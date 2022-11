Los 'Gunners' se afianzan en la cima de la Premier League

El Wolverhampton ganó 1-0 al Leeds en la EFL Carabao Cup, por su parte, el líder, Arsenal, perdió 3-1 ante Brighton y buscó sacarse la espina clavada en el último partido de la Premier League antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

Los ‘Gunners’ tomaron el protagonismo desde el arranque, los lobos no dieron tregua en 33 segundos. Saliba se asoció con Partey, el Arsenal anhelaba aprovechar la derrota del Manchester City. El Wolverhampton no pudo salir del asedió táctico en un minuto de juego. Xhaka se sintió mareado y se recuperó, Arteta aprovechó para dar indicaciones puntuales en tres minutos.

Los lobos estaban en una situación crítica, aunque por momentos fueron atrevidos en cinco minutos. Gabriel Jesus anotaba y dicho tanto quedó anulado tras un fuera de juego. El Wolverhampton no la pasaba bien en seis minutos. La primera parte fue bastante reñida. En ocho minutos la tónica no cambió.

Odegaard se asoció con Saka, Arteta estaba pensativo en el banquillo. Arteta estaba pensativo, el Arsenal generaba mejores sensaciones en nueve minutos y buscaba sorprender con pases horizontales. White fue interceptado.

Los ‘Gunners’ se apresuraban demasiado en el último pase en 10 minutos. El Wolverhampton por momentos quedó expuesto defensivamente. Xhaka fue reemplazado por Fábio en 16 minutos.

Los lobos no pudieron contener las transiciones ofensivas del Arsenal. El líder buscaba abrir el marcador por todos los medios. En 18 minutos de juego, Arteta no estaba conforme en con el desempeño colectivo.

El Wolverhampton apostó por el contraataque como as bajo la manga, Guedes remató y por poco abre la cuenta para los lobos en 20 minutos. El Arsenal con el 71% de la posesión, nunca pudo plasmar su poderío ofensivo en el marcador a falta de 25 minutos para que concluya la primera parte.

Arteta tiene muchos aspectos a replantearse, los ‘Gunners’ parcialmente lideran la Premier League con 35 puntos y no pueden batir a la férrea defensa de los lobos. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

◾️ Jesus' strike disallowed for offside

◾️ Partey seeing plenty of the ball

◾️ Saka looking sharp



A steady start, now let's keep pushing for that opener 👊



🟠 0-0 🔴 (26) pic.twitter.com/eVCVPVWSve