminado por un equipo de Championship, hace que a el portugués José Mourinho le queden pocas balas en la recámara.

Nadie esperaba una oda al fútbol. Nadie esperaba ver siquiera el partido de la jornada. Nadie esperaba nada. Por ello unas pocas jugadas de Gonçalo Guedes y algún acercamiento (que no disparo) de los 'red devils' fueron todo lo que pudo llegar a levantar del asiento al aficionado.

El partido ya empezaba con un síntoma de la enfermedad que últimamente carga el Manchester United, sino se presentaban con suficientes problemas deportivos como la debilidad defensiva, la poca eficacia de los delanteros en las citas importantes o la guerra Mou-Pogba, además, llegaban tarde. El partido de Old Trafford fue el último en empezar y en acabar. El autobús inglés no llegaba a la hora precisa en su propia ciudad, en su propia casa.

Las alineaciones no dieron lugar a muchas sorpresas. Las que salían en casi todas las quinielas. El partido en sí no tuvo una gran emoción. La ocasión más clara del Valencia llegó en un disparo de fuera del área de Guedes, y en los locales a pesar de que Rashford solía protagonizar los ataques, fue Lukaku el único en poner en un aprieto real a Neto.

Al final un 0-0. Sin mucho que hablar, sin mucho que discutir.

Las sensaciones que deja el partido para el conjunto español, es que a pesar de no encontrar aún su juego al cien por cien, hay cierta credibilidad defensiva, sienten que pueden combatir a cualquiera aún estando mal y que los resultados llegarán. Porque en Mestalla todo el mundo confía.

No podemos decir que en Manchester ocurre lo mismo. Las estrellas no aparecen, la defensa sufre, no hay fondo de armario, Mou no cree en la plantilla (hoy un único cambio). El equipo décimo en la tabla, eliminado de la Carabao Cup por el Derby County y estrella y entrenador enfrentados. En Manchester, la herida es demasiado grande para una tirita.