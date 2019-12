Pedro contra el mundo

2010. Johannesburgo. Un tinerfeño recién ascendido del filial del Barcelona llamado Pedro Rodríguez está firmando una temporada colosal. Se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis competiciones en un año natural, y arrebató el puesto a un tal Zlatan Ibrahimovic. Tras esto, Vicente del Bosque, seleccionador nacional español, decide convocarle para el Mundial de Sudáfrica. Este torneo iba a marcar la carrera de Pedro positivamente, sobre todo desde el partido ante Paraguay, donde ayudó en gran manera al gol de David Villa que a la postre serviría para lograr el pase a semifinales. Desde entonces, sería titular indiscutible, como pedía la afición.

2016. Isla de Ré. El mismo tinerfeño que hace seis años recién debutaba con el Barcelona había fichado el pasado verano por el Chelsea. Su temporada iba a ser muy pobre, tanto en lo personal como en lo colectivo. No llegó a ser titular en el décimo equipo de la Premier, y en la Champions fueron eliminados en octavos por el PSG de un tal Zlatan Ibrahimovic. Aun así, Vicente del Bosque, seleccionador nacional español, decide convocarle para la Eurocopa de Francia. Este torneo iba a marcar la carrera de Pedro negativamente, sobre todo antes del partido ante Croacia, donde unas declaraciones suyas no ayudaron al ambiente de la selección. No estaba jugando. Desde entonces, es criticado por la afición, la misma que pedía su titularidad en 2010.

Este 20 de junio de 2016 pasa a la historia de Pedro Rodríguez como uno de los días en los que el ex del Barcelona tendría que someterse, más que nunca, a la presión popular. Unas declaraciones en Cero provocarían un incendio que tardará en apagarse. No ya solo por la gravedad que han decidido los aficionados que sea, sino por la poca trascendencia que está teniendo en la selección hoy en día.

“Tenía otra expectativa cuando llegué. No es lo que esperaba”. Esta frase solo sería el prólogo de la bomba: “Asumir este papel es difícil. Si no veo continuidad, me parece difícil seguir viniendo para hacer grupo”, comentó el del Chelsea al mediodía. Dicho intervalo fue una caldera en las redes sociales. Exfutbolistas como Santiago Cañizares, o incluso actuales compañeros de profesión como Joselu se hicieron eco de estas palabras como negativas.

Ante el revuelo causado, con la presencia de Pedro en la concentración incluso discutida, a la federación no le queda otra que modificar la rueda de prensa estipulada para esa tarde, en la cual estaban citados el seleccionador Del Bosque junto a Piqué y Lucas Vázquez, para incluir a Pedro en la comparecencia.

Una vez ahí, justificó sus palabras, indicando que no creía que fuese "para tanto”, y que, a pesar de todo, no se sentía “arrepentido”. Piqué le defendió posteriormente, tratando de empequeñecer el asunto. Ya había dejado claro Pedro anteriormente que la relación con sus compañeros de selección no se había deteriorado en absoluto.

Así acabó un día que el de Tenerife recordará durante bastante tiempo, y que quién sabe si modificará la idea que Vicente del Bosque tenía sobre él en el torneo. Por ahora, no ha podido disputar ningún minuto por el buen momento que tanto Andrés Iniesta como Nolito están disfrutando en la posición donde el extremo canario podría actuar. Su citación ya fue polémica entre los aficionados por la no inclusión de Saúl Ñíguez en la lista de 23.

Esta polémica no es la primera que ha tenido que vivir la selección española en los últimos meses. Las críticas a Iker Casillas ya fueron un punto continuamente debatido, y antes del inicio de la Eurocopa se sumó el escándalo que involucra a David de Gea con un caso de prostitución infantil. Además, Gerard Piqué fue continuamente pitado en algunos campos donde jugó la selección española. A pesar de esto, el rendimiento de España en la Eurocopa está siendo excelente, y de vencer a Croacia en la tercera jornada sería la primera selección del torneo en hacer pleno de victorias.