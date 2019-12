Yo jugué en el Real Zaragoza: Nayim

Mohammed Alí Amar, Nayim, nacido en Ceuta un 5 de noviembre de 1966, es uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Zaragoza y del fútbol español. Nayim fue el primer jugador español en emigrar a la liga inglesa, conocida actualmente como Premier League, al Tottenham Hotspur, tras él han sido muchos jugadores españoles los que han dado el paso.

Nayim ha jugado en cuatro equipos y en dos de ellos sigue siendo muy recordado, en el Tottenham, con diversos cantos, y en el Zaragoza, por el gol de la Recopa. Aun retirado Nayim sigue muy vinculado al Real Zaragoza, pues fue el segundo entrenador durante la etapa de Gay y ha sido uno de los ex jugadores que más se han involucrado en la marcha de Agapito.

Inicios en su carrera

Criado en la cantera del Barcelona, debutó con el primer equipo en la temporada 1985-86, en los partidos de Copa del Rey. En esta temporada, el centrocampista ceutí, jugo cuatro partidos, aunque pertenecía a la plantilla del segundo equipo. Sus actuaciones con el segundo equipo y las actuaciones con el primer equipo, cuando era llamado, provocaron que fuese convocado con la selección española sub-21 y que se ganara un hueco en la primera plantilla para la temporada 1987-88. En esta temporada solamente disputo cinco partidos, pero aun así el Tottenham se fijo en él para reforzar el centro del campo.

Un jugador histórico

En el verano del año 1988 Nayim se convirtió en un histórico del fútbol español y del fútbol ingles, al ser el primer español que jugaba en la Premier. También, es un jugador histórico para esta liga debido a que era el primer jugador musulmán que jugaba en ella. El jugador ceutí fichaba por el Tottenham Hotspur por un total de 75 millones de pesetas (450.000 euros). En el equipo de White Hart Lane, disputo 5 temporadas, donde se ganó de el cariño de los Spurs.

De las cinco temporadas que disputó en el equipo londinense, la más fructífera fue la tercera (1990-91) donde disputó 38 partidos marcando 6 goles. En esta temporada los Spurs ganaron la octava FA Cup de su historia, la ultima desde ese momento.

En el cuadro londinense coincidió con alguno de los mejores jugadores de la época como fue Paul Gascoigne, con el que tenía una pequeña rivalidad en un juego que trataba de meter un balón en un cubo desde una distancia de 50 metros (distancia desde la que marcó el gol de Paris).

Siguió en el equipo ingles dos años más hasta finales de la temporada 1992-93, cuando fichó por el Real Zaragoza. Los aficionados de White Hard Lane lo recuerdan debido a sus golazos y a los grandes partidos que Nayim realizaba ante el Arsenal, gran rival de los Spurs.

Vuelta a España

A finales de la temporada 1992-93 el Real Zaragoza hacia oficial el fichaje del ceutí. En el equipo aragonés disputo cinco temporadas. Siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla aragonesa.

En su primera temporada (1992-93) solamente pudo disputar cuatro partidos, todos como titular, ayudando al Real Zaragoza ha consolidar la novena plaza.

En su siguiente temporada tardó en hacerse con el puesto de titular, debido al buen estado de forma que estaba pasando José Aurelio Gay. En esta temporada jugó un total de 33 partidos, donde gano la Copa del Rey, la cuarta del equipo aragonés. Además, el equipo aragonés quedo tercero, por lo que se clasificó para la recopa de Europa, que posteriormente ganaría.

En su tercera temporada en el equipo aragonés se hizo con el puesto de titular, llegando a disputar 43 partidos con la camiseta blanquilla. Ese año, seguramente fue uno de los más importantes en su carrera como profesional, pues fue uno de los pilares fundamentales para la consecución del segundo título europeo del Real Zaragoza.

En las siguientes temporadas el papel de Nayim en el centro del campo zaragocista fue viniendo a menos, especialmente en la temporada 1996-97, la última que jugó en el Real Zaragoza.

Héroe de Paris

Era la noche del 10 de mayo de 1995 (tercera temporada de Nayim en el conjunto maño), cuando en Paris se disputaba la final de la recopa de Europa que enfrentaba al Real Zaragoza y al Arsenal. Con empate a uno en el marcador (goles de Esnáider y de John Hartson) se llegaba a la prorroga y cuando todo apuntaba a que el ganador de la recopa se iba a decir en los penaltis, una volea de Nayim desde 50 metros deshacía la igualada en el marcador.

Este gol le daba el segundo título europeo al Real Zaragoza y hacia de Nayim un jugador histórico para los zaragocistas. Este gol también aumento el cariño de la grada del Tottenham (su ex equipo) pues le arrebata la posibilidad de conseguir un título a su gran rival, el Arsenal. Este cariño de los Spurs se puede ver en algunos derbis cuando desde la grada se pueden escuchar diferentes canticos como: “Chim chim chimney / chim chim chee-rooo / Nayim from 50 / Belletti from two…” y”Nayim, from the halfway line”.

Dicho tanto ha provocado que en algunas localidades de Aragón haya surgido la calle “Gol de Nayim” (Trasmoz) o el parque “Gol de Nayim” (Alagón).

Final de su carrera

Tras salir del Real Zaragoza en 1997, ficho por el Logroñés, club donde disputó sus tres últimas temporadas. Equipo donde alternó entre la primera y la segunda división española.

Para acabar su carrera como futbolista profesional, Nayim se marchó a su ciudad natal Ceuta a disputar partidos de tercera división, allí colgó las botas.

Carrera como entrenador

Tras el despido de Marcelino García Toral, en la temporada 2009-10, del banquillo, llegaba para suplirlo José Aurelio Gay y junto a él Nayim ejercía de segundo entrenador. Con los dos ex zaragocistas en el banquillo el Real Zaragoza conseguiría salvar la categoría, pero a mediados de la siguiente temporada serian despedidos.

Intento de salvar el Real Zaragoza

Este verano Agapito anunciaba que dejaba el club y muchos ex jugadores intentaron ayudar a salvar el club, pero sin duda fue Nayim uno de los que más empeño puso. El ex jugador ceutí trato de hacer de intermediario entre Agapito y Kadir Sheikh, el empresario paquistaní tenía la intención de salvar el club, pero las negociaciones no llegaron a ningún puerto. Si Kadir se hubiese hecho con el club maño, Nayim habría vuelto al club aragonés en una de las áreas deportivas.