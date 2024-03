Este sábado a las 18:30 el Volkswagen-Arena acogerá la vigesimocuarta jornada de la Bundesliga. Los locales buscarán conseguir una victoria después de más de dos meses, mientras que el Stuttgart quiere continuar su racha de partidos sin perder para seguir soñando con la Champions League.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de M+ Liga de Campeones y la plataforma Star+. Horarios; 18:30 en España, 12.30 en Colombia y Ecuador, 14:30 en Argentina, Chile y Uruguay y 11:30 en México.

Situación de ambos conjuntos

Los lobos llegan en una dinámica en la que no consiguen salir del empate (6 de los últimos 7 partidos han empatado) y el otro ha sido perdido. Llevan sin ganar desde el 16 de diciembre ( un total de 9 jornadas sin llevarse los 3 puntos), donde venció fuera de casa al Darmstadt (colista) 0-1 jugando con 10 jugadores desde el minuto 27.

Toda esta serie de resultados ha provocado que estén en la tabla en la posición decimotercera, eso sí, en un cuádruple empate a 25 puntos con el Borussia M'gladbach, Union Berlín y Bochum, a tan sólo 7 puntos del descenso, pese a iniciar la temporada con 4 victorias en 6 encuentros.

Contando los partidos en casa, ocupan la decimocuarta posición con 16 puntos en 11 jornadas (16 goles a favor y 13 en contra), como visitantes estarían en la 12º plaza con 9 puntos en 12 jornadas.

Kevin Paredes protegiendo el esférico / Fuente: X del Wolfsburgo

Mientras que el Stuttgart, el equipo más en forma de la liga alemana igualado al Bayer Leverkusen, de los últimos 15 puntos posibles, han conseguido 13. Y ese empate se produjo en la jornada anterior frente al Colonia, con un resultado de 1-1, en un partido que merecieron más.

Están haciendo hasta el momento una magnífica temporada, en la cuál están soñando no con Europa, sino con clasificarse a la Champions League. Ahora mismo tiene 47 puntos en 23 jornadas y cuenta con una ventaja de 7 puntos con el Leipzig que está en puestos de clasificación a Europa League y a 13 del Eintracht de Frankfurt que marca la plaza límite de clasificación a la Conference League. Muy mal se le tienen que dar estas últimas 11 jornadas al equipo de Hoeneß para no clasificar a las competiciones europeas.

Como visitantes han sacado 18 puntos en 11 encuentros, siendo así el quinto clasificado en los partidos fuera de casa. En ellos ha anotado 17 tantos y han recibido 18, unas cifras un poco extrañas comparándolas con los demás equipos de arriba, pese a ser positivo el resultado en general.

Piña de los jugadores del Stuttgart antes de que comenzase su último partido / Fuente: X del Stuttgart

Últimos enfrentamientos

Este va a ser el segundo enfrentamiento entre ellos esta temporada, en la primera vuelta de la Bundesliga los Die Roten vencieron en su campo por 3 goles a 1, tras remontar el 0-1 inicial que marcó Gerhardt, el segundo máximo goleador de la categoría (Guirassy) anotó un hattrick para llevarse los 3 puntos.

En los últimos 5 encuentros disputados en el Volkswagen-Arena, los locales han vencido en 3 ocasiones y tan sólo han empatado y perdido en 1 ocasión. Los lobos anotaron 7 goles y concedieron 5. El balance histórico es favorable al Wolfsburgo con 15 victorias, 4 empates y 10 derrotas.

Disputa por un balón en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos / Fuente: X del Wolfsburgo

Bajas

VfL Wolfsburgo: El conjunto dirigido por Kovac, tiene la baja de Rogerio por una lesión muscular, Tiago Tomás por una lesión en el codo es duda aunque parece que estará en la convocatoria y Ulysses Llanez sufrió un accidente de tráfico y se desconoce cuando volverá.

VfB Stuttgart: Mientras que los de Hoeness cuentan con las bajas de Nikolas Nartey (lesión de rodilla), Genki Haraguchi (enfermedad), Zagadou (lesión de rodilla), Samuele di Benedetto (fractura de peroné), Roberto Massimo no pudo completar el entrenamiento debido a problemas en los aductores, Deniz Undav (desgarro en el muslo) y Atakan Karazor (contusión en el muslo) han superado sus dolencias y están en condiciones de jugar. También hay signos positivos para Alex Nübel (contusión de cadera).

Jugadores a seguir

Lovro Majer,: El centrocampista croata de 26 años se ha adaptado perfectamente al esquema de Nico Kovac y está cuajando una gran temporada en la Bundesliga. Hasta ahora ha disputado 23 encuentros, en los que ha aportado 4 tantos y 3 asistencias, el balón parado de los locales sale siempre de sus botas.

Kevin Behrens: El delantero centro alemán nacido en Bremen ha llegado a Wolfsburgo en este mercado de invierno por 2 millones, procedente del Union Berlín. En apenas 300 minutos con los lobos ha conseguido marcar 1 gol y dar 1 asistencia.

Jonas Wind: El punta danés está más que asentado en la liga, hace 2 temporadas que llegó, y en esta actual está haciendo sus mejores números. Lleva 10 dianas y 7 asistencias en 24 partidos jugados, siendo así uno de los pocos jugadores que se salvan en esta temporada para olvidar.

Fabian Bredlow: Poca gente lo conoce ya que no había disputado hasta el momento ningún partido, pero tras la lesión de cadera del portero titular Alexander Nubel, le ha tocado jugar estos últimos 3 partidos y así será como mínimo hasta que se recupere. En estos partidos han conseguido ganar dos y empatar uno, y Bredlow pese a recibir un total de 3 goles, ha realizado 16 paradas (una media de 5'33).

Chris Führich: El de Castrop-Rauxel está haciendo también muy buenos números esta temporada, con 12 partidos menos que en la 20/21 en la que consiguió 13 goles y 2 asistencias en el Paderborn, ahora lleva 7 goles y 7 asistencias, esta última ha sido una faceta en la que nunca ha destacado ya que su máximo ha sido siempre 2.

Serhou Guirassy: El delantero franco-guineano está en el mejor momento de forma de su carrera, tiene una media de más de un gol por encuentro. En liga ha jugado 17 y ha marcado 18 goles y dado 1 asistencia, mientras que en la DFB-Pokal en 2 partidos ha marcado 2 goles y tiene 1 asistencia en su haber. Con los números que está haciendo, está atrayendo el interés de grandes clubes europeos como el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y una lista de clubes ingleses entre los que destaca el Manchester Unied.

Declaraciones previas

En la previa al partido de mañana, el técnico croata ha hablado sobre el estado físico de dos futbolistas, "Mattias Svanberg se lastimó la pantorrilla mientras calentaba el partido contra el Frankfurt, estuvo ausente esta semana y eso no será suficiente para llegar ante el Stuttgart. Tiago Tomás ya entrenó la semana pasada y ya va por la segunda semana, tiene absolutamente posibilidades de entrar en el equipo".

El VfB Stuttgart tuvo que prescindir de su entrenador Sebastian Hoeneß esta semana. El entrenador de los suabos estaba plagado de un persistente malestar gastrointestinal. Por lo tanto, se ha cancelado la conferencia de prensa obligatoria antes del partido, aunque el jueves por la noche, la oficina de prensa del club de la Bundesliga también publicó las siguientes declaraciones del entrenador sobre los temas clásicos que de otro modo se habrían discutido en la conferencia de prensa:

"Desafortunadamente, fue un asunto muy persistente que me impidió ocuparme del trabajo de entrenamiento en la medida habitual. Mientras tanto me siento mucho mejor, he aprovechado los últimos días para regenerarme. Estaré a cargo de la última sesión de entrenamiento el viernes y luego viajaré a Wolfsburgo con el equipo. Estuve en estrecho contacto con mi cuerpo técnico durante la semana de entrenamiento, por lo que una preparación específica para el partido en Wolfsburgo estaba garantizada incluso sin mi presencia en el campo de entrenamiento. Mi equipo de entrenadores hizo un gran trabajo en esta situación inusual".

Sobre el partido declaró, "El Wolfsburgo tiene un entrenador experimentado en Niko Kovac. Tienen mucha calidad en su plantilla y recientemente han jugado de igual a igual contra los mejores equipos de la liga en los partidos contra el Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt. Y han demostrado que están muy motivados para lograr sus objetivos. Tendremos que jugar al límite el sábado para poder defendernos en Wolfsburgo".

Alineaciones probables

VfL Wolfsburgo: Koen Casteels, Joakim Mæhle, Moritz Jenz, Lacroix, Ridle Baku, Kevin Paredes, Arnold, Lovro Majer, Mattias Svanberg, Kevin Behrens y Jonas Wind.

VfB Stuttgart: Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Hiroki Ito, Waldemar Anton, Vagnoman, Stiller, Atakan Karazor, Chris Führich, Enzo Millot, Woo-Yeong Jeong y Guirassy.