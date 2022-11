Guía VAVEL Países Bajos: el subcampeón olvidado en la retina

Países Bajos ha sido siempre un país a tener en cuenta en cada competición internacional. En Europa tocó el oro en 1988, pero se le resiste la Copa del Mundo. Hasta tres subcampeonatos (1974, 1978 y 2010) siguen estancados en la figura de una Holanda que confiará en seguir reluciendo su estatus como candidata. Nombres como Virgil van Dijk, Frenkie De Jong o Cody Gakpo debutarán por primera vez en este torneo.

Resumen de las eliminatorias

Países Bajos cayó en el grupo G de cara a la clasificación mundialista junto a Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Logró pasar como primero sin muchos percances tras conseguir 23 de 30 puntos posibles. La única derrota se dio en la jornada inicial frente a Turquía (4-2), el resto se divide en siete victorias y dos empates.

Memphis Depay es el líder en cuanto a números. Es el que más goles marcó (12), el que más asistencias entregó (6), el que más pases claves ofreció (47), el que más ocasiones generó (53) y es el jugador que más minutos ha completado (899). Es decir, ha disputado los diez partidos, al igual que Frenkie De Jong. Esto lo coloca como uno de los principales referentes de la Naranja Mecánica, ya que ha estado envuelto en 18 de las 33 dianas a favor (casi un 55% de los tantos totales).

Fuente: Getty Images

Última etapa eliminatoria

Los hombres de Louis van Gaal no conocen la derrota en 2022. Son seis victorias y dos empates. 16 tantos a favor y 9 en contra. Mucho gol, pero algo inestables atrás. Lo cierto es que tienen jugadores muy interesantes y han conseguido el triunfo ante selecciones como Dinamarca (10º en ranking FIFA) o Bélgica (2º).

De hecho, este año se ha celebrado la UEFA Nations League, donde Países Bajos aparece como una de las cuatro clasificadas para la Final Four que se disputará en 2023. Ha conseguido quedar primera en un grupo nada fácil junto a Bélgica, Polonia y Gales. La tónica es positiva, siendo la quinta selección que más puntos está creciendo por detrás de Azerbaiyán, Escocia, Moldavia y Mauritania.

El próximo partido es contra Senegal. Es una de los equipos que no disputarán amistosos, lo que supone llegar a Catar invicta en 2022. Estos son los partidos que le esperan en la fase de grupos:

Fuente: Getty Images

Seleccionador y sistema táctico

Louis van Gaal es la demostración de que las segundas oportunidades existen. Porque el técnico neerlandés ha conquistado siempre algún trofeo allá por donde ha pasado, a excepción de la selección holandesa. En su primer paso por la Oranje la llevó a las semifinales del Mundial de Brasil (2014), dejando algunas estampas para el recuerdo como aquel cambio de Tim Krul por Jasper Cillessen, pero donde Argentina se topó para arrebatarle un sueño que sigue clavado en la médula.

Fuente: Getty Images

Y desde que volvió en 2021 ha conseguido clasificarse para un nuevo torneo mundial y para la Final Four de la presente UEFA Nations League, siendo el equipo que mejores estadísticas ha presentado. Una etapa fructífera, donde registra más puntos por partido que cualquier otro club que ha dirigido (2.47). En 15 encuentros al mando no ha conocido la derrota (11V-4E-0D). Son 41 goles a favor (2.73 goles/partido) y únicamente 13 en contra.

El estilo táctico del propio van Gaal es una de las claves que explican el óptimo rendimiento de Países Bajos. A través de su 3-4-1-2, la zona de tres cuartos se siente cómoda, especialmente un Memphis que sí brilla como no termina de mostrar en Barcelona. También destaca el rol de carrileros largos como Frimpong o Dumfries, que ya acostumbran a esquemas similares en sus clubes, y están cubiertos por Timber, van Dijk o de Ligt. Otra alineación empleada es la 4-2-3-1, donde el propio Timber acapara el lateral derecho y Frenkie De Jong recuerda a su paso por Ámsterdam en ese doble pivote.

2023 será para Ronald Koeman. En su última oportunidad, van Gaal tiene doble objetivo: primero, traer la Copa del Mundo por primera vez; segundo, seguir su paso ganador por cada sitio que pise.

Louis van Gaal quiere conseguir la primera estrella / Fuente: Getty Images

Antecedentes en mundiales previos

Países Bajos es una de las selecciones más recordadas a nivel mundial. Y no por acaparar el primer plano que sí relucen otras como Brasil o Alemania. La Naranja Mecánica y la suerte no van de la misma mano, precisamente porque han caído tres veces en la final. “Del subcampeón no se acuerda nadie”, decía Luis Aragonés. Y tal vez por eso no se tiene en cuenta la multitud de ocasiones que que se han ubicado entre las mejores del mundo.

Para contextualizar, han alcanzado la cima en un cuarto de los mundiales que han disputado (3/12), pero sin tocar el oro. Como arrebatarles la gloria en el último suspiro. La más reciente ante España en 2010, previamente en 1974 y 1978 con Cruyff como líder. Esa década de los 70 fue un sí, pero no. Una constante alegría en contraposición de la dura realidad.

Para recordar su última participación se debe remontar al año 2014. Año en el que estuvo cerca de repetir otra final. Sin embargo, en 2018 no logró clasificarse. Por segunda vez en el siglo XXI (la primera en 2002), la Oranje dio la sorpresa y se quedó sin el cupo mundialista.

Antecedentes con sus rivales

Senegal, Ecuador y Catar son sus rivales. En este orden. La curiosidad de este grupo que abre el mundial reside en que Países Bajos nunca ha disputado un encuentro oficial ante ninguna de sus tres rivales. La Copa del Mundo de 2022 será la primera vez que la selección dirigida por van Gaal se vea las caras ante sus tres competidores.

Las estrellas

Paises Bajos tiene un equipo interesante. La juventud se alía con la experiencia de jugadores que no han debutado a nivel mundial. Uno de ellos es Virgil van Dijk, su figura estrella. El central del Liverpool cumplirá su partido nº 50 en Catar. Es la torre que sostiene el equilibrio junto a otros peones que acompañan su presencia como son Matthijs De Ligt, Nathan Aké o Stefan de Vrij.

Fuente: Getty Images

Otro de los pilares es Memphis Depay. En la selección es el líder arriba, el principal encargado de anotar los goles. Imprescindible para van Gaal, fue el jugador con más dianas en la presente UEFA Nations League (3) y con más disparos a puerta (11). La balanza de nivel se descompensa con respecto a su juego en España. Lo cierto es que la posición que ejerce en ambos equipos es distinta, el rol como mediapunta en su país le otorga una libertad y una autonomía con un aroma a confianza e iniciativa.

El tercer y último jugador estrella está también en Barcelona y es Frenkie de Jong. Segundo jugador con más recuperaciones en la Nations League (28), tercero que más pases corto (6), segundo con más duelos ganados (18) y primero en cuanto a pases con éxito (259). Se pone de manifiesto su faceta como “pulpo” y distribuidor de juego. El papel que más le gusta. Posee la capacidad de ejercer de medio de corte más reservado si está acompañado de otro centrocampista como Davy Klaasen. Y viceversa si es él el encargado de verticalizar el juego de la Oranje, un rol que ya desempeñó en Ámsterdam junto a Lasse Schöne y cada vez con menor frecuencia en Barcelona.

Fuente: Getty Images

¿A quién echar la lupa?

Países Bajos es conocido por la gama de jugadores jóvenes que desarrolla. Algunos como Jurriën Timber, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong o Noa Lang se asientan como presente y futuro en la selección y parece que tendrán una oportunidad en Catar; otros como Xavi Simons están evolucionando a pasos vertiginosos. No obstante, hay nombres cuya edad roza más la treintena, incluso la superan, y que también están gozando de un nivel digno para ser incluidos en la lista definitiva: Mark Flekken (Friburgo), Vincent Janssen (Amberes) o Remko Pasveer (Ajax).

El nombre que reluce por encima del resto es Cody Gakpo. La nueva joya que toda Europa quiere. Su rendimiento en el PSV este curso está siendo inhumano, junto a Xavi Simons se han convertido en la pareja del momento. Y es que el capitán del club neerlandés acumula 13 goles y 17 asistencias en 23 partidos, números que se acercan más a final de temporada que a pleno noviembre. Su demarcación como extremo izquierdo lo coloca como un jugador por el que sacar un rédito similar al de Antony, un caso muy parecido.

Convocatorias y bajas

La lista de 26 jugadores ha dejado sorpresas y otras ausencias destacadas como la de Ryan Gravenberch. Otras bajas son la de Mark Flekken, Sven Botman, Donyell Malen o Arnaut Danjuma. Esta es la convocatoria por completo:

Porteros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) y Remko Pasveer (Ajax).

Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) y Remko Pasveer (Ajax). Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), Tyrell Malacia (Manchester United) y Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), Tyrell Malacia (Manchester United) y (Bayer Leverkusen). Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaasen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) y Xavi Simons (PSV).

Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaasen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) y (PSV). Delanteros: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Tottenham), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Brujas) y Wout Weghorst (Beşiktaş).

Posible once de gala

El esquema favorito de Países Bajos es un 3-4-1-2 con un mediapunta muy móvil junto a Memphis, más cerca del área. La versatilidad de Aké y Timber como resguardos de los carrileros prima por encima del nombre de Mattijs de Ligt y Stefan de Vrij. Estos carrileros son muy profundos, tienen parte de la responsabilidad en ataque.

En el medio, Klaassen y Koopmeiners rotan en el doble pivote junto a Frenkie de Jong, este indiscutible. Un poco más adelantado, Berghuis y Gakpo pelearán por un puesto, El segundo vive un dulce momento en el PSV de Ruud van Nistelrooy y apunta a titular. La última línea la ocupan mayoritariamente jugadores que no se acomodan en el área. Son Bergwijn, cuyo traspaso al Ajax le ha servido como motor para llegar a Catar, y Memphis, que con su país se disfraza de capitán desapercibido.