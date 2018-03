Previa Arenas de Getxo - UD Logroñés: Jueves Santo en Gobela

Llega la Semana Santa y con ella las ya habituales alteraciones de calendario que sufre la Segunda División B. La división de bronce del fútbol español se ve afectada cada año por la festividad primaveral que obliga a muchos equipos a adelantar sus partidos al jueves, como es el caso de este crucial choque entre Arenas y 'UDL'.

En el mejor momento de la temporada

Crucial especialmente para el devenir del Grupo II en cuanto a la pugna por entrar en playoff se refiere. El Arenas de Getxo, tras sus dos últimas victorias ante Tudelano y Osasuna Promesas, está prácticamente salvado. Los de Jon Pérez 'Bolo' no han cumplido el objetivo marcado a inicios de año de intentar acercarse a las posiciones altas de la tabla, por lo que ahora quieren acabar el año de la mejor forma posible. Y es que el cuadro vizcaíno está atravesando un gran momento de forma, posiblemente el mejor de la presente campaña. Marchan duodécimos con 40 puntos y han sumado 10 de los últimos 12 puntos, lo que significa casi un mes sin conocer la derrota.

Gobela, como siempre, será la principal baza del Arenas. El caracterísitico estadio 'getxotarra' es de sobra conocido como uno de los más complicados de toda la categoría. Su césped artificial, sus dimensiones y su estructura favorecen el juego directo de un conjunto local que sólo ha perdido dos partidos en casa desde diciembre de 2016.

A todo ello se suma que en caso de ganar, el Arenas podría echar un cable a sus vecinos Barakaldo y Bilbao Athletic, inmersos en la pelea por el playoff junto a la UD Logroñés. En lo deportivo, tendrán dos bajas de vital importancia para el equipo como lo son Nacho Matador y Jaime Zumalakarregui. De igual forma, el técnico 'Bolo' no podrá sentarse en el banquillo. Los tres fueron expulsados hace unos días en Tudela y deberán cumplir un partido de sanción.

Enésima final

Los riojanos ya deberían estar acostumbrados a ello. Son varias las jornadas que han afrontado ya como auténticas finales y la de Gobela no parece ser una más. Si no ganan, dirán adiós al playoff casi seguro. El conjunto blanquirrojo ha desperdiciado demasiados puntos esta temporada que le han hecho perder coba respecto a la cabeza de la tabla. A día de hoy son séptimos a cuatro del Racing de Santander cuando hace tan sólo un mes marchaban cuartos a sólo dos de los cántabros. Es por ello no pueden permitirse ni un tropiezo más y deben ganar al Arenas cueste lo que cueste. Algo que no es nuevo para la 'UDL', puesto que la temporada pasada ya conquistó Gobela (1-2) cuando el Arenas acumulaba también varios meses sin perder en casa.

Sin embargo, los de Sergio Rodríguez no llegan en su mejor momento. A pesar de vencer al Real Unión de Irún hace tan sólo unos días las sensaciones sobre el césped fueron bastante pobres y los últimos partidos lejos de Las Gaunas han supuesto duros varapalos para el equipo. En Sarriena, ante el Leioa, perdieron dos puntos en el minuto 92 de partido, y una semana después fueron barridos por la Real Sociedad 'B' en Zubieta.

Es por ello que ir a Gobela ahora, con lo que ello significa, definirá el futuro de la temporada. Por si fuera poco, el cuadro riojano llega plagado de bajas al choque. La pareja de centrales titular, César Caneda y Ramiro Mayor, está fuera por sanción y lesión, respectivamente, y Rayco García (13 goles), tampoco se ha recuperado del golpe en su tobillo. Por lo que Sergio Rodríguez viajará con la defensa en cuadro y sin su máximo artillero.

Posibles onces iniciales