El conformismo castiga al Dortmund

El partido prometía, el Mainz 05 era el mejor rival para el Borussia Dortmund — victoria en diez de los últimos 11partidos. 33 puntos, más que con cualquier equipo—, y el Borussia Dortmund, el peor rival para el Mainz 05.

Ritmo de más a menos

Los 05's plantearon un 4-2-3-1, con Gbamin y Latza en la sala de máquinas; y con la ausencia de Córdoba —fue expulsado en la pasada jornada. El Dortmund contó con la vuelta de Aubameyang que estuvo en la Copa de África y de Burki, que no jugaba desde el 19 de noviembre.

El gol del Borussia Dortmund no tardó en llegar. Gbamin perdió el balón en el centro del campo, Schürrle pasó el esférico a Reus que esperó a que se venciera el portero y disparó para hacer el primero. El Mainz se encontraba muy mal colocado atrás.

Marco Reus le ha hecho al Mainz 05, 11 goles en los últimos catorce partidos. A ningún partido le ha marcado tantos goles.

El Mainz 05 tras el gol estuvo fuera del partido, pasándolo mal. La posesión y el dominio eran del Dortmund. Sin embargo, mostró síntomas de mejora tras la presión inicial del conjunto de Tuchel, teniendo incluso algunas ocasiones. Lo que en un principio parecía estar más cerca del 0-2, terminó convirtiéndose en un partido muy abierto.

En el minuto 14 de la primera mitad, el linier señaló un fuera de juego mal pitado a Muto —estaba habilitado por Ginter—, hubiera supuesto el gol del empate para los de Maguncia.

El encuentro fue bajando el ritmo; el Borussia Dortmund se encontraba cómodo con la victoria por la mínima y el Mainz 05, no parecía que quisiera ocasionar daños a la meta de Burki. El partido dejaba llegadas de ambos equipos pero sin peligro real.

Gonzalo Castro estuvo muy participativo durante toda la primera mitad; y Sokratis fue un muro en la defensa del Dortmund. Aubameyang estuvo bastante desaparecido. El centro del campo de los de Schmidt, no terminó de funcionar, aparecieron poco Gbamin y Latza.

Reparto de puntos que no consuela

El encuentro en la primera vuelta se había firmado con un 2-1 final, en el que marcaron Aubameyang —un doblete—, y Muto. No obstante, en el partido que se disputó esta tarde, ninguno de los dos aparecieron demasiado; ambos fueron uno de los tres cambios realizados por los técnicos de los dos equipos.

El partido seguía sin novedades y con el mismo ritmo cansino con el que había terminado la primera mitad. Los black and yellows no crearon juego ninguno en la segunda mitad; y seguían cómodos y conformándose con la victoria por 0-1; el Mainz 05, a pesar de que trataba de atacar más, no encontraba la manera de hacer daño al conjunto de Tuchel.

El entrenador del Mainz 05, trató con el cambio del media punta, Frei, por Seydel, de plantear un juego más directo ya que jugar tocando no les servía de mucho. Pero, más tarde, optó por cambiar a Muto.

El fútbol castigó al Dortmund por lo poco que estaba dando en el césped; y en el minuto 83, un grandísimo centro de Öztunali al segundo palo, y la llegada de Latza que remató bajo y picado, hacía que los locales empataran el partido.

Con el gol del empate, el Mainz reaccionó yendo más arriba e incluso tuvo la oportunidad de llevarse la victoria en el 92, con un lanzamiento de De Blasis cerca del palo.

Resultado justo en un partido que fue flojo y en el que el Dortmund no debió dejar que el Mainz 05 empatara cuando llevaba la victoria durante prácticamente todo el encuentro.