Wolves - Tottenham Hotspur: puntuaciones del Tottenham, jornada 12 de la Premier League

El Tottenham Hotspur deja escapar los 3 puntos y el liderato en el Molineux Stadium. El conjunto visitante acudía ante un rival necesitado de puntos, y se preveía una lucha ensangrentada por llevárselos a casa. Los de Londres tenían bajas importantísimas como la del "Cuti" Romero, Maddison o Van de Ven. El partido se le puso de cara muy pronto a los visitantes y aguantaron las oleadas locales hasta el descuento, donde un par de despistes defensivos les cuesta el liderato.

Vicario

7|Correcto: El guardameta italiano no tuvo que hacer intervenciones de gran valor, pero todo lo que pudo parar lo hizo a la perfección, muy seguro en los córners y jugadas a balón parado. En los dos goles del conjunto local no puede hacer absolutamente nada.

Pedro Porro

8,5|Infranquable: El lateral extremeño realizó un gran partido tanto defensivo como ofensivo. Participó en el único gol de los spurs y anuló a la perfección a Ait-Nouri y Matheus Cunha. El primer gol de los Wolves viene por su lado pero poco puede hacer para defender esa acción. En ámbito general fue de los mejores del equipo.

Eric Dier

7,5| Correcto: A pesar de no contar con demasiadas oportunidades el central inglés hoy realizó un gran partido junto a su compañero Ben Davies, sacó todo por arriba y estuvo perfecto al corte, lamentablemente para él, el segundo gol del Wolves llega por su banda y pierde por completo su marca.

Ben Davies

8|Infranqueable: La sorpresa positiva para el Tottenham fue sin duda el central galés. Fue durante los 90 minutos el mejor del equipo, si no fuera por el descuento dónde se vio superado por el extremo Pablo Sarabia se habría llevado el MVP del encuentro. Supo dormir el partido cuando su equipo lo necesitaba y sacar la pelota desde atrás a la perfección.

Emerson Royal

7|Seguro: El lateral brasileño era otra novedad en el once debido a la baja de Destiny Udogie. A pesar de la poca continuidad con la que cuenta realizó otro gran partido. Al igual que su compañero Ben Davis tuvo controlada la situación hasta que saltó al terreno el MVP del partido (Pablo Sarabia).

Pape Sarr

5|Superado: El jovencísimo mediocentro de los spurs se vio superado todo el encuentro por el mediocampo de los wolves, estuvo muy impreciso y se le notó la poca experiencia en este tipo de partidos. A pesar de esto tuvo buenas acciones defensivas que evitaron algún susto al Tottenham. Fue sustituido en el minuto 63 por Rodrigo Bentancur.

Yves Bissouma

5,5|Irreconocible: Bissouma a pesar de no realizar un muy mal partido estuvo irreconocible, nos tiene acostumbrados a realizar conducciones que generen grandes ocasiones, y hoy no tuvo un buen día en este aspecto, apenas pudo conducir hacia delante y se concentró en defender, también se vio superado por el mediocampo rival. Fue sustituido en el minuto 76 por Lo Celso.

Hojbjerg

4,5|Impreciso: EL "Vikingo" estuvo muy impreciso todo el partido, fue la novedad en el mediocentro, tenía la función de que no se note mucho la ausencia del lesionado James Maddison, pero no pudo sustituirle. No supo encontrar su posición en el terreno de juego y en defensa no aportó demasiado.

Kulusevski

7|Constante: El extremo sueco participó mucho en el ataque de los visitantes, a pesar de fallar ocasiones muy claras acertó en otras tantas. Participa de forma indirecta en el único gol del Tottenham y ayudó mucho a Pedro Porro tanto en defensa como en salida de balón.

Heung-Min Son

4|Desaparecido: La figura del Tottenham esta campaña, con perdón de James Maddison, hoy no tuvo su día. Le faltó un socio como lo era el media punta inglés. Se vio falto de ideas y se frustraba con facilidad cuando erraba una ocasión. Partido de suspenso para el coreano.

Brennan Johnson

7|Efectivo: Fue de más a menos en el partido, anotó el único gol de los spurs a placer a los 3 minutos de empezar. Fue de los mejores en la primera parte pero se vio contagiado del mal rendimiento de su equipo en la parte ofensiva. En la segunda parte no tuvo apenas repercusión y fue sustituido por Bryan Gil.

5,5|Participativo: El charrúa vuelve a coger fuelle en los planes de Ange Postecoglou, hasta la lesión era un fijo en los planes de Antonio Conte y se espera ser importante en los del nuevo entrenador. Hoy tuvo la difícil misión de controlar los ataques rivales, y pudo contenerlos hasta el minuto 90.

Bryan Gil S/C

Gio Lo Celso S/C

Ange Postecoglou

7|Eficaz: A pesar de no poder contar con su once de gala Ange planteó un partido atrevido, y le estaba dando un buen resultado hasta que algunos desajustes defensivos propiciaron la remontada local. Aunque no hayan sumado se nota que con Postecoglou el Tottenham apunta hacia arriba.