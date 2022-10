El Manchester United se acomodó en el grupo E

El conjunto chipriota perdió 2-1 ante la Real Sociedad en la segunda jornada del grupo E, por su parte, el Manchester United ganó 2-0 al Sheriff en Moldavia. Los ‘Red Devils’ vienen un durísimo mazazo en el derbi, perdieron 6-3 ante Manchester City por la Premier League y buscaran recuperar la confianza. Partido crucial en la tercera jornada de la UEFA Europa League.

Los ‘Red Devils’ ejercieron una presión alta desde el principio, el Omonia no dio tregua. En simultáneo, Sheriff empata sin goles ante la Real Sociedad. En dos minutos de juego, Dalot se asoció con Martínez. Cristiano Ronaldo intentó desbordar y no pudo. El conjunto chipriota se aferró a la sólida muralla defensiva. Saque de esquina para los ingleses.

El Manchester United adelantó las líneas, Eriksen no pudo desbordar en cuatro minutos de juego. El Omonia fue un hueso duro de roer en la primera parte. ten Hag estaba pensativo en el banquillo. Los ‘Red Devils’ dominaron el partido con el 79% de la posesión del balón. Sancho no pudo rematar con comodidad, el conjunto inglés parcialmente marcha segundo con cuatro puntos.

Bruno Fernandes tampoco pudo batir la portería rival, Manchester United dominaba tácticamente a placer, aunque se apresuró muchísimo en el último pase. Cristiano Ronaldo por poco anota el primer tanto en nueve minutos. El conjunto chipriota buscaba dar el batacazo de la jornada. ten Hag estaba pensativo, los ‘Red Devils’ necesita ganar para acomodarse en el grupo E.

Sancho se asoció con Eriksen, Manchester United buscaba por todos los medios el primer tanto, el Omonia sufrió muchísimo con algunos balones largos. Dalot se asoció con Casemiro. El conjunto inglés impone condiciones en 14 minutos.

La primera parte fue un monólogo del Manchester United, el Omonia no pudo salir del asedio táctico. Cristiano Ronaldo remató y provocó otro saque de esquina. El conjunto inglés no pudo superar a la muralla defensiva de su similar chipriota. Antony erró una gran ocasión. En 17 minutos, dicha acción quedó anulada tras un fuera de juego del astro portugués.

A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, Manchester United por ahora queda con los deberes pendientes. Cristiano Ronaldo ejecutó un tiro libre y el balón salió desviado en 25 minutos. ten Hag tiene un arduo trabajo para la segunda parte. En el momento más inesperado, Karim abrió la cuenta para los chipriotas, 1-0 en 34 minutos. Los ‘Red Devils’ ahora están obligados a remontar para evitar el papelón monumental. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

Behind at the break.#MUFC || #UEL