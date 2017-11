Previa Borussia Dortmund - Bayern Munich: el retorno de las abejas o la prolongación bávara

Google Plus

Weigl y Muller peleando un balón aéreo / Foto: BvB

Este sábado tendrá lugar el gran partido por excelencia del fútbol alemán, los "black and yellow" jugarán en el Signal Iduna Park ante el todopoderoso Bayern de Munich. Un partido muy importante viendo la tabla clasificatoria actual de la Bundesliga debido a que se enfrentan los dos primeros. Una victoria bávara significaría alejarse seis puntos del equipo local, mientras que la victoria del Borussia los posicionaría colíderes de nuevo.

El estadio

Todos sabemos que en el fútbol actual jugar de local o de visitante influye mucho en el juego de los dos equipos, pero esto varía según el campo en el que se juegue, el apoyo del público en el Westfalenstadion (y más concretamente de ese "Muro amarillo") es espectacular y puede dar alas a su equipo en los momentos complicados que tenga el partido, y esto es un punto muy a favor para los locales, en este caso, el Borussia Dortmund.

Como llega el Borussia Dortmund

El conjunto de Peter Bosz se encuentra en el peor momento de la temporada, un equipo que tiene la posesión de los partidos pero no hace nada productivo con ella, no ha podido pasar del empate ni en la ida ni en la vuelta ante el Apoel, un rival de un nivel claramente inferior. En Bundesliga lleva en los últimos tres partidos dos derrotas (Leipzig y Hannover) y un empate (Frankfurt), no conoce la victoria desde el 30 de septiembre, cuando venció por 1-2 al Augsburgo. Y en la Champions está colocado tercero empatado a dos puntos con el APOEL, todavía ni siquiera tiene asegurado su puesto en la Europa League.

En cuanto a la plantilla, Bosz no podrá contar con Sebastian Rode, Marco Reus, Lukasz Pisczek y Erik Durm por lesión, ni con Zagadou por sanción. La esperanza amarilla pasa por el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que en los últimos partidos no ha estado fino de cara a puerta, un buen partido del "17" pondría en aprietos a los de Munich.

Como llega el Bayern de Munich

El equipo de Jupp Heynckes llega de la mejor manera posible a este encuentro, desde la llegada del entrenador a la que fue su casa el equipo solo ha conocido la victoria, derrotando en la Bundesliga al Friburgo, Hamburgo y Leipzig, además de haber eliminado a este último también en la DFB Pokal. En Champions ha ganado sus dos partidos frente al Celtic, el del Allianz con gran solvencia.

En cuanto a la plantilla no podrá contar por lesión con Thomas Muller, Juan Bernat, Franck Ribéry y Manuel Neuer. James Rodríguez puede ser un jugador muy importante en el partido, y es que parece ser que ha acabado convenciendo al míster en los últimos partidos para ser titular, la calidad del "10" con el 11 a la espalda puede marcar la diferencia, debido a que en un partido tan igualado, son los genios del balón los que la suelen marcar.

El beneficiado de este Clásico

El mayor beneficiado de este partido es el seguidor de estos dos equipos, el RB Leipzig, que tiene un partido bastante asequible ante el Hannover en casa, de ganar se pondría con 22 pts (23 ostenta el Bayern actualmente frente a los 20 del Dortmund), cualquier resultado puede ser bueno para las aspiraciones del equipo energético, pero un empate sería perfecto ya que se colocaría segundo y estaría a un punto del vigente campeón.

El favorito a ganar el encuentro es el equipo visitante debido a que consiguió cambiar esa mala racha con la que empezó la temporada por una racha de victorias, el equipo local le pasó justo al contrario, comenzó muy bien la temporada llegando a estar incluso primero con cinco puntos de diferencia del segundo clasificado, pero se ha desinflado en los últimos partidos empobreciendo su juego ofensivo, y con un desacertado Bürki. Pero en un partido de tal calibre, en un clásico, todo puede ocurrir, el Bayern puede reafirmar su liderazgo o el Dortmund cambiar esa mala racha y establecer un punto de inflexión donde comenzar una positiva que lo reenganche a ese objetivo, que es ganar el campeonato liguero. Un partido...y mucho en juego.

Posibles alineaciones