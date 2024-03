Bendita locura

Hemos presenciado uno de los partidos más alocados de todo lo que llevamos de temporada, uno de los encuentros más esperados por la simbología que obtiene ser el último cara a cara entre Klopp y Guardiola debido al adiós del técnico alemán a final de temporada.

Todos los jugadores acabaron exhaustos el encuentro e incluso los entrenadores y espectadores de esta auténtica guerra, hemos podido presenciar uno de los partidos más vibrantes de la actual campaña, intercambio de mazazos en los que ninguno lograba tumbar en la lona al otro, los dos conjuntos aguantaban en pie y absorbieron todos los golpes necesarios para salir más vivos que nunca de Anfield.

Bradley y Álvarez porfiando / Liverpool

La sensación con la que termina el encuentro es que el Manchester City fue de los dos el que mejor beneficiado salió del partido ya que, la segunda mitad fue un total vendaval del Liverpool pese a los dos palos que estrelló el conjunto de Guardiola, uno por parte de foden en una jugada que fue algo similar a un “pinball” entre Kelleher y el joven inglés y, por otra parte, la oportunidad más clara con la que contaron los chicos de Guardiola, fue un palo estrellado por parte de Doku. Los Reds fueron superiores y vimos más hambre que a los Citizens y eso se trasladó al terreno de juego al igual que en las estadísticas ya que, en los últimos 20 años, entre todas las competiciones oficiales, el Manchester City únicamente logró obtener 1 victoria en Anfield, y hoy no fue menos.

El Manchester City no logró calmar la caldera, no logró apaciguar las aguas en una tormenta en la que el conjunto de Klopp se sentía como pez en el agua. Pep trató de guardar más la pelota, adormecer al Liverpool para bajar las pulsaciones de ambos y poder empezar a impulsarse para golpear, tratando de ensalzar su juego más posicional y masticar las jugadas al son de los chicos Citizens pero ya sabemos que a los Reds les va el Rock and roll más que a ninguno…

Virgil “The boss “ Van Dijk

La manera en la que el neerlandés ha secado a Haaland ha sido excelente, a la altura de su nivel y de su influencia en la zaga del Liverpool. Es un central que da una seguridad a sus compañeros que se contagia, que hace mejor al resto como hoy a Quansah, que ha protagonizado un partido muy decente en un escenario único.

Pese a su sobriedad para afrontar situaciones como la que ha tenido hoy contra “el cyborg” a campo abierto, con 50 metros a su espalda contra el mejor goleador del mundo, ha sido capaz de ,mantener la compostura y llevárselo a su terreno, impedir que golpee con la precisión y comodidad necesaria para causar peligro real, hemos visto el carácter que ha de tener el capitán del líder de la competición, una garra y un liderazgo que impone a cualquiera y hace crear el fortín que, a día de hoy, es el Liverpool en Anfield.

Van Dijk dando indicaciones a sus compañeros / Liverpool

Desde la llegada de “El Muro de Breda” a Liverpool procedente de los Saints, pocos por no decir ningún jugador ha sido tan ganador en este equipo ni tan importante a la hora de ser decisivo y trascendental en el equipo. Hoy, un día más, volvió a ser el hueso duro de roer que nos tiene acostumbrados, siendo resolutivo y solvente ante cualquier situación, capaz de corregir errores, incluso los suyos, demostrando una y otra vez el motivo por el cual es considerado el mejor central del mundo.

Indetectable y agitador

Kevin De Bruyne es el jugador más diferencial de este Manchester city con diferencia, el que es capaz de localizar donde y cual es el problema y solucionar dicha cuestión de forma rápida y eficaz, el jugador que mejor se asocia con sus compañeros, que mejor aprovecha lo que sus socios le brindan y el jugador capaz de desenvolverse en más zonas del campo de este City.

Si nos fijamos, durante los partidos que juega el belga, que por desgracia esta temporada no han sido todos los deseados por los amantes de este deporte, es el jugador capaz de agitar un partido y, pese a que sus rivales lo sepan, es complicadísimo poder parar al mago de Gante. Hoy ha tenido una batalla muy duro ante un guerrero como es Wataru Endo y le hemos visto, al ser sustituido por Guardiola, muy enfadado por la incomodidad que ha planteado el Liverpool y, más allá de ello, por la falta de soluciones ofrecidas por el City para paliar ante esa agresividad e intensidad planteada por el entramado Red.

Guardiola abrazando a De Bruyne al final del partido / Manchester City

El belga es una extensión de Pep Guardiola en el campo, es la personificación del esquema que dibuja el catalán y hoy sabe que no ha podido ser tan trascendental como a él le hubiera gustado pero, y es un gran pero, ha sido el único que ha propuesto algo en ataque y el que mejor ha entendido qué necesitaba el City: pocos toques, muchas asociaciones y un ritmo mucho más alto y vibrante del trasladado hoy al campo. El equipo ha notado su ausencia cuando fue retirado del campo de cara a aclarar las jugadas en ataque, en darle ese toque o ese último pase definitivo; es el que mejor se asocia con el noruego y el que mejor se adapta a cualquier circunstancia dentro de las fases del partido y es que habla muy bien de él que, aún faltando muchos partidos durante la temporada por una lesión, sea tan influyente y vuelva como si nada para seguir siendo el eslabón especial de este City.

No se permiten errores

Los goles fueron acciones que traen un mérito por parte del conjunto que logra anotar pero también un demérito por esa falta de concentración y de conciencia de lo que es el partido por parte del equipo que encajó el gol, es decir, ambos tuvieron esa pizca de acierto en el momento justo y también la falta de estar metidos por completo en el encuentro ya que, en un partido de esta altísima exigencia es completamente imprescindible estar cada segundo del partido sin perder un ápice de concentración, de otra manera, ambos han comprobado que se paga muy caro.

Stones celebrando el gol que le adelantaba en la primera parte / Manchester City

El gol que logró anotar el conjunto mancuniano fue una acción a balón parado, una acción de pizarra magnífica en la que existen dos factores diferenciales: un arrastre que libera el primer palo donde se encontraba Joe gómez y un bloqueo perfecto de Aké al hombre que estaba en zona del Liverpool liberando toda la zona del primer palo que ocupó john Stones y metió su primer gol en esta temporada, y qué gol.

Por otro lado, el gol que logró anotar desde los 11 metros Alexis Mac Allister fue protagonizado por tres jugadores: Aké que dio un balón muy arriesgado a Ederson que derribó a Darwin Núñez que no paró de insistir, de persistir hasta al final conseguir y llevarse el premio del penalti que posteriormente el argentino convirtió. Esa pizca de intensidad en el pase de Aké y esa duda de Ederson de si salir o no generó que el uruguayo sacase petróleo de una acción sin aparente peligro.

Por todo lo disfrutado

Vértigo en zonas ofensivas, ritmo apabullante en la sala de máquinas, toma de decisiones y acciones inesperadas en cualquier momento del encuentro; un partido en el que ambos han peleado a cara descubierta y que, con final trepidante, nos quedamos con un claro ganador o, al menos, dentro de ese encuentro ya que el Arsenal de Mikel Arteta debe de estar frotándose las manos: son los nuevos líderes de la Premier League.

Por otra parte, no hay mejor representación de lo que ha sido esta era Klopp vs Guardiola y Guardiola vs Klopp, puro dinamismo y ambición pero a su vez mucho respeto y admiración por parte de ambos conjuntos. Han sido años de luz y color para la Premier League, años en los que hemos visto a dos de los mejores entrenadores del siglo XXI y, junto a ellos, a una de las mejores y más duras rivalidades pero, también, a una de las más bonitas de los últimos años.

Saludo entre Klopp y Guardiola / Liverpool



Ha sido un auténtico placer poder haber disfrutado de esta grandísima batalla de estilos, de puras batallas por el título de la mejor liga del mundo, batallas que nos han tenido hasta el último segundo expectantes y que dejan un legado completamente antológico en toda la historia de la Premier League. Jürgen, Pep, os vamos a echar mucho de menos. Muchas gracias por estos años que tan bien representan el fútbol inglés y que tanto ensalzan la esencia de este magnífico deporte en esta magnífica competición.