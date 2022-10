Los 'Gunners' sufrieron un poco más de la cuenta

El Arsenal goleó 3-0 al Bodo Glimt hace una semana en la tercera jornada del grupo A, los ‘Gunners’ buscarán consolidar su gran momento futbolístico en la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Por su parte, el conjunto noruego no tiene más margen de error y sus opciones son remotas en el cierre de la jornada europea de media semana.

Desarrollo del partido

El conjunto inglés tomó el protagonismo desde el inicio, el Bodo Glimt ejerció una presión alta en 42 segundos. Saka intentó desbordar y no pudo. Los ‘Gunners’ temporalmente se afianzan en la cima del grupo A con siete puntos. Los noruegos por poco abren la cuenta a través de Pellegrino en cuatro minutos de juego. Arteta estaba pensativo en el banquillo.

El Bodo Glimt fue un equipo punzante y no dio tregua, partido de ida y vuelta en ambas áreas. En cinco minutos, el Arsenal adelantó las líneas, Saka se asoció con White. Falta a favor del Arsenal, el conjunto inglés con el 57% de la posesión generaba mejores sensaciones. Saka desbordó, Arteta no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos.

El conjunto noruego por momentos sufrió y quedó expuesto defensivamente. En 12 minutos de juego, la primera parte fue bastante reñida. White fue uno de los puntos más altos. El conjunto inglés constantemente buscaba el área rival. El Bodo Glimt anuló las salidas del Arsenal en 19 minutos y apostó por el contraataque como as bajo la manga. Arteta seguía buscando variantes, su plan estratégico inicial no resultó.

Odegaard remató y el balón salió desviado en 20 minutos. El conjunto noruego equilibró el desarrollo de la primera parte. Saka anotó el primer tanto, 0-1 en 23 minutos. Tremendo mazazo para el Bodo Glimt. Los noruegos estaban en aprietos e intentaron empatar rápidamente el partido.

Saka remató y el balón salió desviado. Arteta estaba más tranquilo, el grupo A cambió por completo, el Arsenal sumaba nueve puntos con un partido pendiente. Odegaard no pudo rematar comodidad. Saka fue amonestado tras una falta, Arteta estaba pensativo en 31 minutos.

Tras 45 minutos disputados, el Arsenal tuvo muchos pasajes de buen fútbol, parcialmente se quedó con los deberes cumplidos y se añadió un minuto. El Bodo Glimt tiene un arduo trabajo para la segunda parte.

Segunda parte

El Arsenal volvió más decidido en 46 minutos. El Bodo Glimt no dio tregua y apostó por los balones largos. Marco espectacular en territorio noruego, los ‘Gunners’ fueron sólidos defensivamente. Solbakken encaró, los noruegos intentaron meter un poco de intriga para complicarle un poco el panorama a su similar inglés.

En 49 minutos, Saliba se asoció con Tierney. Pellegrino remató y erró el empate en 53 minutos. Los ‘Gunners’ estaban en aprietos en la segunda parte y necesitaban aumentar la ventaja, por ahora un gol a favor. El Arsenal tomando en cuenta el partido anterior, anotó cuatro tantos a su similar noruego.

El Bodo Glimt quedó expuesto defensivamente, saque de esquina para el Arsenal. Solbakken por poco anota el empate, los noruegos no dieron tregua y buscaban por todos los medios empatar el partido en 57 minutos. Arteta no estaba conforme con el desempeño colectivo y buscaba dosificar energías. El conjunto inglés sufrió, el Bodo Glimt fue un hueso duro de roer. A falta de 30 minutos para concluya el tiempo regular, Odegaard no pudo asociarse fue interceptado.

El conjunto noruego buscaba por todos los medios poner contra las cuerdas al Arsenal, tiro libre para los ‘Gunners’. Martinelli ejecutó el mismo. Solbakken desbordó. El Bodo Glimt no arrebatarle la victoria al Arsenal en 67 minutos.

El conjunto inglés intentó aumentar la ventaja, por ahora muy apretada. Arteta empezó a dosificar energías pensando en el partido ante Leeds por la Premier League. El partido pendiente por la Europa League ante el PSV se jugará el jueves 20 de octubre en Londres. Tras 90 minutos disputados, se añadió tres minutos.