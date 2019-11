Asenjo: "Es el éxito a muchas horas de trabajo y soledad"

Sergio Asenjo, portero del Villarreal, compareció ante los medios tras hacerse oficial su presencia en la lista de Vicente de Del Bosque para los amistosos ante Ucrania y Holanda. El portero amarillo se mostró eufórico con la noticia: “Esta llamada es la recompensa a muchos años de trabajo y ahora solo me queda disfrutarlo. Que te llame la Selección Española absoluta es lo máximo. A partir de ahora intentaré seguir mejorando y trabajando con más ganas aún. Es el éxito a muchas horas de trabajo y de soledad”

Sin embargo, Asenjo no se ha olvidado del Villarreal y les ha querido agradecer la oportunidad que le han blindado: “Este club apostó por mí en un momento muy complicado y esa apuesta ha dado sus frutos e incluso antes de lo que esperábamos. Este club trabaja muy bien. Desde que llegué voy mejorando y ofreciendo mi mejor nivel”.

"Estaba rindiendo a un buen nivel, pero no me lo esperaba"

El guardameta confesó que no se esperaba la noticia y, por ello, ha supuesta una mayor alegría: “El Villarreal está haciendo una gran campaña y yo también estaba rindiendo a un buen nivel, pero no me lo esperaba. Me he enterado cuando estaba esta mañana en la Ciudad Deportiva con los fisios. Tenía el móvil al lado, aunque no lo he cogido hasta que he visto que no paraba de sonar”

El cancerbero se acordó de todas las dificultades que ha tenido que sortear antes de llegar a esta situación: “Lo primero que me ha venido a mi cabeza han sido mis padres, porque son los que saben lo que he pasado durante estos años tan duros. Ellos siempre han estado ahí. La familia ha sido muy partícipe de todo lo que me está pasando ahora mismo”.

"Intentaré aprender y disfrutar"

Finalmente, el palentino hará todo lo posible por aprender de esta nueva experiencia: “Intentaré aprender y disfrutar con los mejores jugadores del mundo. Trabajar al lado de dos porteros como Iker y David es un placer”.