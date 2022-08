Previa general de la jornada 3 de la Premier League 2022/23

Nueva fecha de la Premier League 22/23, tras las dos anteriores, Manchester City y Arsenal pelean palmo a palmo, ambos tienen seis puntos con dos victorias al hilo. Everton, West Ham y Manchester United están en aprietos, todos ellos afrontan un momento complicado en el curso mundialista, están en zona de descenso y tienen arduo trabajo sobre la marcha.

Darwin Núñez será baja sensible en los Reds tras su expulsión por agresión. El internacional uruguayo debe aprender a controlar sus reacciones para no volver a caer en provocaciones absurdas. La tercera jornada abrirá el telón con Tottenham vs. Wolverhampton en Londres y concluirá con el partido clave en Old Trafford.

Los Spurs llegan invictos con una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones oficiales del nuevo curso, el partido inaugural de la nueva jornada de la Premier League se jugará el sábado a las 13:30 horas. Tottenham marcha cuarto con cuatro puntos. Por su parte, el Wolverhampton no ha iniciado bien, acumula un empate y una derrota, buscará su primera victoria para recuperar la confianza. Las dos caras de la mano, uno pelea en zona de competiciones europeas y el otro necesita sumar para no complicarse con la zona de descenso.

Como cada jornada, las 16:00 horas un horario clave en la fecha del sábado, en esta oportunidad con dos partidos que acaparan los reflectores, pero sin olvidar los otros dos que se disputarán, primero entre Fulham y Brentford; también Leicester vs. Southampton.

- Crystal Palace vs. Aston Villa: Crystal Palace viene de sumar un punto de oro en Anfield ante Liverpool y Aston Villa se recuperó, superando 2-1 a Everton. Las Águilas van en la búsqueda de sumar su primera victoria en la nueva temporada del fútbol inglés. Por su parte, los Villanos anhelan seguir sumar otra victoria que les permita seguir escalando en la tabla de posiciones.

- Everton vs. Nottingham Forest: los Toffees afrontan una situación similar a la del Manchester United, complicada en la zona de descenso con dos derrotas al hilo, necesitan sumar para salir de las últimas posiciones. Por su parte, Nottingham Forest ganó 1-0 a West Ham y busca otra victoria para seguir dentro de los diez primeros en la Premier League.

Los Gunners son el perseguidor más cercano del Manchester City con seis puntos en el segundo lugar tras dos victorias al hilo. Por su parte, las Cerezas llegan golpeadas tras la dolorosa derrota por 4-0 ante los Citizens. Arsenal no quiere perder la oportunidad de seguir peleando palmo a palmo y busca sostener su gran arranque en la élite a las 18:30 horas.

La jornada del domingo abre con dos partidos de las 15:00 horas, West Ham en una situación similar a la del Everton y Manchester United, no tiene más margen de error y Chelsea que se mantiene invicta y busca seguir afianzándose.

West Ham vs. Brighton: los Hammers están complicados con la zona de descenso tras dos derrotas al hilo, el conjunto londinense necesita mejorar muchísimo para concretar su primera victoria en la nueva temporada de la Premier League. Por su parte, las Gaviotas están invictas con una victoria y un empate.

Leeds vs. Chelsea: los Blues están invictos con una victoria y empate, Chelsea quiere seguir afianzándose en zona de competiciones europeas. Por su parte, el Leeds también tiene un buen estado de forma. Ninguno dará tregua en otro partido clave de la tercera jornada.

Los Citizens golearon 4-0 a Bournemouth en la jornada pasada, se afianzan en la cima con seis puntos tras dos victorias al hilo. El actual campeón inglés sigue pisando fuerte en la élite. Por su parte, las Urracas también se mantienen invictas con una victoria y un empate y anhela dar el batacazo de la jornada a las 17:30 horas.

