Análisis Post: EEUU suma su segundo empate en el octogonal final

Estados Unidos empató 0-0 ante El Salvador en el inicio del octogonal final camino a Qatar 2022, mientras que Canadá también, igualó 1-1 ante Honduras en Toronto. Ambas selecciones llegaban con la obligación de mejorar en la segunda jornada de la ronda final de la CONCACAF.

Segundo empate al hilo en el octogonal final

Estados Unidos empató 1-1 ante Canadá en Nashville, Brenden Aaronson abrió la cuenta para la selección de las barras y las estrellas en el minuto 55. Cyle Larin equilibró las acciones para los canadienses. La actual campeona norteamericana a pesar de generar las mejores ocasiones en la segunda jornada, no pudo capitalizarlas, acumula once partidos sin conocer la derrota desde el 3 de junio, aunque el principal objetivo es volver a clasificar a la cita mundialista.

El partido ante Honduras del jueves 9 de septiembre en San Pedro Sula cerrará la primera jornada triple. La selección de las barras y las estrellas por ahora está quinta con dos puntos. México lidera la zona con seis, Panamá segunda con cuatro, Canadá y Honduras también tienen dos puntos. Costa Rica un punto y última Jamaica con cero.

El once inicial tuvo una media de 24 años, Gregg Berhalter hizo seis cambios con respecto al partido ante El Salvador. Sebastian Lletget, Kellyn Acosta, John Brooks, Christian Pulisic, Jordan Pefok y Antonee Robinson se reintegraron a la selección absoluta. El futbolista del Chelsea fue el capitán del combinado de las barras y las estrellas.

En otros resultados de la segunda jornada, México venció 1-0 a Costa Rica en San José, Panamá goleó 3-0 a Jamaica en Kingston y El Salvador empató 0-0 a Honduras en Salvador. La tercera jornada se jugará el jueves 9 de septiembre, Panamá vs. México en Ciudad de Panamá, Costa Rica vs. Jamaica en San José y Canadá vs. El Salvador en Toronto. A 441 días para Qatar 2022, Gregg Berhalter tendrá un arduo trabajo, dos puntos de seis posibles, todas las partes involucradas necesitan hacer una profunda reflexión.

El inicio no fue el esperado, Estados Unidos tiene mucho potencial para seguir creciendo con nuevas certezas en el octogonal final de la CONCACAF. La última derrota se produjo en un amistoso, 2-1 ante Suiza el 30 de mayo de 2021. Desde aquel momento acumula un impresionante estado de forma, once partidos invicta, aunque los resultados no han acompañado el proceso en el clasificatorio mundialista.