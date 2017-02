El Sunderland respira y hunde al Crystal Palace

Google Plus

Ni en el mejor sueño del Sunderland ni en la peor pesadilla del Crystal Palace, podían imaginar lo ocurrido en esta primera mitad. Cuatro goles a favor del cuadro visitante que hace levantarse a los aficionados Eagles que se encontraban en Selhurst Park en forma de protesta.

Un Crystal Palace muy inocente

La primera parte comenzó con un gol tempranero que adelantó al Sunderland, el autor fue Koné tras un centro, que el defensa remató para hacer el primero de los suyos. Desde ese gol, los chicos de David Moyes solo tenían un objetivo: defender.

El espacio que había entre líneas era muy reducido, ya que el Sunderland tenía mucha gente acumulada en esa zona, por lo que obligaba al Crystal Palace a jugar por fuera y solo tener peligro desde los costados, con los centros de Ward y Van Aanholt. Sólo una ocasión de Tomkins en un remate de cabeza en los primeros 45 minutos.

El Sunderland aguantaba el resultado, no pensó en ningún momento en salir al contragolpe, aunque a partir del minuto 35, comenzaron a cambiar las riendas del partido, los Black Cats se animaban y apostaban por subir más las líneas ofensivas, y sería en el minuto 43, cuando Ndong robaría un balón en la zona de tres cuartos de campo, y dispararía desde lejos para hacer un gran gol, y dar la sorpresa.

La eficacia muy determinante

Aunque, el final de este primer tiempo, sería de sorpresa para todos, y una tremenda locura, ya que el salvador de estos años atrás apareció, el jugador más determinante del Sunderland, Germain Defoe, y su pareja de baile, en este caso, Januzaj, para hacer dos goles que cerrarían el encuentro, y que hacían respirar a todos los aficionados Black Cats. El tercer tanto sería tras un contragolpe visitante, el balón llegaría a Januzaj, que arrancaría en velocidad por banda, tocaría por dentro con Defoe, y este en un tremendo disparo cruzado, marcaría. Por su parte, el cuarto gol, también con el mismo protagonista, vendría tras un pase del asistente anterior que tocaría con el ariete, y dentro del área a la media vuelta, colocaría el cuatro en el electrónico de Selhurst Park.

La segunda parte tuvo un guion muy parecido al de la primera pero sin goles por parte del Sunderland. Dominio de los Eagles con el balón, aunque sin ocasionar mucho peligro sobre la portería defendida por Mannone. El cuadro situado al norte de Inglaterra, ya tenía el partido sentenciado y la tranquilidad abundaba sobre los once jugadores que se situaban sobre el terreno de juego. El Crystal Palace no tenía la esperanza de cambiar el resultado, ya que era casi imposible, y por ello no forzaban demasiado peligro.

El resultado no cambiaría

El Sunderland siguió obligando a su rival a jugar por fuera, y anularon una vez más el juego por dentro, los centros eran constantes, aunque las batallas siempre terminaban con el mismo vencedor, que coincidían con el del marcador.

En los últimos minutos del encuentro, el Palace si pudo hacer algún gol, que decorase de alguna forma el electrónico, aunque no fue así. Rémy, tras su entrada desde el banquillo, realizó dos jugadas personales que no terminaron con el mejor de los disparos. Posteriormente, Puncheon tendría la oportunidad más clara para los suyos, y fue un disparo desde la frontal que Denayer sacaría sobre la línea de gol cuando el esférico apuntaba a ser el único gol de los locales.

Finalmente, el partido terminaría con el mismo resultado con el que se finalizó la primera parte. El Sunderland sale ganador en uno de los múltiples duelos que tendrá de cara a la salvación en Premier League. La situación del Crystal Palace se complica con esta derrota, ya que les coloca como colistas en la clasificación.