¿Quién es Pape Matar Sarr?

Cada vez que surgen prodigios del deporte, sea cual sea, los espectadores a menudo sentimos la necesidad de establecer comparaciones con antiguos jugadores para contextualizar lo que estamos viendo y añadir una capa de exageración en torno al joven talento. Es la razón por la que hemos visto aproximadamente 267 "próximos Lionel Messi" hasta la fecha y la misma razón por la que cada vez que el Tottenham descubre a un centrocampista capaz de superar a la prensa empezamos a preguntarnos si por fin han sustituido a Mousa Dembélé.

En su temporada de novato en la NBA, cuando a Shaquille O'Neal le preguntaron si era "el próximo Michael Jordan", cuenta la leyenda que el confiado joven respondió: "No... soy el primer Shaq".

Desde que irrumpió en el primer equipo de los Spurs esta temporada con sólo 20 años, la estrella senegalesa Pape Matar Sarr ha cosechado varios admiradores dentro y fuera de la afición de los Spurs. Después de otra actuación destacada en la victoria por 2-1 en Crystal Palace el fin de semana, Sarr se ha convertido en el jugador más joven del Tottenham en aparecer en los diez primeros partidos de liga desde Dele Alli en 2016/17.



El mero hecho de que estas diez apariciones hayan creado una conversación sobre si debería mantener su puesto en el equipo por encima del inminente regreso de Rodrigo Bentancur -un hombre que, junto a Harry Kane, fue siempre el jugador más destacado de los Spurs la temporada pasada- es un gran elogio en sí mismo.



Después de disputar sólo 22 partidos con el Metz y esporádicos encuentros la temporada pasada con los Spurs, este año es la primera vez que muchos aficionados ven a Sarr con sus propios ojos, lo que suscita el inevitable debate sobre qué tipo de jugador es. ¿Es un Yaya Touré? ¿Es más un Patrick Vieira? ¿Se parece más a un joven Steven Gerrard? Es comprensible que los seguidores del Manchester City, el Arsenal y el Liverpool, respectivamente, se apresuren a reírse de comparaciones tan elevadas (se trata, por supuesto, de grandes jugadores de la Premier League de todos los tiempos), pero cuando se establecen estos paralelismos no suele ser tanto para situar a un jugador en un pedestal, sino más bien para sugerir un arquetipo del tipo de futbolista en el que podría convertirse.



A continuación, repasaremos los primeros indicios que nos ha dejado la incipiente carrera del joven africano para intentar esbozar una imagen más clara. ¿Qué hace bien? ¿De qué es capaz? ¿Hasta dónde puede llegar?



Puede que las comparaciones con su compatriota Yaya Touré o con el senegalés Patrick Vieira sean un poco precipitadas, pero cuando se observa a Sarr esta temporada es fácil entender por qué algunos han establecido paralelismos. La forma en que se desliza por el campo sin esfuerzo, con o sin balón, devorando espacios y aportando su granito de arena por todo el terreno de juego evoca el más leve eco de Vieira en su época en el Arsenal. Para muchos, el mejor atributo de Sarr es su completitud como centrocampista. Por eso, en parte, es difícil definirlo como jugador, pero también por eso suscita comparaciones con los monstruos del box-to-box de antaño.



"Puede hacer de todo, porque es un gran jugador con muchas posibilidades", comentó el año pasado el segundo entrenador de los Spurs, Cristian Stellini. "Es un centrocampista que puede jugar en muchas posiciones. Es un jugador con talento".



En 2021, el director de la academia de Sarr en el Metz, Olivier Perrin, lo comparó con el mediapunta Miralem Pjanić, pero añadió : "Puede jugar en un sistema con dos 10, de central o de interior. Puede ser un 10, un 6... depende del entrenador".



Es importante tener en cuenta que todos los futbolistas evolucionan a ritmos diferentes, tanto en lo que se refiere a su estilo como a su nivel de rendimiento. Los centrocampistas, en particular, tienden a entrar en su mejor momento a mediados de la veintena, y muchos de los que juegan al más alto nivel reciben muy pocos minutos a la edad actual de Sarr, 21 años. Por supuesto, siempre hay excepciones: Cesc Fábregas y, más recientemente, Jude Bellingham, dirigían partidos siendo adolescentes, mientras que Steven Gerrard ya se había consolidado como uno de los principales hombres del Liverpool a la edad de Sarr.



En cambio, Yaya Touré seguía jugando en el Beveren belga a los 20 años y estaba a punto de fichar por el Metalurh Donetsk ucraniano. Incluso en el Barcelona, Guardiola lo utilizaba a menudo como defensa central, y no fue hasta su llegada al Manchester City, a los 27 años, cuando se convirtió en la bestia de acción que es hoy en día. Ngolo Kanté, por su parte, aún jugaba en la segunda división francesa hasta que fichó por el Leicester City a los 24 años, y jugadores como Luka Modrić y Andrea Pirlo, aunque son una raza diferente de centrocampistas centrales, necesitaron tiempo para destacar entre las élites.



Los centrocampistas de los años 90 y principios de la década de 2000 solían jugar en mediocampos de dos hombres, ya que el 4-4-2 reinaba por encima de todo, y aunque Sarr lo probó a las órdenes de Antonio Conte la temporada pasada -sobre todo formando pareja con su joven compañero Oliver Skipp en una excepcional exhibición en el centro del campo contra el AC Milan en la Liga de Campeones-, esta temporada se ha asentado en un mediocampo de tres bajo la dirección de Ange Postecoglou. A pesar de contar con las herramientas básicas para jugar como un eficaz "número 6", Sarr se ha empleado hasta ahora en un progresivo papel de "número 8" en la banda derecha del mediocampo de los Spurs, encajando con el invertido Pedro Porro en el lateral derecho y asumiendo mucha responsabilidad en el juego de acumulación de los Spurs.



Del trío de centrocampistas, el papel de Sarr es intermedio entre los de James Maddison e Yves Bissouma, tanto desde el punto de vista posicional como funcional. Sirve de puente entre la posesión del balón y la victoria en el partido, participando en todo lo demás. Con Bissouma como principal fuerza defensiva en un mediocampo que tiene mucho el balón, es comprensible que las cifras de Sarr en acciones defensivas no destaquen demasiado, aunque siguen siendo buenas. Sus cifras de acciones con el balón, sin embargo, muestran una gama realmente impresionante de contribución en la posesión y lo polifacético que es el joven.



Si echamos un vistazo a sus datos de FBRef (fuente: FBRef.com), nos encontraremos con un delicioso mar de atrevidas barras verdes, casi en todas partes. Cuando se le compara con otros centrocampistas de la Premier League esta temporada en lo que ahora es una muestra de tamaño significativo, se puede ver que Sarr puntúa en los rangos superiores en casi todo. Pasa el balón bien y con frecuencia, hace avanzar la posesión, se mete en zonas peligrosas y realiza más disparos a puerta de los que le corresponden. Cuando se le ha visto encajar a la perfección en el mediocampo de los Spurs esta temporada, ha quedado claro que posee una serie de atributos impresionantes: su velocidad, su físico, sus pases en distancias cortas y largas, su capacidad para hacer el pase correcto, saber cuándo ceder el balón y cuándo conducirlo al espacio, y su conciencia posicional tanto con el balón como sin él.





Sarr no suele ser espectacular, al menos hasta ahora. Tiene esa rara habilidad de hacer sus cosas con tanta eficacia y constancia que, a veces, puede estar entre los mejores jugadores del campo sin que te des cuenta. Vicente del Bosque dijo una vez sobre Sergio Busquets: "Si ves el partido, no ves a Busquets. Si ves a Busquets, ves todo el partido".

Aunque estemos entrando de nuevo en el terreno de las comparaciones injustas, y aunque Sarr sea un tipo diferente de centrocampista, este tipo de análisis también se aplica en parte a él esta temporada. Tiene ese momento de ganar un partido: su inteligente pase entre líneas para James Maddison en Bournemouth, su cabezazo defensivo que salvó un gol, aparentemente de la nada, contra el Fulham, su carrera y remate perfectamente sincronizados para adelantar a los Spurs contra el Manchester United o su pase de primera a Brennan Johnson desde 40 metros que dio lugar al segundo gol contra el Palace. Sin embargo, la mayoría de las veces serán Son y Maddison quienes acaparen los titulares y los momentos más destacados del Partido del Día, porque las contribuciones directas al gol casi siempre prevalecen en el fútbol, pero la aportación de Sarr en los primeros compases de su carrera con los Spurs no debería infravalorarse.



En cuanto al tipo de jugador que podría llegar a ser, tiene toda la materia prima para convertirse en casi cualquier cosa: el sueño de cualquier entrenador. En el Metz, se ha repartido entre la defensa, el centro del campo y el ataque. Con Senegal, ha jugado en un mediocampo de dos, en un mediocampo de tres e incluso en la banda en un 442. Queda por ver hasta qué punto sería fiable desempeñando con regularidad el papel de pivote de Bissouma, recibiendo el balón a la media vuelta y encontrando espacios contra una presión alta para encontrar a su hombre -una habilidad que se debe tanto a la técnica como a la conciencia táctica-, pero con su equilibrio y su toque es de esperar que pueda aprender a realizar bien esa función.



Tendrá que añadir goles a su juego para que las comparaciones con Touré o Gerrard se tomen en serio, pero su predisposición a disparar y su percentil de goles esperados no sancionados (86º) sugieren que el gol podría estar en su futuro. Siguiendo con el tema de las comparaciones improbables, Sarr reveló recientemente en una entrevista con Charlie Eccleshare, de The Athletic, que su apodo en Senegal era y sigue siendo "Carlos", en honor al legendario lateral izquierdo brasileño Roberto Carlos, un apodo que se ganó por su propensión de joven a marcar espectaculares goles de larga distancia. Tal vez si este aspecto de su juego se traslada también a la selección absoluta, podamos empezar a ver surgir a un auténtico revulsivo.



La actuación de Sarr contra el Palace fue un argumento muy convincente a favor de su continuidad en la alineación de los Spurs en los próximos partidos; al fin y al cabo, como dice el viejo adagio, "nunca cambies un equipo ganador". A pesar de ello, el uruguayo tendrá mucho que pelear cuando Rodrigo Bentancur vuelva a estar en plena forma, una perspectiva que hace la boca agua a los seguidores de los Spurs, siempre y cuando el uruguayo recupere el nivel de la temporada pasada. Es difícil comparar directamente a los dos en términos de sus métricas, ya que han jugado en sistemas completamente diferentes, pero es justo decir que comparten muchas de las mismas fortalezas y uno se imagina que Bentancur'en el sistema cariñosamente conocido como "Angeball", sería el papel de 8 avanzado de Sarr: presionar alto, conducir hacia delante con el balón y escabullirse de un centro del campo cerrado para hacer progresar el juego, todo ello metiéndose en el mediocampo en cuanto tiene ocasión.



Es un buen problema, como suele decirse, y con lo mucho que se ha hablado de los problemas de profundidad de plantilla de los Spurs, debe ser reconfortante para Postecoglou saber que tiene opciones. Con el inminente regreso de Bentancur, que requiere una gestión cuidadosa, la propensión de Bissouma a coleccionar tarjetas amarillas como cromos de Panini y la incertidumbre que rodea el futuro de Højbjerg en el club, es factible que el centro del campo de los Spurs adopte varias formas de aquí a final de temporada, por lo que quizás veamos a Sarr teniendo que mostrar más de su repertorio.



Sin embargo, es difícil imaginar que Sarr vaya a estar confinado al papel de suplente durante demasiado tiempo, después de haber empezado la temporada de forma tan impresionante. Ange ha hablado largo y tendido de su firme convicción de apostar por los jóvenes, y da la sensación de que es el entrenador ideal para sacar lo mejor de un joven talento como Sarr. En septiembre, el técnico de los Spurs habló así de su joven y talentoso equipo (según informa Alasdair Gold, de Football.London).



"Tienes que asegurarte de que los jugadores jóvenes van a ser capaces de manejar lo que conlleva jugar a este nivel. No hay que exponerlos demasiado pronto, porque puede tener un efecto perjudicial...

Trato de darles toda la seguridad que puedo, para que sepan que no va a pasar nada que sea terminal para sus carreras. 'No te estreses por los errores, no te estreses por no jugar bien. Te apoyaré mientras vea que mejoras, trabajas duro y haces todo lo que necesito que hagas'.

Porque parte del estrés de un jugador joven es sentir que tienes que jugar muy bien para mantener tu puesto en el equipo y temer que si cometes un error delante de todo el mundo te va a costar algo".

Sea cual sea el papel que desempeñe Sarr en lo que queda de temporada, es fácil entusiasmarse con su potencial y con la velocidad a la que se ha adaptado al Coliseo que es la Premier League. Quizá lo más emocionante de todo, al encontrarse en esta fase embrionaria de su carrera, es que es factible que se convierta en casi cualquier tipo de centrocampista moderno en el futuro, y uno tiene la sensación de que lo hará muy bien. Con la mezcla perfecta de talento en bruto, la actitud correcta, el equipo adecuado y el entrenador adecuado, quizá dentro de una década, cuando se esté abriendo paso una apasionante promesa del mediocampo, alguien se pare y se pregunte: "¿Podría ser este chico el próximo Pape Matar Sarr?" El tiempo lo dirá.