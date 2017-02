Google Plus

Roger Schmidt: “Queremos volver a tener una buena racha en la liga" | Foto: Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen buscará este sábado su tercera victoria consecutiva en Bundesliga contra el FSV Mainz 05. El entrenador, Roger Schmidt, lo dejó claro en la rueda de prensa previa al partido. “Queremos volver a tener una buena racha en la liga, queremos hacer todo lo posible para ganar el partido”, declaró Schmidt. Lars Bender puede que esté disponible, en cambio, Wendell se lo perderá debido a la sanción.

El Leverkusen tendrá que esforzarse si piensan en extender su racha de victorias. “El Mainz tiene un equipo lleno de talento que hace que sus oponentes luchen durante todo el encuentro. John Córdoba y Yoshinori Muto son dos de los mejores delanteros, juegan con mucha inteligencia, así que tendremos que estar atentos”, explico el técnico.

El Mainz 05 ha perdido sus últimos seis partidos fuera de casa en la Bundesliga. Sin embargo, esto no disminuye la dificultad del encuentro. Este hecho es algo que Roger Schmidt tiene muy presente, como aclaró: “Vimos en el partido de la primera vuelta lo fuerte que es el Mainz. Tuvimos que producir una gran segunda mitad para dar la vuelta al partido. Podemos aprender mucho de ese choque”.

El técnico del Bayer Leverkusen también fue preguntado sobre la actuación del equipo contra el Atlético de Madrid en el partido de ida en la Liga de Campeones, el cual perdieron por 2-4. Schmidt dijo que: “no hicimos una actuación perfecta y, a este nivel, uno de los mejores equipos europeos nos castigó. Ahora, queremos aprender de esa experiencia para conseguir una tercera victoria consecutiva contra el Mainz”

En cuanto a los jugadores que se quedarán fuera, no hay muchas novedades desde el martes por la noche. Jonathan Tah sigue lesionado, Danny da Costa se lo pierde por una patada que recibió en el pasado partido y Wendell por sanción. No obstante, el entrenador es “optimista” respecto a Lars Bender. “Está bien, pero aún no está claro si puede jugar mañana, esperaré al último entrenamiento y luego hablaré con él”