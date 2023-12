Areola frena a un Arsenal sin ideas.

EEl partido que cerraba la jornada 19 de la Premier League enfrentaba a Arsenal y West Ham en el Emirates Stadium el jueves 28 de diciembre a las 21:15. El colegiado de campo seria Michael Oliver y en el VAR estaría Craig Pawson.

Mikel Arteta salía con David Raya en meta. Defensa de cuatro para Ben White, Saliba, Gabriel y Zinchenko. Declan Rice en el pivote, Trossard y Odegaard como interiores. Bukayo Saka en la derecha, Martinelli en la izquierda y como delantero centro Gabriel Jesus.

David Moyes salía con Areola bajo palos. Coufal en el lateral derecho, Emerson en el izquierdo y como pareja de centrales Mavropanos y Ogbonna. Doble pivote para Edson Álvarez y Tomas Soucek. En la banda izquierda Paqueta, en la derecha Kudus. Ward-Prowse como enganche y Jarrod Bowen de nueve.

El Arsenal cerca de la portería rival.

Comenzó bien el cuadro gunner combinando rápido en campo rival pero sin generar peligro con un West Ham que esperaba en bloque bajo. No tardó nada en adelantarse el West Ham en una acción defensiva pésima del Arsenal.

Centró Emerson desde la izquierda, se hicieron un lio entre Zinchenko y Gabriel que les faltó contundencia dejando el balón muerto en línea de fondo para que Bowen pusiera el balón atrás para Soucek que remató a puerta vacía. El VAR estuvo un tiempo revisando el gol por si antes de que Bowen diese la asistencia el balón había salido. No hay una imagen clara ya que desde la cámara de línea de fondo el balón estaba tapado por Bowen.

El Arsenal no reaccionaba al gol y no encontraba espacios ante un West Ham metido en bloque bajo. No fue hasta el minuto 30 que el Arsenal tuvo una ocasión clara de gol. Fue un centro de Gabriel Jesus hacía Saka que remató de cabeza pero Areola tiró de reflejos sacando una mano salvadora. Lucas Paqueta que se lesiono en el calentamiento finalmente acabó jugando. El brasileño solo aguanto 30 minutos cuando pidió el cambio por Benrahma.

Lucas Paqueta lesionado/ Fuente: Getty Images

La más clara la tuvo Saka en el 41 tras un gran pase de Odegaard el inglés estrelló el esférico en el palo. En la primera mitad Odegaard fue el mejor del Arsenal siendo decisivo en tres cuartos de campo. El noruego fue de lo poco salvable del Arsenal. En la segunda mitad salieron bien los de Mikel Arteta.

Pese a la intensidad de los locales, el West Ham aprovechó el más mínimo error.

En el minuto 54. Un córner botado por James Ward-Prowse al primer palo donde Mavropanos le gano la marca a Gabriel remató girando el cuello, rozó en la cabeza del brasileño dio en el larguero, en el palo y el balón al fondo de las mallas. El griego no celebró su golazo ya que jugó en el Arsenal en la temporada 18-19. Mencionar que es la sexta asistencia de Ward-Prowse que esta a tan solo una asistencia de el máximo asistente.

Pese al duro golpe que se llevó el Arsenal, lo siguieron intentando. Gabriel Jesus pudo recortar distancias en el 66 en un centro al segundo palo donde estaba solo el brasileño que la mandó a las nubes.

Areola y un mar de piernas.

Cada vez que alguien del Arsenal se acercaba a la portería rival se encontraba con tres rivales del West Ham y si por un casual lograban pasar la muralla se encontraban con Areola que firmó un gran partido.

Areola blocando un balón/ Fuente: Getty Images

El francés ha hecho ocho paradas en todo el partido. En el 75 le sacó un disparo a Trossard a media vuelta. La mejor parada fue en el 90 en un latigazo exterior de Odegaard que el francés envió a córner. No paró de intentarlo el Arsenal durante todo el partido, 30 tiros hizo el cuadro gunner.

En el descuento Declan Rice le dio la puntilla al cuadro de Mikel Arteta cometiendo un penalti llegando tarde en un balón dividido con Emerson. Disparó Benrahma pero David Raya hizo una gran intervención salvando al Arsenal de una goleada.