Javi Álamo: "Hay que volver a ganar y mirar arriba"

El capitán del conjunto blanquillo ha comparecido ante los medios de comunicación tras la sesión matutina del miércoles, después de un día de descanso, para preparar el partido contra el Leganés, en busca de una nueva victoria, que rompa la mala racha del equipo: “Ahora igual estamos en la peor racha, pero no descartamos nada de subir y lo que hace falta es volver a las sensaciones de cuando llego Popovic. Hay que ser fuertes en casa y mirar arriba”.

Sensaciones donde Javier Álamo destaca que no hay una falta de actitud por parte de la plantilla: “No hay falta de actitud, pero al final los resultados se dan. Parece que Las Palmas fue superior. Con tres jugadores mas no sabemos atacar bien, incluso nos llegaron a meter gol. Pero no hay falta de actitud. El vestuario sabe lo que nos estamos jugando”.

No hay falta de actitud, pero sí que numerosos fallos en los partidos, no solo en el del domingo pasado, si no en muchos de lo que llevan de liga: “Hemos visto los fallos que hemos tenido. Tuvimos partes donde no estuvimos mal. Esperamos que esto nos sirva para mejorar, para corregir errores y que no vuelva a pasar”. Sobre qué mejorar también ha comentado que deben ser más efectivos en la segunda parte, aunque deben salir 'enchufados' desde el principio.

De esta manera, el extremo ve una buena oportunidad para recupera el buen camino en los dos próximos partidos, ambos en La Romareda. "Hay que recuperar la confianza, las sensaciones de antes de estos partidos y encontrarnos cómodos. La Romareda nos tiene que apoyar para que entre todos saquemos esto adelante”

El capitán zaragocista tiene muy claro que el equipo debe cambiar la racha para volver a estar con los de arriba: “La peor racha contra dos rivales directos para la zona alta, pero no tiene que ser todo dramático. Espero que la afición, que este año esta espectacular, ayude. Hay que ganar estos partidos”.

El Real Zaragoza se volverá a entrenar el miercoles por la tarde en la Ciudad Deportiva.

El Real Zaragoza recibirá dinero por el mundial de Brasil 2014

La mayoría de los clubes que cedieron jugadores al Mundial de Brasil 2014 se repartirán 59,3 millones de euros, según desveló la Comisión de Fútbol de Clubes de la FIFA, reunida hoy en su sede en Zúrich.

La distribución de los fondos se estableció por factores como el número de futbolistas cedidos por club y los días que cada uno de ellos estuvo presente en el torneo. Asi pues, el Real Zaragoza cobrará 23.557 euros.