Previa Japón vs Costa Rica: dos situaciones muy distintas

Jornada decisiva en este Grupo E del Mundial de Qatar. Japón se verá las caras ante Costa Rica en la jornada 2 de esta competición. Los japoneses pueden conseguir el pase a la siguiente ronda mientras que los costarricenses pueden caer eliminados si no consiguen puntuar en este encuentro. Además, en el otro partido del grupo, España vs Alemania, también puede definir el devenir de estas dos selecciones de cara a la siguiente ronda.

Estos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones. Todos sus enfrentamientos fueron correspondientes a amistosos de selecciones, donde Costa Rica no ha vencido en ninguno de los encuentros. Tres victorias para Japón y un empate son los resultados del historial de sus partidos. La última vez que se enfrentaron fue en septiembre de 2018 en un amistoso donde ganó el cuadro asiático por un contundente 3-0 con los goles de Ito, Minamino y Sasaki.

A un paso de los octavos

Japón tiene en su mano el pase a la siguiente ronda. La remontada ante Alemania hace que la selección de Moriyasu dependa de sí misma para pasar la fase de grupos. Una victoria ante Costa Rica supondría sentenciar la clasificación a octavos, dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro del Grupo E.

El cuadro asiático, en su anterior encuentro, consiguió remontar a la selección de Flick. Los germanos se adelantaron en el luminoso con el gol de Gündogan de penalti en la media hora de partido. La primera mitad terminó con la victoria momentánea de los alemanes. Sin embargo, la segunda parte iba a cambiar ese dominio absoluto del conjunto de Flick por la revolución asiática, iniciada con los cambios de Moriyasu. Doan igualó la contienda, a falta de quince minutos para el final, para que Asano, unos minutos después, pusiera el gol definitivo para dar los tres puntos para Japón.

Ganar o caer

Costa Rica se encuentra en una posición muy diferente a su rival. Tras caer ante España por una goleada, 7-0, la selección de Luis Fernando Suárez necesita ganar a los japoneses para poder seguir viva en el Mundial. Una derrota daría por eliminada a Costa Rica, ya que tendrían que golear a Alemania en la última jornada para ganar a España o a Japón en el goal average y que una de las dos, que se enfrentan entre ellas, pierdan por goleada para ayudar en esa diferencia de goles. Por eso, una derrota o incluso un empate puede decir el adiós del mundial a los costarricenses.

Ante España no tuvieron ninguna posibilidad de realizar su juego. Las alternadas del conjunto de Luis Enrique hicieron mucho daño a una selección muy débil en defensa. La “Sele” debe de creer en su juego y ofrecer una buena imagen ante una Japón de Moriyasu que está muy bien trabajada y que cambia su estilo de juego según el rival que tenga en frente, es decir, la selección asiática es un hueso duro de roer.

Declaraciones

Moriyasu: “El partido contra Alemania fue muy disputado. Sabemos que Alemania tiene cuatro campeonatos del mundo, es una potencia mundial. Nuestros jugadores estuvieron a un nivel fantástico. Sin embargo, esta victoria, no nos promete nada de cara a mañana. No asegura ningún punto. Nuestros rivales son distintos y tenemos que jugar de forma distinta. De lo contrario, no cosecharemos tres puntos. Los logros previos, hay que olvidarlos. No hay tiempo para la complacencia. Efectivamente, me parece que es difícil que no se suba la victoria a la cabeza. Ganamos a Alemania, es verdad. Gracias también a que tenemos jugadores de la Premier League, de la Bundesliga y de otras ligas europeas. Eso nos ha servido mucho. A nivel histórico, fue sorprendente, por eso fue una victoria histórica. Los jugadores se lo han tomado con naturalidad. El siguiente partido va a ser crucial. Cosechamos esa victoria contra Alemania, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Costa Rica es una selección de jugadores muy físicos que pueden jugar de forma muy organizada. Necesitan una victoria y vamos a tener que ser sólidos en defensa si nos atacan. Según lo que ellos propongan, nos adaptaremos. Espero que nos podamos llevar el partido”, sentenció.

Luis Fernando Suárez: “Sigo teniendo fe y confianza en el trabajo y la capacidad de los muchachos y espero que redunde en un resultado positivo. Este es el momento del entrenador, cuando está solo, recibiendo críticas. Tengo que convivir con esto y tomar decisiones sin arrepentirme. No puedo caer en que todo es un desastre, que no servimos para nada y que la gente en Costa Rica no se va a levantar para ver el partido. En estos últimos tres días he visto una disposición anímica como para que las cosas salgan de una manera totalmente distinta a como salieron ante España”, concluyó.

Convocatoria

Costa Rica: Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira; Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Óscar Duarte, Daniel Chacón, Keysher Fuller, Carlos Martínez, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz; Joel Cambell, Anthony Contreras, Johan Venegas.

Japón: Eiji Kawashima, Shuichi Gonda y Daniel Schmidt; Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Shogo Taniguchi, Miki Yamane, Ko Itakura, Hiroki Ito y Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Ao Tanaka y Takefusa Kubo; Junya Ito, Takuma Asano, Takumi Minamino, Yuki Soma, Kaoru Mitoma, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda y Shuto Machino.

Posible Alineaciones

Japón: Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Endo, Kamada, Kubo, Asano e Ito.

Costa Rica,: Keylor Navas, Carlos Martínez, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejeda, Bennette, Campbell y Contreras.