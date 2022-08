Los 'Gunners' suman su segunda victoria al hilo en la Premier League

Segunda victoria de Arsenal en la temporada. Los ‘Gunners’ han ratificado su mejor momento futbolístico y buscan pelear palmo a palmo con Manchester City en la Premier League. Arteta encontró el equipo y ahora tiene grandes desafíos jornada a jornada en la temporada 22/23.

El partido comenzó como los ‘Gunners’ siempre nos tienen acostumbrados, los 22 titulares nos deleitaron con un auténtico partidazo en la segunda jornada de la Premier League. Ya con el balón en juego, Fofana pudo haber adelantado a los ‘zorros’ en cuatro minutos de juego y erró una clarísima ocasión. Seis minutos después, Gabriel Jesus tuvo una clarísima ocasión para adelantar al Arsenal en el marcador y tampoco pudo batir la portería del Leicester.

Fofana fue amonestado en los ‘zorros’ en el minuto 16, Magalhaes erró otra gran ocasión. Los ‘Gunners’ con el 56% de la posesión del balón, cinco remates en total y en el momento más inesperado, Gabriel Jesus abrió la cuenta, 1-0, tremendo mazazo para el Leicester en Londres, tras una asistencia de Granit Xhaka. Los dirigidos por Arteta generaron mejores sensaciones en los primeros 20 minutos de la primera parte.

El internacional brasileño anotó su primer tanto oficial con los ‘Gunners’ en la Premier League, Gabriel Martinelli cometió una falta. Leicester insistió por todos los medios equilibrar el partido, parcialmente el Arsenal sumaba su segunda victoria al hilo y se afianza en el segundo lugar con seis puntos. En 29 minutos de juego, la tónica no cambió, los ‘zorros’ estaban en aprietos en un partido bastante disputado en ambas áreas.

Falta contra Ben White, tiro libre para el Arsenal. Leicester no se rindió y no dio tregua, intentó por todos los medios equiparar las acciones. Odergaard erró el segundo tanto tras una asistencia de Gabriel Jesús en el minuto 34. Arsenal fue dominador absoluto de la primera media hora, tuvo contra las cuerdas al Leicester en Londres. Saque de esquina para los ‘Gunners’. Doblete de brasileño, 2-0, acumula dos goles con su nuevo equipo en partidos oficiales.

Gabriel Martinelli cometió otra falta y concedió un tiro libre para los ‘zorros’. Los dirigidos por Arteta fueron superiores y el marcador quedaba corto por todas las ocasiones claras que tuvo el conjunto londinense. Penalti en primera instancia para el Leicester tras una falta de Ramsdale, el VAR revisó dicha acción y descartó el mismo.

Tras los primeros cuarenta y cinco minutos, se adicionó cinco más. El Arsenal buscaba constantemente ampliar la ventaja, con dos goles se encamina a nueva contundente victoria. Leicester estaba en serios problemas, con dos goles en contra, debe reaccionar o el panorama será complicado. Gabriel Jesus es la figura temporalmente con un doblete tras la primera parte.

