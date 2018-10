New York City resurge a tiempo

New York City FC

El Yankee Stadium volverá a ver nuevamente a su equipo en los PlayOff´s tras la victoria de los neoyorkinos ante un rival directo. Desde el inicio del encuentro, los locales demostraron una cara que no se veía desde hacía varias semanas. Con el balón, encerró a su rival en campo propio y en 30 minutos consiguió anotar tres goles que encarrilaron una victoria muy importante. Los visitantes recortaron distancia en el marcador, pero apenas se quedaron cerca de su objetivo. En la segunda parte se vio una gran igualdad en el juego de ambos equipos, teniendo llegadas al área, pero ninguna de ellas siendo clara ocasión manifiesta de gol. Bajo este planteamiento finalizó un partido que por casualidades del destino, se repetirá la próxima semana en la Knockout Round.

New York no especula

Con la tercera plaza del Este en juego y el poder afrontar como local el primer partido de los PlayOff´s, New York City FC salió al partido sin especular. Desde el que el colegiado marcase el inicio del partido los locales llevaron la iniciativa y buscaron con insistencia la portería de un rival que pareció tardar varios minutos en entrar al partido.

Los primeros 20 minutos se convirtieron en un acoso y derribo por parte de los neoyorkinos que les permitió anotar dos goles que dejaban muy encarrilado el resultado. Encontraron un filón por banda izquierda con el que Matarrita se incorporaba de manera constante y sin oposición.

En un saque de esquina provocado por la subida del lateral costarricense, Maxime Chanot logró rematar el balón desde el punto de penalti y adelantar a los locales en el marcador, haciendo así justicia con el gran inicio que su equipo estaba realizando.

Y sin tiempo para la reacción, en una nueva jugada por banda izquierda, David Villa logró superar a su marcador para colocar un centro al interior del área. Lo que pareció ser un sencillo despeje de Trusty, acabó siendo un regalo envenenado y el balón se introdujo dentro de su portería.

La respuesta de Philadelphia Union no se hizo esperar y en la siguiente acción, recortaron distancias en el marcador, dándole al partido algo más de tensión. Dockal consiguió filtrar un balón entre la línea defensiva neoyorkina para Burke, y que el delantero no desaprovechó. Con un disparo cruzado, los visitantes consiguieron anotar un gol importante para sus aspiraciones.

Durante los siguientes minutos el partido vivió un intercambio de golpes entre uno y otro equipo, sin que ninguno de ellos consiguiese tranquilizar el ritmo de juego, convirtiéndose en el dominador de la pelota.

No fue hasta el minuto 30 cuando un error de la defensa visitante permitió al equipo neoyorkino gozar de una nueva ocasión de gol que no desaprovechó. Una mala salida del guardameta lo dejó mal posicionado, lo que Villa trató de aprovechar con un disparo que fue rechazado. Pero el balón volvió a los pies del español, que no perdonó en la segunda ocasión y con un disparo cruzado anotó el tercer gol.

Con esta nueva ventaja de dos goles continuó una primera mitad en la que el equipo visitante dio un paso hacia adelante y tuvo momentos en los que controló el balón y marcó el ritmo del partido. Buscó la portería, pero sólo consiguió realizar un par de disparos que se marcharon fuera de los tres palos.

‘Philly’ no pudo con su rival

En la segunda parte en juego, ‘The Pidgeons’ salieron con la intención de sorprender a un rival que saldría a asediar su portería. Aprovechando los espacios que los visitantes dejaron a su espalda, primer Moralez y luego Villa consiguieron tener un par de ocasiones en las que sólo la falta de puntería les privó de una mayor ventaja en el luminoso.

Philadelphia Union tardó varios minutos en sacudirse la presión de su rival y llegar a portería. Tuvo que esperar hasta que no se cumplió la hora para ver una nueva ocasión de los visitantes. Sapong fue derribado por el guardameta, lo que hizo que el colegiad señalase los once metros. El mismo delantero fue el encargado de intentar recortar distancias, pero Johnson adivinó la dirección y detuvo el balón.

Los visitantes no cejaron en su empeño y continuaron buscando la portería de su rival, que fue perdiendo poco a poco el control de la pelota. Esto obligó al entrenador local a tener que realizar algunos cambios en el centro de campo para recuperar la iniciativa y el balón.

Los minutos transcurrieron, dejando un nuevo partido en el que ninguno de los equipos consiguió mostrar superioridad sobre su rival y el centro del campo pasó a ser el claro protagonista. Constante intercambio en el control de la pelta, permitiéndose ver llegadas en ambas porterías a cuentagotas.

Según se fue llegando el final del encuentro, los ‘Zolos’, viendo como se les escapaban sus posibilidades de superar a su rival, dio un paso adelante. Asedió la portería neoyorkina sin encontrar el hueco por el que hacer daño, con un partido muy completo de la defensa local, que logró mantener inamovible el resultado.

Con este marcador de dos goles de ventaja, New York City FC logró la victoria que le permite mantener la tercera posición, que le otorga la localía en la Knockout Round que dará comienzo en los próximos días.