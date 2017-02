Philipp Lahm se retirará a final de temporada

Philip Lahm en una acción del partido de la DFB-Pokal ante el Wolfsburgo / FOTO: fcbayern.com

Para los amantes al futbol, el mejor lateral derecho del mundo. Para los alemanes, uno de los mejores jugadores que han tenido a lo largo de toda la historia. Para los seguidores del Bayern de Múnich, el mejor capitán que han tenido y tendrán. Para el planeta futbol, en definitiva, uno de esos jugadores que pasarán a la historia de este deporte por todas las cualidades que atesora tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y es que, este martes, tras el triunfo ante el Wolfsburgo (1-0), Philip Lahm sorprendió a todo el mundo con su frase: “Dejaré de jugar a futbol al final de esta temporada”. Con un mensaje corto pero muy claro, el eterno capitán del Bayern de Múnich anunció que pondrá punto y final a una larga y exitosa carrera como futbolista. Lahm dejará el club de sus amores tras más de 12 años vistiendo una camiseta que ha lucido con orgullo allá por donde jugara.

Lahm dejará el Bayern de Múnich, sí. Pero lo que también está claro es que, el Bayern de Múnich va a perder a su jugador insignia. Perderá a ese jugador al que siguen todos sus compañeros. Es más, no solo saldrá perdiendo el conjunto bávaro sino que el mundo del futbol dejará de disfrutar de un jugador que ha sido, siempre, un ejemplo. En su palmarés particular figuran todo tipo de premios: 19 títulos en Alemania, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además de un Mundial con Alemania (2014). Un palmarés que puede acabar de perfeccionar si el Bayern de Múnich consigue ganar alguna cosa esta temporada.

Lahm: “Hasta el final de esta temporada daré mi máximo nivel”

Su último partido en el Allianz Arena será el próximo 20 de mayo ante el Friburgo, donde el equipo cerrará su temporada en la Bundesliga.

La noticia ha sorprendido a muchos por ser inesperada. Pocos podían imaginar que tras la clasificación del equipo para los cuartos de final de la DFB-Pokal, Philip Lahm fuera a anunciar su retirada del futbol. Pero lo hizo. Y tras su anuncio, el capitán quiso explicar el porqué de su decisión: “Ya comenté hace un año que me tenía que poner a prueba día a día, semana a semana. Estoy seguro que hasta final de temporada daré mi máximo nivel. Esto lo lograré, pero ya no más”, confirmó el lateral bávaro. De esta forma se pone punto y final a una era en el futbol alemán. Porque Lahm ha conseguido conquistar el corazón de todos los aficionados alemanes, de todos los amantes al futbol. Su último partido en la Bundesliga será ante el Friburgo en el Allianz Arena el próximo 20 de mayo. De irle bien al conjunto de Carlo Ancelotti, Philip Lahm puede poner fin a su etapa como futbolista con algún título más y, quizás, con la posibilidad de levantar la tan ansiada Champions League.

Philip Lahm pondrá punto y final a su carrera como futbolista a final de esta temporada / FOTO: @fcbayernES

Tras más de 12 años vistiendo la camiseta del Bayern de Múnich, el capitán dará un paso al lado. Son muchos los rumores que apuntan a una posible función dentro del staff técnico del club. Sobre esto, Lahm quiso explicar que de momento eso no se producirá: “Hubo conversaciones pero me he dado cuenta que aún no es el momento adecuado para incorporarme al Bayern”, sentenció.