Havertz devuelve al Arsenal al liderato

Brentford y Arsenal se han visto las caras en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Premier League. Los locales por su parte buscaban la victoria para entrar de lleno en la pelea por los puestos que dan el billete a competiciones europeas. En lo que se refiere a los gunners llegaban al Brentford Community Stadium, con el objetivo de asaltar el liderato de la clasificación, tras el empate de Manchester City y Liverpool. En lo que respecta a las trayectorias con las que ambos llegaban al encuentro, el Brentford sumaba dos victorias consecutivas como local y el Arsenal llevaba sin encontrar la victoria como visitante desde septiembre, en la victoria por 0-4 ante el AFC Bournemouth.

El primer tiempo ha estado marcado por la presión alta del Brentford que ha incomodado en todo momento al Arsenal, creando imprecisiones en zonas comprometidas del campo. De hecho, los gunners tenían la posesión del balón, pero, hasta el final de la primera parte han sido incapaces de crear peligro. En los últimos cinco minutos, Gabriel Jesus ha tenido un par de ocasiones, la primera de ellas un tiro venenoso que ha obligado a intervenir a Mark Flekken y la segunda un testarazo que también ha detenido el portero neerlandés. El rechace de esta última lo ha aprovechado Leonardo Trossard para marcar el primer tanto del encuentro, pero, ha sido necesaria la intervención del VAR para anularlo por un fuera de juego milimétrico. Sin embargo, los bees han tenido la oportunidad más clara del primer periodo, tras una gran presión en el 13’ sobre Ramsdale, ha tenido Mbeumo el 1-0, pero Declan Rice bajo la línea ha salvado a su equipo.

En la segunda parte, la tónica ha sido la misma, aunque el Brentford ha salido algo más agresivo y con mentalidad más ofensiva. El efecto de esto se ha visto en el minuto 75’, donde tras una imprecisión más del Arsenal en defensa, Oleksander Zinchenko ha sacado bajo palos un testarazo de Neal Maupay. A raíz de ello, los gunners se han estirado un poco más y han conseguido instalarse en campo contrario con dominio del balón en los últimos minutos. Hasta que sobre la bocina en el 89’, Kai Havertz ha rematado al segundo palo un centro de Bukayo Saka, poniendo el 0-1 en el marcador y conquistando el liderato de la Premier League.

Duelo en los banquillos

El planteamiento de Thomas Frank ha sido capaz de incomodar al Arsenal en todo momento del encuentro. Su esquema inicial 1-5-3-2, ha servido para que los pupilos de Mikel Arteta no sean capaces de hacer el fútbol que llevan desarrollando durante los últimos meses y a penas hayan creado ocasiones de gol. La dupla formada por Onyeka y Nørgaard en el centro del campo ha sido fundamental, para borrar del mapa a los hombres más creativos de Mikel Arteta. El factor de los tres centrales Ben Mee-Pinnock-Ajer, también ha servido para que Mark Flekken apenas haya tenido que intervenir y que el partido se haya decidido por un detalle final. Aun así el movimiento de Arteta de introducir a Kai Havertz al terreno de juego ha sido la clave del partido, el Arsenal ha podido desactivar la solidez defensiva del Brentford, asentándose en campo rival en los últimos minutos y llevándose la victoria al borde del final del encuentro.

@premierleague

El factor Havertz

El jugador alemán era suplente por sexta vez en la temporada y había sido noticia durante el parón de selecciones tras jugar como lateral izquierdo con la selección alemana, un movimiento del seleccionador germano Julian Nagelsmann que no ha pasado desapercibido. Llevaba sin ver puerta como gunner desde la última victoria del Arsenal como visitante en Premier League y ante el Brentford tras 10 minutos sobre el verde ha dado los tres puntos a su equipo en un choque muy complicado.

El ex del Chelsea lleva arrastrando unos meses complicados, desde su llegada al Arsenal no ha conseguido asentarse en el equipo, además de la mala racha que atraviesa la selección nacional siendo él uno de los futbolistas más señalados. Por todo ello, al finalizar el partido su entrenador Mikel Arteta le ha elogiado ante la prensa: “Si las cosas te salen fáciles, no las valoras. Es un ejemplo para todos nosotros de hacer lo que hay que hacer cuando se tienen dificultades.” Recordemos que desde su salida de Leverkusen rumbo a la Premier League en 2020, siempre ha estado en el punto de mira, debido a su rendimiento irregular tanto por los costes de sus traspasos.

@kaihavertz29

FICHA DEL PARTIDO

Brentford (5-3-2): Mark Flekken, S.Ghoddos, K. Ajer, E.Pinnock, Ben Mee, Vitaly Janelt, Frank Onyeka, C. Nørgaard, Y. Yarmolyuk, B. Mbeumo y Yoane Wissa

Arsenal (4-3-3): A. Ramsdale, T. Tomiyasu, W. Saliba, Gabriel Magalhães, O. Zinchenko, Declan Rice, M. Ødegaard, L. Trossard, Martinelli, Bukayo Saka y Gabriel Jesus

Goles : Kai Havertz 89' (0-1)

Tarjetas: Amarilla: K. Ajer 45+1' y Martinelli 56'

Cambios: E. Nketiah por Gabriel Jesus (ARS) 66', S. Baptiste por Y. Yarmolyuk (BRE) 72' , Neal Maupay por Y. Wissa (BRE) 72', Kai Havertz por Martinelli (ARS) 79', Zanka por S. Ghoddos (BRE) 90', K. Lewis-Potter por Frank Onyeka (BRE) 90+1', Ben White por M. Ødegaard (ARS) 90+3' y Jorginho por Bukayo Saka (ARS) 90+3'

Arbitro Principal: Tim Robinson

Estadio: Brentford Community Stadium