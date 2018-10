Previa Holanda vs Alemania: buscando sobrevivir en esta Liga de Naciones

Como sucede en casi cualquier torneo de estas características, han empezado a surgir en los últimos días criticas al mismo (Jürgen Klopp y Dejan Lovren han sido los últimos). No obstante, hemos de convenir el que, para el aficionado medio, aporta bastante mas que los tediosos amistosos que llenaban estas fechas hasta hace apenas pocas semanas. Y aporta mucha más por varias razones: una primera porque, aunque no tenga excesiva relevancia para muchos países cara a clasificaciones para Eurocopas, ya hay un cierto aliciente; pero, sobre todo, porque con grupos de tres equipos, cuatro partidos a disputar y el primero clasificándose para los play-offs finales y el ultimo descendiendo de categoría, el margen de error es tremendamente pequeño, la línea entre el triunfo y el fracaso es muy borrosa… y esto dota a la competición de una agilidad y de un interés en cada uno de los partidos que no tiene parangón en otras competiciones.

Y en este caso, el del mínimo margen de error, el de la delgada línea entre éxito y fracaso es especialmente palpable para Holanda y Alemania. En los dos primeros jornadas, los alemanes empataron con Francia, tercer miembro de este grupo 1 de la Liga A y los holandeses, perdieron. Quiere decir eso que una derrota de cualquiera de ellos les dejaría con 0 (Holanda) o 1 (Alemania) puntos tras dos partidos y, en consecuencia, con escasas opciones de alcanzar el primer puesto del grupo y, lo que es peor, con bastantes de ocupar la última plaza y, por tanto, descender de categoría. Aunque no sea una competición de las consideradas de primer nivel, al menos ahora en sus primeros albores, sería un palo notable para cualquiera de estos dos históricos del futbol europeo.

Y, aunque hay evidentes diferencias entre las dos, ninguna llega a este otoño de 2018 en una situación de excesiva confianza a la vista de sus últimos resultados; Holanda, especialmente.

Holanda, buscando recuperar el camino del éxito

Vive Holanda una época convulsa: demasiados seleccionadores en corto espacio de tiempo, cierta ausencia de talento, dificultades en la transición de la generación que llegase a ser subcampeona del mundo en Sudáfrica 2010 (dirigidos por van Marvijk) y terceros en Brasil 2014 (con Louis van Gaal al mando) a esta nueva que no ha logrado clasificarse ni para la Eurocopa de Francia 2016 ni para el Mundial de Rusia 2014.

Ronald Koeman, el dia de su presentacion como nuevo seleccionador oranje (Foto: efe.com)

Tras los estrepitosos fracasos de las dos últimas competiciones internacionales por equipos, Ronald Koeman tomo los mandos de la oranje el pasado 6 de febrero de 2018. Su balance, hasta el momento, absolutamente equilibrado: seis encuentros, dos victorias, dos empates y dos derrotas. Cinco encuentros amistosos y uno solo oficial, el disputado ante Francia el pasado mes de septiembre y correspondiente a la Liga de naciones (derrota por dos tantos a uno en el Stade de France).

Y, si uno analiza estos seis encuentros de Koeman a los mandos de la oranje, se dará cuenta de que o no tiene las cosas claras o está utilizando estos amistosos y el encuentro de Liga de Naciones como laboratorio para dar con su sistema de juego ideal y con los hombres adecuados para llevar a cabo el mismo.

La única pauta común en los onces de Koeman es, obviamente, un portero (Cillessen parece tener el puesto ganado, aunque también ha dado varias oportunidades a Zoet y una defensa con tres centrales (de Vrij, van Dijk, Blind y Ake se disputan las tres plazas, aunque los tres primeros parecen tener una clara ventaja).

A partir de ahí, el resto es un jeroglífico o una sucesión de probaturas : las laterales puros (haciendo defensa de cinco), dos mediocentros, dos extremos y un delantero; dos carrileros más ofensivos en las bandas, tres mediocentros (dos de ellos como interiores) y un solo punta; dos laterales puros, tres medios y dos delanteros o dos laterales ofensivos, dos mediocentros, dos mediapuntas y un solo delantero, que es el planteamiento táctico que ha utilizado en los dos últimos partidos, incluido en el único oficial frente a Francia el pasado mes de Septiembre.

Joachim Low, seleccionador aleman desde 2016 (Foto: gettyimages.com)

Alemania, de la euforia a la depresión

Alemania, si lo comparamos con Holanda, vive una situación de mucha más estabilidad en lo que al banquillo se refiere: de hecho, Joachim Löw lleva ocupando el banquillo de la Maanschaft desde julio de 2006. Sin embargo, otra vez salvando las distancias con Holanda, también ha caído del cielo a los infiernos: de ser brillante campeona del mundo en Brasil (incluido el fastuoso 7 a 1 a los anfitriones en la semifinal) a ni siquiera superar la primera fase del Mundial del pasado verano en Rusia.

Tras alguna sobre su continuidad y superado el terremoto de la polémica salida de Özil de la selección, Alemania trata de rehabilitarse futbolísticamente. Pero, al contrario de los que parece ser en Holanda, Löw parece tener un claro su esquema táctico: un 4-3-3, transformable, en algunos momentos o encuentros en un 4-2-3-1. Y, puede que sea por los eternos problemas físicos de Khedira o por otra razón, con un cambio táctico más relevante de lo que parece: con respecto al Mundial, Kimmich abandona el lateral derecho para ejercer como mediocentro de referencia.

Aun con los riesgos que suponen todas las incertidumbres señaladas, vayamos con una aproximación de los onces que podrían presentar Löw y Koeman. La suerte está echada, no hay margen de error. Quien pierde, paga… ¿con el descenso a la Liga B de la UEFA Nations League?