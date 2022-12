El fútbol sí da revanchas

La Albiceleste arrastraba malos resultados a nivel deportivo desde las eliminatorias de CONMEBOL en donde el seleccionado argentino comprometió su clasificación en más de una ocasión. Para fortuna de los representantes de la AFA, Lionel Messi marcó un doblete y dio una asistencia contra Venezuela, partido que junto con la debacle chilena sufrida ante Brasil, terminó siendo clave para concretar su pasaje rumbo a Rusia.

Todos los ‘malestares’ del conjunto albiceleste se acrecentaron durante la justa mundialista de Rusia en 2018, que por momentos se mantuvo eliminado antes de los octavos de final.

El sistema de juego impuesto por el seleccionador argentino, así como sus métodos, no eran del agrado de la mayoría de jugadores, que sumado a múltiples diferencias con los integrantes de la Albiceleste y una creciente decadencia deportiva propiciaron una crisis interna en la que el vestuario del seleccionado sudamericano ‘secuestró’ a la selección en pleno mundial.

La ruptura de la relación entre el grupo de jugadores y su cuerpo técnico era total, lo que mantuvo a la dos veces campeona del mundo en completa anarquía, bajo la cual se le llegó a comunicar al propio Jorge Sampaoli que la alineación titular correspondiente a los octavos de final para el partido contra Francia ya no sería encomienda suya, sino más bien de los propios jugadores.

“Trató de imponer un sistema de juego al cual no nos adaptamos… No era sólido ni nos mostraba seguridad a nosotros.” - Lucas Biglia, ex integrante de la selección argentina de fútbol.