España vs Alemania: puntuaciones de Alemania, jornada 2 del Mundial de Qatar 2022

Alemania no consigue la victoria de nuevo, aunque aún cuenta con varias posibilidades de pasar a la siguiente ronda en el Grupo E, pero lo tendrá bastante difícil. Tras el empate ante España de este domingo y la victoria de Costa Rica sobre Japón, el grupo se ha quedado muy emocionante, cualquiera puede pasar.

Los goles llegaron de la mano de Álvaro Morata y de Niclas Füllkrug, el jugador del Werder Bremen. En cuanto a tiros, Alemania disparó siete veces a puerta frente a las cuatro veces del equipo español, y en cuanto a la posesión, fue España quien tuvo mayor porcentaje, un 64%.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente

Manuel Neuer (6)

Aunque el guardameta alemán hizo un auténtico paradón a Dani Olmo al comienzo del encuentro, no fue uno de los mejores partidos de Neuer. En el gol de España, poco pudo hacer, el golpeo de Morata fue magistral, directo a portería. No está siendo un buen mundial para el cancerbero alemán, que después de los goles de Japón y este de España, está siendo bastante cuestionado.

David Raum (7)

El defensa del Leipzig jugó 87 minutos en el lateral izquierdo, siendo un lateral muy potente, por donde era muy difícil pasar. Solamente tuvo dos pérdidas de balón e hizo seis recuperaciones, fue un hueso muy duro de roer para la banda de Ferrán Torres.

Thilo Kehrer (6)

Aunque la puntuación se acerca bastante más a un 7 que a un 6, no consiguió la misma eficacia que su compañero Raum. Sufrió bastante con Dani Olmo, que se le escapó en varias ocasiones, teniendo solamente dos entradas efectivas de seis hechas. Tuvo que salir en el minuto 70 por Klostermann.

Antonio Rüdiger (7)

El jugador del Real Madrid cumplió con lo esperado, es un gran defensor y lo demostró en el campo. En cuanto al duelo terrestre tuvo un 100% de efectividad, nadie se escapaba de las garras del defensor si le tenía delante. Jugó los 90' con gran intensidad, siendo uno de los mejores.

Niklas Süle (8)

Aunque Rüdiger hizo un gran partido, Süle fue el mejor defensor de la Selección Alemana. El defensa del Dortmund tuvo el mayor número de entradas del partido, con cuatro. Fue una gran muralla que España no supo superar, excepto en el gol, que fue imposible para Niklas, que veía cómo Rüdiger dejaba un gran espacio y se colaba Morata para marcar un golazo. Por lo demás, fue de lo mejor de Alemania.

Joshua Kimmich (7)

El centrocampista del Bayern realizó un buen partido. Solo tuvo una pérdida de balón e incluso disparó una vez a portería, disparo que placó bien Unai Simón. Hizo dos entradas efectivas y recuperó seis balones.

Leon Goretzka (7)

Fue el compañero de baile de Kimmich, ambos realizaron un gran trabajo en el centro del campo. También tuvieron más o menos las mismas estadísticas, tres entradas efectivas y nueve recuperaciones. Pero lo más destacado de Leon fueron los duelos ganados, fue el que más ganó en todo el partido, con diez. Un auténtico dolor de cabeza para el equipo español.

Twitter: DFB Team Oficial

Serge Gnabry (6)

No fue para nada el mejor partido para el extremo alemán. Solamente pudo disparar dos veces, una no llegó a puerta y la otra salió fuera, lastimosamente. Solo ganó cuatro de diez veces en duelos terrestres y perdió los dos duelos aéreos que tuvo.

Fue bastante mejor que su compañero Gnabry, realizando un partido bastante notable. Aunque jugó 70', tuvo tiempo para recuperar hasta cinco balones siendo mediocentro ofensivo y siendo implacable en los duelos terrestres. El centrocampista del City no tuvo la oportunidad de disparar, pero realizó un buen papel en el partido.

Jamal Musiala (7)

El joven Musiala, aunque no hizo uno de sus mejores partidos, cumplió con lo esperado por un jugador tan joven en un Mundial. Jugó el partido entero y fue el jugador que asistió a Füllkrug, además del jugador que más regates completados ha conseguido en todo el partido.

Thomas Müller (5)

El partido del delantero alemán dejó bastante que desear. Jugó 70' y aun siendo el delantero titular, no disparó ni una sola vez en todo el encuentro. Tuvo una pérdida de balón y realizó dos fueras de juego, aparte de no ganar ni un solo duelo, ni terrestre, ni aéreo. Partido para olvidar para Müller.

Lukas Klostermann (6)

El defensa solamente jugó unos 20', realizando un juego muy regular con un despeje y dos recuperaciones de balón. Realizó bien su trabajo.

Niclas Füllkrug (8)

Trece minutos necesitó el jugador del Werder Bremen para marcar el gol que le dio el empate a Alemania. Pero no solo eso, disparó hasta tres veces, dos de ellas fuera, pero disparó, cosa que Müller no consiguió en 70 minutos.

Twitter: DFB Team Oficial

Leroy Sané (6)

No tuvo mucho tiempo para demostrar su calidad, pero no realizó unos buenos veinte minutos. De los diez pases que dio, la mitad fueron a parar a los pies de un jugador español. No estuvo en gracia.