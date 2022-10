El Arsenal recuperó la cima en la Premier League

El Arsenal goleó 3-0 al Bodo Glimt por la tercera jornada de la UEFA Europa League el jueves 6 de octubre. Por su parte, el Liverpool ganó 2-0 al Rangers en la Champions. Ambos equipos se han enfrentado directamente 60 veces, los ‘Gunners’ acumulan 16 victorias, 19 empates y 25 derrotas. El partidazo de la jornada en Londres.

Los ‘Reds’ tomaron el protagonismo desde el principio, el Arsenal fue un hueso duro de roer y ejerció una presión alta. Partido de ida y vuelta en 49 segundos. Martinelli abrió rápidamente el marcador, 1-0, tremendo mazazo para los dirigidos por Klopp en un minuto y medio. La primera parte fue bastante reñida. El VAR intervino para clarificar dicha acción y el gol fue convalidado.

El Liverpool tiene que arriesgarse por ahora se queda con las manos vacías, el Arsenal temporalmente recuperar la cima con 24 puntos. Los ‘Reds’ ahora apostaron por el contraataque como as bajo la manga para generar intriga en cuatro minutos. Falta de Luis Díaz, tiro libre para los ‘Gunners’. Darwin Núñez remató y provocó un saque de esquina. En seis minutos de juego, la tónica se mantuvo.

El Arsenal generaba mejores sensaciones en la primera parte. Arteta estaba pensativo en el banquillo. Arnold ejecutó el lateral. En nueve minutos, el Liverpool intentó generar peligro con algunos balones largos. Ramsdale quedó sentido. Klopp buscaba variantes tácticas, su plan estratégico inicial no resultó. Xhaka remató y la acción quedó anulada tras un fuera de juego.

En 13 minutos de juego, el Liverpool nunca pudo reponerse y por ahora sigue sin convencer en pleno curso mundialista. Virgil van Dijk erró una gran ocasión, Saka quedó sentido. En 17 minutos de juego, Arsenal fue sólido en todas las líneas con apenas el 33% de la posesión. Lateral para los ‘Reds’. A falta de 20 minutos para que concluya la primera parte.

Los ‘Gunners’ estaban al acecho y aprovecharon los cambios de velocidad para dejar expuesta a la defensa del Liverpool. Darwin Núñez se animó y no pudo batir la portería rival en 26 minutos. Gabriel Jesus remató y por poco aumenta la cuenta. Luis Díaz por poco anota el empate, se salvó el Arsenal.

Darwin Núñez empató, 1-1, el Liverpool reaccionó en 34 minutos. El partido cambió por completo. Tras 45 minutos disputados, se añadió cinco minutos. Klopp debe corregir pequeños aspectos para escalar en la Premier League. Saka anotó el segundo tanto, 2-1.

El Liverpool volvió más decidido en la búsqueda de la épica remontada en 46 minutos. Firmino equilibró las acciones en 53 minutos, 2-2. Los ‘Reds’ rescatan un punto en Londres. Arsenal por ahora cayó al segundo lugar con 22 puntos. La tónica de la segunda parte no cambió. Arteta estaba pensativo, sus dirigidos estuvieron dos veces en ventaja y no supieron administrarla.

Xhaka erró una gran ocasión en 62 minutos, el Liverpool ganó mayor terreno y buscaba dar el batacazo de la jornada. Mucha intensidad en el mediocampo en 65 minutos. El Arsenal está obligado a ganar si quiere recuperar el primer lugar. Klopp estaba más tranquilo por la capacidad de reacción que mostraron sus dirigidos.

Gabriel Jesus intentó desbordar y fue interceptado. Los ‘Gunners’ en 67 minutos de juego intentaron a través de las bandas. Martinelli no pudo batir la portería rival, Liverpool por momentos quedó expuesto defensivamente. Matip salió e ingresó Konaté, salió Salah e ingresó Fabinho. Klopp se la jugó a todo o nada. En 69 minutos, el partido estaba para cualquiera de los dos.

Con este resultado, Manchester City se mantiene en el primer lugar. Salvo que Arsenal gané. Los ‘Reds’ apostaron por el juego asociado e insistieron a través de las bandas. Los ‘Gunners’ no dieron tregua. Marco especular en Londres. Arteta empezó a dosificar energías pensando en la jornada europea de media semana.

Penalti para el Arsenal, Saka anotó el tercer tanto, 3-2 en 76 minutos. Auténtico partidazo en la Premier League. La figura del partido con un doblete. Los ‘Reds’ buscaban equilibrar las acciones a través de un saque de esquina. Tras 90 minutos disputados, se añadió cinco minutos.

