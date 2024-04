El Manchester City pasa con nota la primera prueba del tramo final

El Manchester City no falla en un American Express Stadium en el que parecía que el Brighton le iba a dar guerra, pero la efectividad en la primera mitad del cuadro de Pep Guardiola y la inofensiva delantera del Brighton apenas probó a Ederson. De Bruyne anotó su primer gol de cabeza y Foden logró aumentar la distancia. En la segunda mitad a partir del gol de Julián Álvarez el partido bajó revoluciones.

Ambos equipos impusieron un ritmo frenético al partido desde el inicio, con presiones muy altas a la salida de balón rival. No obstante, la salida de balón de ambos equipos eran bastante limpias haciendo ver que ambos equipos saben como sacarla de sobra.

El Brighton había salido bien y al Manchester City no lograba darle profundidad a sus posesiones. Avisó primero Ake en un remate en el segundo palo que se le marcho alto.

Kevin De Bruyne anotó su primer gol de cabeza en Premier League

En el 16 cuando el partido parecía bastante parejo, llego el belga para decantar la balanza. En un centro de Walker para De Bruyne que se tiró en plancha para rematar desde un punto muy bajo y poner el balón en la escuadra.

Inmediatamente después tuvo el segundo Julián Álvarez en un balón en largo que disparo cerca del poste. La ocasión más clara del Brighton llegó en un remate de Dunk. Llegó el segundo del Manchester City en una falta en la frontal que disparo Foden. El disparo iba al lado del portero pero tocó en la espalda de Pascal Gross que desvió el balón y engaño al meta.

A partir de este tanto el partido se convirtió en un calvario para el Brighton. Que intentaba robar en campo rival pero el City salía bien de la presión, esto generó que el Manchester City tuviera muchas transiciones teniendo varias ocasiones para el tercero.

Arriesgó demasiado en la salida de balón el Brighton

Los de Roberto de Zerbi se hicieron un lio sacando el balón, Bernardo Silva robó en la presión y le cayó a Foden que que hizo una definición que denota la calidad que tiene la joven perla inglesa.

16 tantos del inglés esta esta campaña en Premier League que lo sitúan como el séptimo máximo goleador de la liga inglesa. El Manchester City contemporizó y hizo correr mucho al Brighton tras el gol, buscando el espacio para poner el cuarto.

A la caza del Arsenal en la diferencia de goles

Ya en la segunda mitad salió más vertical en ataque lo que le brindaría muchas ocasiones al Manchester City. Julián Álvarez tuvo varias de estas acciones pero no lograba anotar la araña. Pero tras tantos errores ya le tocó anotar al argentino.

Un balón en largo de Ederson en profundidad para Walker que se queda dos contra dos, se marcha del defensor del Brighton y deja en boca de gol a Julián Álvarez que a la media vuelta remata y pone el cuarto recortando distancias al Arsenal. El argentino llevaba sin anotar desde el doblete en la jornada 22 ante el Burnley.

El partido se calmo algo y el colegiado no señaló un claro penalti a favor de los locales, fue una gran jugada en la que Joao Pedro se marcho de cuatros rivales y cuando estaba mano a mano Gvardiol lo trastabilló por detrás y lo derribó. El trencilla no señaló nada y el VAR no lo rectificó.

Dejó de apretar el City

Introdujo cambios Guardiola y le dio refresco a los hombres más cargados de minutos del conjunto citizen que tendrán que visitar el feudo del Nottingham Forest el domingo. Tuvo el quinto Doku pero Jason Steele le sacó un gran pie.