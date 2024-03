En la fecha 26 los equipos han venido consolidándose para asegurar sus lugares en la tabla después de los nuevos proyectos que tiene en mente la UEFA.

Es el caso de los dos conjuntos, pues Stuttgart ha tenido una sorpresiva campaña quedándose en el tercer lugar de la tabla, asegurando su puesto de Champions League. Además, puede tener la oportunidad de enfrentarse a los equipos más grandes de Europa la próxima temporada. Para fortuna del conjunto de Sebastian Hoeneß, las últimas dos fechas se cerraron en victorias y aguardan que esta también sea su oportunidad para brillar.

Hoffenheim no está en ningún puesto de competencias internacionales, y así su victoria sea indiscutida en la presente fecha, no podría quedarse en el puesto de Conference League. Sin embargo, un resultado positivo lo acerca a zancadas de volver a competir en Europa, cerrándole la oportunidad a sus rivales que se acercan en puntos para arrebatarle el sexto lugar a Eintracht Frankfurt, que en este momento clasifica a Conference League. El cuadro comandado por Pellegrino Matarazzo —que dirigió Stuttgart anteriormente— tendrá el trabajo de recuperar el sabor a victoria, pues salió derrotado en su último encuentro en la pasada fecha 25, y está en sus manos no cometer el mismo error.

Bebou dispara a portería | Foto: TSG Hoffenheim

No hay oportunidad para el local

Desde el pitido inicial, Stuttgart empezó dominando los disparos al arco y la tenencia del balón. Con participaciones de Chris Führich, Enzo Millot y Hiroki Ito, no hicieron falta las oportunidades de una primera anotación, mientras Hoffenheim sólo era víctima de faltas en el campo.

Todo se concretó al minuto 16, pues finalmente Millot consiguió anotar en el arco de Oliver Baumann gracias a un pase en profundidad de Deniz Undav. Con su asistencia logró rematar con la zurda para terminar en la parte izquierda del arco local.

Celebración del Stuttgart | Foto: VfB Stuttgart

Millot llenó todos los rincones del campo, pues era partícipe de los potenciales intentos de su conjunto para conseguir la segunda anotación. A todo esto, Hoffenheim, con la participación de Ihlas Bbebou, incursionaba en el área rival sin ningún resultado. Hoffenheim trataba de tener el control de la esférica, pero la suerte no brilló para el conjunto de Sebastian Hoeneß.

La segunda anotación llegó antes del cierre, gracias a la asistencia de Deniz Undav, donde Guirassy remató con la zurda al minuto 45+1, y finalmente la esférica terminó también en la parte izquierda de la portería de Baumann sin nada que hacer.

Celebración del segundo gol | Foto: VfB Stuttgart

Remates fallidos y una anotación

La intensidad en la segunda mitad fue claramente menor al inicio del encuentro. Stuttgart se sentía cómodo con su resultado y Hoffenheim no significaba una amenaza para ellos, así que el juego se convirtió en una oportunidad para que cada equipo rematara al área sin ninguna recompensa final.

Führich y Undav, por parte del Stuttgart, y Beier y Pavel, por parte del Hoffenheim, vinieron siendo los partícipes de los disparos que no fueron suficientes para sumar emoción a un encuentro que ya estaba prácticamente cerrado a favor de los visitantes.

Leweling celebra su gol | Foto: VfB Stuttgart

Pero el ingreso de un jugador de Stuttgart cambió rápidamente el marcador. El alemán de 23 años, Jamie Leweling entró al campo en reemplazo de Undav y sólo bastó que tres minutos después, en el 68, su remate con la zurda después de un tiro de esquina terminara en el arco rival.

Con una goleada del visitante y varios intentos más que por suerte no fueron certeros para el rival, Hoffenheim terminó un encuentro para el olvido.

Weghorst y Stiller pelean por un balón | Foto: TSG Hoffenheim

Para la fecha 27, a siete jornadas para el final de la temporada, Hoffenheim tendrá una disputa importante en el BayArena, pues visitará al Bayer Leverkusen. El líder viene de una increíble campaña que ha dejado boquiabierto a los espectadores alrededor del mundo, recuperando sus resultados en Europa League después de una parcial derrota en Alemania el pasado jueves.

Stuttgart la tendrá un poco más fácil, pues recibirá a Heidenheim, que viene de un empate ante el Gladbach que lo ha mantenido en el puesto 11 de la tabla. Para su fortuna, aún está muy lejos de quedar en el play-off de descenso.