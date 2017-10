La cruda realidad del Borussia Dortmund

Roman Bürki, consolado por sus compañeros Schmelzer y Yarmolenko | Imagen: BVB

Una imagen vale más que mil palabras. Y es que, la realidad en Dortmund no es la más deseada para los hinchas del líder de la Bundesliga. El equipo dirigido por Peter Bosz atraviesa una racha negativa -al menos a nivel de juego-, complicándose así su aparición en la siguiente ronda de la Liga de Campeones tras el sorprendente empate de anoche.

Dicho empate ocurrió en el Estadio GSP, estadio en el cuál el APOEL de Nicosia disputa sus partidos como local, en el que fueron capaces de sorprender a nivel táctico al Borusia Dortmund de Peter Bosz. Los locales lograron adelantarse en el marcador en el minuto 62 gracias a Mickaël Poté, que logró aprovecharse de un balón dividido que Roman Bürki no logró atajar con seguridad. Los visitantes lograron empatar el choque tan solo cinco minutos después por medio de Sokratis Papastathopoulos, e incluso tuvieron un larguero en las botas de Shinji Kagawa y una última doble ocasión para haber podido ganar el encuentro.

Pero, pese a estas dos excepciones, ciertamente el Borussia Dortmund encadena con este tres partidos en Liga de Campeones, en los que tan solo ha podido sumar un punto, marcar tres goles y recibir siete. Además, los alemanes vienen de perder un duelo directo en casa ante el RB Leipzig, por 2-3. Por otro lado, Real Madrid y Tothenham empataron también 1-1 y ya suman siete puntos, seis más que el conjunto alemán, lo que hace que el Borussia Dortmund esté obligado a ganar los tres partidos restantes de fase de grupos para poder pasar a la siguiente ronda.

Tras finalizar el encuentro, Peter Bosz, entrenador del Dortmund, declaró que: "El resultado es decepcionante. Comenzamos bien pero no anotamos un gol. No jugamos lo suficientemente rápido desde atrás. Queríamos hacerlo mejor en la segunda mitad, pero no tuvimos éxito. En un juego así, es importante marcar el primer gol. Ahora se vuelve difícil. Tenemos que ganar el partido como local contra el APOEL, y luego tenemos que ver cómo van los dos últimos partidos". Sobre la actuación de Roman Bürki, el técnico neerlandés aseguró que: "Roman también ha ayudado al equipo muy a menudo esta temporada. Esto sucede en el fútbol. El equipo no lo culpará".

El lateral zurdo Marcel Schmelzer también atendió a los medios y dijo que: "Estamos decepcionados con razón. Teníamos la intención de ganar. La primera mitad todavía estaba en orden. Hemos permitido innecesariamente muchas ocasiones de gol, y no podemos crear tantas oportunidades nosotros mismos. La mayor oportunidad que tuvimos en el último minuto, con un poco de suerte, todavía ganamos el partido".