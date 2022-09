Roberto De Zerbi, nuevo entrenador del Brighton

Roberto De Zerbi, el entrenador italiano de 43 años, asumirá la conducción del primer equipo del Brighton por los próximos cuatro años, pendiente de la obtención del permiso de trabajo. El presidente de las gaviotas, Tony Bloom, le dio una cálida bienvenida: “Estoy absolutamente encantando de que Roberto haya aceptado convertirse en nuestro nuevo entrenador, sus equipos juegan a un estilo de fútbol emocionante y valiente. Confío que ambos aspectos se adaptarán magníficamente a nuestro equipo actual”.

El experimentado estratega inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del fútbol italiano con Darfo Boario y Foggia. También tuvo breves periodos en la Serie A con el Palermo y Benevento, también destacado en el Sassuolo con su estilo de ataque y enfoque basado en la posesión del balón, tuvo una oferta para unirse al Shakhtar, aunque dicha oferta quedó truncada por la invasión rusa a Ucrania.

La presentación oficial de De Zerbi se dará el martes 20 de septiembre, la misma fue aplazada en señal de respeto a la memoria de la Reina Isabel II. El Brighton marcha cuarto en la Premier League, el actual curso inició bajo el mando de Graham Potter, quién partió al Chelsea tras el despido de Tuchel. Las gaviotas volverán al ruedo tras la fecha FIFA de septiembre y tienen dos partidos pendientes a nivel doméstico. El Brighton quiere seguir siendo la gran revelación.

Paul Barber, director ejecutivo del Brighton, también se deshizo en elogios para el entrenador italiano: “No es ningún secreto a voces que nuestro presidente supervisa constantemente a todos los posibles candidatos, creemos que Roberto es la persona ideal para continuar con el progreso del club y trabajar con este destacado grupo de jugadores”, concluyó.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ