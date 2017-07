Peter Bosz se muestra cauto ante la situación de Mario Götze

Google Plus

Peter Bosz | Foto: BVB

Tras detectarle un problema metabólico en febrero del presente año. Mario Götze parece volver a las pistas, y por lo cual mantiene expectante tanto a la afición, como los propios directivos del Borussia Dortmund.

El equipo de Westfalia esta encaminado su pretemporada y la explicaciones del entrenador Peter Bosz a los medios fue la siguiente: “No podemos forzar su regreso, aún es muy pronto” señalo Bosz. “Mario no ve acción desde hace cinco meses, por más que este completando los entrenamientos con éxito, no podemos arriesgar con un problema de salud que para el jugador fue muy delicado”, agregó el otrora entrenador del Ajax.

El Borussia Dortmund afrontó este martes un partido amistoso de pretemporada frente al modesto club de la liga regional, Rot-Weiss Essen (en el que Götze no fue convocado) por el que fueron derrotados por 3 a 2 y significó el primer revés en la “era Bosz”. Es necesario hacer mención, que después de un partido correspondiente a la Bundesliga, que el Dortmund disputó frente al Mainz (finalizando en empate 1-1) el 29 de enero del presente año, fue la última aparición de Götze en un terreno de juego, ya que más tarde se le diagnosticaría el trastorno metabólico, que mantendría alejado al mediocampista hasta el final de temporada.

Afortunadamente tras cinco meses de inactividad, su evolución ha sido positiva y mantiene latente la posibilidad de contar con el talentoso futbolista para principio de temporada. Consecuentemente, el director deportivo de la entidad, Michael Zorc se manifestó a los medios y agregó: “su evolución ha sido satifactoria, pero aún así Götze necesita tiempo”, una explicación coherente debido a la enfermedad que sufrió el jugador. Pero con ilusión de contar con Götze para partidos amistosos como el del AC Milan a disputarse 18 de julio, y ya para dar el puntapié inicial a la temporada oficial cuando confronten al Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania.

Peter Bosz hablando con los medios/ Foto: BVB Oficial.

Un fin de temporada en penumbras.

Desde su vuelta al Borussia Dortmund, procedente del Bayern Múnich (donde no tuvo mucho protagonismo), Götze disputó solo once partidos con el conjunto amarillo y anotó un gol. Las constantes lesiones obstaculizaron el regreso y crecimiento de Mario Götze como futbolista. Pero sin duda esta última patología diagnosticada fue la más preponderante en la carrera del jugador, privando al entrenador en curso, Thomas Tuchel, de no contar con él durante gran parte de la temporada.

No se duda por ningún momento en que Mario Götze tiene todo para ser de los mejores del mundo, y por lo mismo, cuenta con la absoluta confianza de su entrenador. Al haber salido en principio recuperado de tal limitación, Götze tiene una nueva oportunidad de mostrar en el Signal Iduna Park sus destellos de calidad y llenar de gozo a la afición. Dejando atrás una tormentosa y triste temporada 16/17.