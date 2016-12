Anuario VAVEL 2016: MLS, la Conferencia Este más competitiva

Google Plus

Anuario VAVEL 2016 | Fotomontaje: Javier Jábega, VAVEL España

Puede que en esta Major League Soccer se haya visto por fin un buen rendimiento de los equipos que la conforman. Y no solo ha sido a nivel competitivo entre ellos mismos, sino que en comparación a los equipos del oeste se les ha visto más sólidos. En esta temporada, el primer lugar de la conferencia ha pasado a estar ocupado por varios equipos a lo largo de la misa, hasta que fueron los New York Red Bulls los que consiguieron asegurárselo en las últimas jornadas.

Muchos equipos demostraron un altísimo nivel a lo largo de la temporada y otros desde un principio, se vio que no conseguirían estar en los puestos más altos.

New York Red Bulls

El equipo neoyorkino volvió a quedarse a las puertas de una MLS Cup tras caer de nuevo en Semifinales de Conferencia frente a Montreal Impact. La franquicia 'taurina' lleva varias temporadas sufriendo el mismo mal, que le lleva a realizar unas temporadas regulares completamente sublimes, pero cuando llega lo importante de la competición, los PlayOff's, parecen olvidarse de ese maravilloso juego que desarrolló.

El equipo se reforzó con muchos jugadores de la academia, lo que demostraba un compromiso con la idea que se comienza a gestar en el país de promocionar el 'producto nacional'. Aunque muchos de estos jugadores apenas han logrado tener participación a lo largo de la temporada en el equipo, han rendido a un gran nivel en el segundo equipo, logrando la USL Cup.

Celebración de un gol de Wright-Phillips (Imagen: dailymail.co.uk)

La temporada comenzó bastante mal, con siete derrotas en las primeras nueve jornadas, a causa sobre todo de una gran cantidad de errores defensivos, que le costaron todos esos puntos. Poco a poco, el entrenador logró formar un once solvente con el que comenzó a escalar puestos en la clasificación, llegando a desarrollar un juego muy similar a la de la pasada temporada. Según transcurrían los partidos, el equipo seguía mejorando y rindiendo a un gran nivel, aunque de vez en cuando sufría alguna dolorosa derrota. La última de ellas fue en el Hudson Derby en donde cayeron por 2-0 de manera sorprende.

A partir de ese momento la dinámica del equipo creció de manera abismal, sumando puntos en todos los partidos. Un total de 16 jornadas sin perder que le afianzaron en los puestos más altos de la clasificación, gracias sobre todo a nueve victorias (cuatro de ellas en las últimas cuatro jornadas).

New York City FC

El otro equipo de New York acabó su segunda temporada en la competición en las semifinales de conferencia, al igual que su máximo rival. El equipo cayó tras una sonrojante goleada de Toronto FC en el Yankee Stadium que le endosó una ‘manita’. El proyecto de los ‘citizens’ fue creado para pelear desde el primer día por la MLS Cup, pero en muchas ocasiones, traer estrellas de renombre en Europa, no te ayuda a salir campeón.

Harrison en el MLS SuperDraft 2016 (Imagen: empireofsoccer.com)

En la pretemporada, los New Yor City FC incorporaron a muchos jugadores de los llamados ‘segunda línea’. Estos son futbolistas como Ronald Matarrita o Mikey Lopez, que llegaron para completar un equipo falto de este tipo de jugadores. Pero la gran incorporación fue su selección en el MLS SuperDraft, Jack Harrison. El futbolista sorprendió desde el primer minuto en el que pisó el terreno de juego.

El inicio de temporada de los 'citizens' no fue muy diferente al de su rival de ciudad, ya que en las primeras jornadas solo lograron la victoria en un encuentro (primera jornada), y a partir de ese momento solo lograron empates y derrotas. Poco a poco fueron logrando remontar el vuelo, según el entrenador fue consiguiendo encontrar las piezas necesarias para su estilo de trabajo y juego.

Mediada la temporada lograron encadenar más de una victoria consecutiva, el equipo pareció funcionar, llegando incluso a colocarse durante algunas jornadas como líder de conferencia. En diez jornadas sufrieron dos derrotas, pero lograron dos empates y seis victorias, entre ellas la histórica por 2-0 frente a su máximo rival, New York Red Bulls. Aunque una de estas derrotas de este período fue también frente a los 'taurinos' por un avergonzante 7-0. En este período de la temporada sobresalió el mediapunta inglés, Frank Lamaprd, que volvió a demostrar un nivel altísimo, similar al de Europa.

Villa celebra uno de sus goles (Imagen: empireofsoccer.com)

En el último tercio de la temporada pasaron por una mala racha de resultados que le llevaron a bajar de los puestos altos de la clasificación. Pero finalmente, tres victorias en los cuatro últimos partidos le llevaron a lograr finalmente su clasificación para los PlayOff´s por primera vez.

Toronto FC

Los canadienses se quedaron con la miel en los labios tras perder la MLS Cup desde los once metros. Los canadienses llegaron a una final en la que fueron absolutamente superiores a los Sounders, pero una mano salvadora de Frei que dio la vuelta al mundo, les privó de su primer campeonato.

En la off season, los ‘reds’ se movieron con mucha inteligencia, siendo conocedores de los fallos que tuvieron en la anterior campaña. Para ello decidieron reforzar sobre todo la zona defensa con jugadores bastante experimentados de la liga. Irwin, Moor o Beitashour fueron los nombres más significativo que los canadienses incorporaron.

El inicio fue bastante variable, con resultados muy similares, algo bastante lógico ya que muchos de los jugadores del once titular eran nuevos.

Sebastian Giovinco en un encuentro con Toronto (Imagen: thestar.com)

Conforme fueron pasando las jornadas, lesiones de gravedad y convocatorias con selecciones para torneos veraniegos, hicieron que sufrieran un bajón que los llevara fuera de los puestos de privilegio. Pero mediada la temporada comenzó a enlazar una gran cantidad de victorias (siete de nueve), que le pusieron como líder de la clasificación y con serias opciones de clasificarse. Pero la lesión de su jugador más importante, Sebastian Giovinco, tuvo un mal efecto para el equipo, llevándolos a perder posiciones.

En las últimas jornadas, consiguieron aguantar el ritmo, y a pesar de no ganar demasiados partidos, lograron sumar varios empates con los que mantuvieron en puestos altos. A falta de un par de jornadas lograron certificar su clasificación por segunda vez en su historia.

DC United

La histórica franquicia de la capital del país ha tenido una temporada dividida en dos fases en las que fue de menos a más. Gracias a este buen final logró clasificarse para los PlayOff´s, pero cayó eliminado en la Knockout Round por un Impact muy superior.

En el periodo de fichajes, el DC United se reforzó con una gran cantidad de jugadores, sobre todo para la zona del ataque. Sobresale la incorporación del Designated Player Luciano Acosta, que tuvo una temporada muy similar a la del equipo, de menos a más. Otros veteranos como Nyarko y Sarvas llegaron para tratar de darle experiencia al plantel.

Acosta fue una de las piezas principales del United (Imagen: dcunited.com)

Los ‘capitalinos’ tuvieron una primera mitad de la temporada muy irregular, que le llevó a conseguir cinco victorias en 22 jornadas. Esto llevó a que se pensara en la caducidad del proyecto del United. Pero fue a partir de la ventana de incorporaciones veraniegas, cuando con los futbolistas firmados y otros que marcharon, el DC United comenzó a aparecer un equipo fuerte y compacto. Dos piezas clave del resurgimiento fueron el liderazgo del argentino Luciano Acosta, pero sobre todo la incorporación de Patrick Mullins, que con sus goles ayudó al resurgimiento de estos.

Fue a partir de entonces cuando cinco victorias, junto a dos empates en diez partidos, llevaron a estos a puestos de PlayOff´s por primera vez en la temporada. Y de este lugar ya no saldrían, consiguiendo una de las remontadas más importantes de la presente temporada.

Montreal Impact

EL Montreal Impact volvió a quedarse por segunda temporada consecutiva a las puertas de disputar la final de la MLS Cup tras caer frente a su máximo rival, Toronto FC, en la final de conferencia.

En la ventana de incorporaciones, los canadienses realizaron varios fichajes que llegaron para completar aún más la plantilla, como Cabrera o Harry Shipp. Los fichajes que mejoraron aún más el equipo fueron en verano, cuando se hizo con los servicios del argentino Hernán Bernardello y el italiano Matteo Mancosu.

Comenzaron la temporada desplegando un fútbol muy vistoso, en donde Didier Drogba y sobre todo Ignacio Piatti, destacaron por encima del resto. Los dos primeros tercios de la temporada fueron bastante similares, perdiendo solo cinco partidos en 22 jornadas. Pero apenas consiguieron situarse entre los mejores de su conferencia ya que fueron muchos partidos los que finalizaron con un empate en el marcador.

Piatti en el Impact (Imagen: nmnoticias.ca)

En las siguientes ocho jornadas, el bajo rendimiento de muchos de sus mejores jugadores y algunas lesiones les llevaron a perder casi el mismo número de encuentros que en las anteriores. A pesar de este, de vez en cuando conseguían ganar algún partido que les mantenía siempre asentados en puestos de PlayOff´s, sin que corrieran el riesgo de perderlo. Fue a falta de cuatro jornadas para la finalización de la temporada regular, cuando con dos victorias consecutivas se aseguraron matemáticamente su pase a la post temporada.

Philadelphia Union

Los ‘Zolos’ fueron la última franquicia en clasificarse para los PlayOff´s y la primera en caer. Tras una temporada en la que se mostró con una renovada cara con respecto a la anterior, volvieron a disputar unos PlayOff´s después de varios años, pero cayeron estrepitosamente ante los Toronto FC en la Knockout Round.

El Union se movió con bastante inteligencia en la ventana de fichajes de la off season, donde adquirió jugadores que le dieron rendimiento desde el primer partido. Una de la incorporaciones que más efecto tuvo fue la del Rookie Keegan Rosenberry, que llegando desde el SuperDraft dio la impresión de ser un profesional con varios años de carrera. Otro de los fichajes que dio un buen rendimiento fue el de Chris Pontius, aunque el de mayor nombre se dio en el verano con la incorporación de internacional estadounidense Alejandro Bedoya.

Keegan Rosenberry (Imagen: philadelphiaunion.com)

El inicio fue algo espectacular, colocándose varias semanas en el puesto más alto de la clasificación, después de conseguir puntuar en la gran mayoría de sus partidos. El equipo parecía otro, después de la pasada temporada en la que sólo la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup lo medio salvó. El segundo tercio de la temporada estuvo bastante más equitativo en cuanto a resultados, aunque comenzaron a sufrir bastante más derrotas.

En la última parte de la temporada fue cuando el equipo sufrió un bajón inexplicable de resultados, llevándoles a no conseguir ningún triunfo en las últimas siete jornadas, donde perdió cuatro partidos y empató tres.

New England Revolution

Los ‘Revs’ vivieron una temporada muy irregular en la que se quedaron fuera de los PlayOff´s en la última jornada. Dependían del resultado del Union y ellos debían lograr un resultado abultado frente al Montreal Impact que no consiguieron. Esto les dejó fuera de toda lucha por la MLS Cup. Su temporada pudo salvarse logrando la Lamar Hunt U.S. Open Cup, pero perdieron en la final frente a FC Dallas. Otra vez una final.

La franquicia apenas realizó movimientos en el mercado de fichajes, ya que el entrenador poseía total confianza en el grupo de jugadores que tenía. Pero la mala suerte les llevó a que ninguno de esos retoques que hizo en la plantilla tuviera un efecto positivo. No fue hasta el mes de mayo cuando incorporó a un futbolista que le diera rendimiento, Kei Kamara. El New England aprovechó un desencuentro del delantero con su antiguo club para hacerse con sus servicios.

Kei Kamara (Imagen: bostonglobe.com)

El inicio de la temporada fue bastante irregular ya que a pesar de conseguir puntuar en la gran mayoría de encuentros, casi todos los resultados acabaron en empate salvo un par de victorias. Esto llevó a que se comenzara a dudar en el proyecto de Heaps y en que podía ser el principio del fin de su etapa. En el segundo tercio de la temporada comenzaron a llevar varias rachas en las que lograban varias victorias, pero también cosechaban derrotas. Esta situación apenas ayudó a que la las dudas sobre el entrenador desaparecieran. A pesar de ellos, siempre se mantuvo con opciones de clasificar entre los seis primeros.

Aunque fue realmente en el último tramo de la temporada cuando el equipo resurgió de sus cenizas. Un cambio de sistema y de posición de varios jugadores hizo que el equipo comenzara a funcionar. Llegó a acumular cuatro victorias consecutivas (su mejor racha de la temporada) que le acercaron a los ansiados puestos de PlayOff´s. Pero unos malos resultados en los últimos partidos le privaron de la post temporada.

Orlando City SC

Los ‘leones’ han tenido una temporada muy mal, ya que además de no lograr clasificarse para los puestos de PlayOff´s, el entrenador que lleva ocho temporadas al frente del equipo, se marchó por los malos resultados que cosecharon hasta el momento. A pesar de la llegada del nuevo entrenador, este no logró revertir la situación, y a falta de unas jornadas para el final de conferencia perdieron todas sus opciones. Perdió menos partidos que algunos equipos que si lo consiguieron, pero la gran cantidad de empates le lastraron.

La franquicia de Florida realizo varias incorporaciones muy diferentes. Incorporó jugadores jóvenes provenientes del MLS SuperDraft y de otros equipos, además de hacerse también con veteranos jugadores de mucha experiencia en Europa como Julio Baptista o Antonio Nocerino, ambos jugadores aconsejados por la estrella del equipo, Kaka.

Kaka y Shea celebran un gol (Imagen: footbalwood.com)

Los inicios no fueron nada malos ya que logró puntuar en la gran mayoría de los partidos, aunque estos acabasen en empate. Splo tres finalizaron con derrota para Orlando. La dinámica del equipo no era mala, aunque la ausencia de victorias estaba haciendo que los nervios empezaran a aparecer y se dudase del proyecto de Heath. Con el paso de los partidos, el equipo no cambió la dinámica y los directivos decidieron dar un giro al proyecto con la contratación de Jason Kreis.

Pero la llegada del nuevo entrenador no cambió nada en el equipo. Apenas se vieron unos ligeros retoques en el sistema, pero los resultados se mantuvieron como en el pasado. Un par de partidos ganados levantaron al moral de los aficionados, haciéndoles creer en las posibilidades de llegar a la post temporada. Pero cinco derrotas en seis partidos (la peor racha de la temporada), les llevó definitivamente a perder ese tren.

Columbus Crew SC

De finalista de la MLS Cup a realizar una de las peores temporadas de su historia. Este año será recordado por la gran cantidad de problemas que acusó la franquicia desde casi el inicio de la competición, que en lugar de ir a menos, fueron siendo cada vez más grandes. La mayoría de estos problemas fueron extradeportivos, siendo el incidente entre Kamara e Higuaín el más sonado, que llevó al delantero a tener que buscar una salida. A partir de ese momento la situación no revirtió y la temporada finalizó antes de lo esperado.

Los Crew aprovecharon la buena plantilla que tenían, y en la off season trataron de reforzar los puestos en los que tuvieron algunos problemas en el pasado. La incorporación más significativa fue la del noruego Ola Kamara, que desde la marcha de su tocayo, se destapo como un gran goleador. El resto de los futbolistas que llegaron a los ‘Black & Gold’ apenas tuvieron protagonismo en la plantilla.

Federico Higuaín (Imagen: mlssocer.com)

Desde el inicio de la temporada, el equipo no carburó, compaginando males y buenos resultados, siendo los primeros los que más cosechando. Culpa de ellos fueron en parte las lesiones de los jugadores más importantes que se hicieron de notar en el rendimiento del grupo. Fue en esta parte de la temporada cuando se dio el incidente entre Higuaín y Kamara por saber quien ejecutaría un penalti. Este hecho dañó al grupo, haciéndoles muy difícil ‘levantar cabeza’.

A partir de ese momento la temporada llegó a ser más irregular si todavía cabe. Cosecharon solo una victoria, lo que comenzó a presagiar la mala temporada que les quedaba. Muchos fallos y un estilo de juego que otros años le funcionaban, que en ese momento parecía olvidado. No fue hasta el final de la temporada cuando lograron resolver varios partidos con victoria, aunque por desgracia para ellos, su clasificación era imposible.

Chicago Fire

El proyecto liderado por Paunovic ha pasado una primera temporada algo turbulenta, aunque como sus directivos anunciaron, este sería para un largo período. A pesar de ello la exigencia para los de Illinois fue la misma que para el resto de los equipos, aunque las expectativas no eran tan altas. Fue de los primeros equipos en perder sus opciones de clasificar para PlayOff´s.

La franquicia de la ‘Ciudad del Viento’ conformó casi por completo una plantilla, después de realizar 19 incorporaciones a lo largo del periodo en el que estuvo abierta la ventana de incorporaciones. Entre los fichajes, destacaron tres holandeses que fueron los que llevaron el peso del equipo durante gran parte de la temporada, Johan Kappelhof, John Goosens y Michael de Leeuw.

Paunovic dirigiendo en un partido al Fire (Imagen: vivelohoy.com)

La temporada del Fire fue una constante de derrotas y empates. Lograron alguna victoria aislada, pero sobre todo derrotas. De ahí que haya sido el equipo que finalizase en la última posición de la Suporters´Shield. Durante varios momentos de la temporada, se pudo ver algunas pinceladas de lo que podría ser en un futuro el conjunto de Paunovic. Jóvenes jugadores originarios de Estados Unidos, junto con jugadores de amplia experiencia en Europa.