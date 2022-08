Guía VAVEL Bundesliga 22/23: TSG 1899 Hoffenheim, todo por Europa

No es una sorpresa que los afincados en Sinsheim decidan contratar a un nuevo entrenador en su búsqueda por alcanzar los puestos de privilegio. Tras el mandato de Sebastian Hoeneß, donde el equipo fue demasiado irregular, llega al conjunto de Baden Wurtemberg un nuevo preparador: André Breitenreiter. El de Hannover viene de ganar la Superliga Suiza con el FC Zürich y, como no puede ser de otra manera, cuenta con experiencia en la Bundesliga. No obstante, sus mayores logros en el campeonato alemán son una quinta posición con el Schalke 04 y dos ascensos: uno con el SC Padeborn y otro con el Hannover 07. Sin duda, se le presenta una dura campaña por delante.

Breve repaso a la 21-22

Poco les faltó a los alemanes para volver a disputar la Europa League (contienda en la que no participan después de la dolorosa derrota ante el Molde). Una undécima y una novena ubicación son sus últimos resultados en competición local. Estadísticas que han obligado a la directiva a tomar la dura decisión de rescindir al que fuera líder del banquillo.

Dos palabras ejemplifican el recorrido del club en estas dos temporadas: irregularidad e inseguridad. Estas características, si bien son disociables, son inseparables, ya que, por un lado, estamos ante una plantilla con una gran calidad individual, pero con poco carácter competitivo. Y, en segundo lugar, con grandes déficits a la hora de defender sin balón (sobre todo cuando les toca defender en campo propio). Es cierto que estas condiciones, para el aficionado neutral, hacen atractivos los encuentros que protagonizan cada fin de semana. Son partidos al más puro estilo Bundesliga, con un alto ritmo de balón, con combinados muy verticales, aseados en su trato con el esférico, pero olvidando, en gran medida, sus desempeños a la hora de recuperar la posesión. Pueden ganar a cualquiera, aún se recuerda la victoria por 4-0 hace dos temporadas ante el Bayern Múnich, pero caen ante clubes de peor clasificación.

La plantilla al completo./ Fuente: Getty Images.

Sus números en esta 21-22 corroboran esta particularidad. Su casillero de goles a favor demuestra su potencial ofensivo con 58 tantos a favor, a los que, por desgracia, se les unes los 60 que han encajado. Un buen ejemplo que ilustra esta mentalidad ofensiva ha sido el emplazamiento en el que ha jugado Florian Grillitsch. El internacional austriaco, cuando el equipo ha salido con una defensa de 3, competía desde la posición de líbero. Una ubicación extraña de ver en la actualidad y más para un futbolista ofensivo de gran calidad en el último pase.

Una esperpéntica racha de nueve partidos sin ganar en las últimas nueve jornadas provocó la destitución y la no consecución de un objetivo que parecía posible. Con una plantilla muy completa en todas las líneas, la vuelta al club del pivote, Sebastian Rudy, parecía dotar al once de una mayor estabilidad y veteranía. Sin embargo, los problemas han sido recurrentes en la defensa central. Por ello, como veremos posteriormente, se ha firmado al central Ozan Kabak.

Cabe añadir que en el team azulino la sorpresa de la temporada ha sido el carrilero David Raum. Llegado en el 2021 procedente del Greuther Fürth, Raum ha sido todo un acierto de la dirección deportiva. Sin costar un solo euro, el zurdo ha acabado la temporada firmando 13 asistencias y 3 goles. Unos números que no han pasado desapercibidos en el panorama del futbol mundial. De hecho, acaba de firmar por el RB Leipzig.

Mercado de traspasos con vistas al comienzo de la 22-23

Los germanos son un equipo con una política de fichajes donde lo que buscan es firmar a un gran número de jóvenes talentos para cederlos, posibilitando, de este modo, una posible venta en años venideros. Debido a esto, la cifra de jugadores que vuelven a la entidad suele ser muy alto. No obstante, el mercado se encuentra algo parado, afectando a la cantidad de movimientos tanto de entrada como de salida.

El balance es el siguiente:

Perfil del entrenador y análisis táctico

Otro hombre desembarca en el banquillo de los de la región de Kraichgau (apodo por el cual se conoce del club). En principio, la directiva apuesta por cierta continuidad en lo que se refiere a la mentalidad y estilo de juego.

Con un título de liga bajo el brazo, el reciente inquilino apostará por un sistema que les ha dado éxito en el pasado.

Con un 3-4-2-1, comparece el alemán. Hijo pródigo, vuele a su país natal, el cual no pisa desde que entrenase en su tierra al Hannover 07. Por lo que hemos podido averiguar, el coach apostará por un once vertical, donde los carrileros deben tener mucha llegada y buen pie. Con dos delanteros de distinto perfil, el equipo aprovechará los espacios que los rivales les puedan ofrecer.

Un nuevo hombre ocupa el banquillo./ Fuente: Getty Images.

Camaleónico, optará por ser un conjunto compacto cuando no disfrute de la posesión. Imprescindible equilibro en una entidad demasiado floja en su zona defensiva. Dotar de regularidad a sus pupilos será uno de los fines a alcanzar.

Un doble pivote que tendrá que trabajar sin balón y ofrecer dinamismo en la salida del esférico. La idea será finalizar el mayor número de jugadas posibles. Con dos figuras distintas en la sala de máquinas, André espera darle cierta identidad al TSG 1899 Hoffenheim.

Jugador a seguir

Andrej Kramaric cumplirá un año más en la ofensiva. Con 102 tantos en 217 partidos, el croata es toda una leyenda viva. A medida que pasan los años, Kramaric mejora sus prestaciones y siempre nos sorprende con alguna nueva habilidad.

Andrej Kramaric, la estrella del equipo./ Fuente: Getty Images.

Un delantero completísimo que es capaz de jugar al espacio, pero también de recibir y girarse en zonas más alejadas de portería. Un maestro del control orientado y todo un killer en la definición

Todas las opciones pasarán por el de Zagreb. Un jugador único que consigue mejorar a sus compañeros, uno de esos elegidos por los que vale pagar una entrada. Esperemos que siga muchos años más.