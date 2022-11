Previa general de la jornada 16 de la Premier League 2022/23

Nueva fecha de la Premier League 22/23, tras las quince anteriores, Arsenal y Manchester City siguen luchando palmo a palmo, los Gunners mantienen los dos puntos de diferencia. Manchester United quiere seguir escalando en la tabla de posiciones, Harry Kane sigue afianzando su leyenda goleadora alcanzó los 194 tantos.

El Chelsea en la era Potter sigue sin convencer, un equipo muy irregular cuyo principal objetivo de clasificarse a competiciones europeas para la próxima temporada puede complicarse si no suma los puntos necesarios. La decimosexta jornada iniciará el sábado 12 de noviembre con Manchester City vs. Brentford y concluirá el domingo 13 de noviembre con Fulham vs. Manchester United.

La jornada del sábado 12 de noviembre cuenta con cinco partidos intrigantes en distintos horarios, uno a las 13:30, dos a las 16:00, uno a las 18:30 y el último a las 20:45.

Manchester City vs. Brentford (13:30): Los Citizens están imparables en su mejor momento en pleno curso mundialista, ganaron 2-0 al Chelsea en la EFL Carabao Cup. Por su parte, las abejas perdieron 6-5 ante el Gillingham en la tanda de penaltis tras haber igualado 1-1. Ambos equipos llegan con distintas prioridades futbolísticas en el último partido antes del Mundial de Qatar 2022.

Nottingham Forest vs. Crystal Palace (16:00): El Forest es las dos caras de la moneda, marcha último en la Premier y se dio el lujo de sorprender 2-0 al Tottenham en la EFL Carabao Cup. Por su parte las águilas perdieron 3-2 ante Newcastle en la tanda de penaltis tras haber empatado sin goles. Nottingham no tiene más margen de error si anhela salir de la delicada situación futbolística en la que se encuentra.

Tottenham vs. Leeds (16:00) : Los Spurs llegan golpeados anímicamente tras haber quedado eliminados de la EFL Carabao Cup. Los dirigidos por Antonio Conte no tienen más margen de error si anhelan afianzarse entre los cuatro primeros.

Newcastle vs. Chelsea (18:30): Las urracas llegaran motivadas tras haber avanzado de ronda en la EFL Carabao Cup. Por su parte, el Chelsea sigue sin convencer y Graham Potter tiene muchísimo trabajo por delante.

Wolverhampton vs. Arsenal (20:45): Los Gunners perdieron 3-1 ante el Brighton en la EFL Carabao Cup, quedando eliminados. El Arsenal quiere aumentar la distancia para evitar complicaciones en la Premier League. Por su parte, los lobos complicadísimos con la zona del descenso no pueden darse el lujo de ceder más puntos en el camino.

El domingo 13 de noviembre cierra la última jornada doméstica antes del Mundial de Qatar 2022 a las 17:30

Fulham vs. Manchester United (17:30): El Fulham empató 2-2 ante el Bournemouth y se mantiene entre los diez primeros de la Premier League. Por su parte, el Manchester United ganó 4-2 al Aston Villa en la EFL Carabao Cup y sigue entonado. Los Red Devils quieren seguir escalando en la tabla de posiciones en el último partido antes de la justa mundialista.

¿Cuándo vuelve la Premier League?

El fútbol inglés regresará con el Boxing Day del 26 al 28 de diciembre, el Tottenham visitará al Brentford, Manchester City hará lo propio frente al Leeds, Arsenal con el West Ham, Aston Villa ante Liverpool y Manchester United con el Nottingham Forest.

La Premier League se reanudará ocho días después de la final del Mundial de Qatar 2022. Arsenal y Manchester City son los equipos que mejor han jugado hasta antes del parón por la justa mundialista.