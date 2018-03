España, la única invicta de las 32 selecciones mundialistas

Google Plus

Se ha acabado la preparación del Mundial de Rusia de 2018. Las siguientes convocatorias de los seleccionadores nacionales serán las definitivas para viajar a Rusia a disputar el campeonato del trofeo dorado. En este período de amistosos de preparación, la selección que ha salido mejor parada ha sido España, que ha sido la única invicta de todos los combinados nacionales que lograron el pase a la fase de grupos.

El combinado español no cae derrotado desde junio de 2016, cuando la selección italiana lo derrotó por dos goles a cero, goles que corrieron a cuenta de Chiellini y Pellè. Desde esa fecha, España solo ha conseguido victorias (en mayor medida) y empates. Y no es que se haya enfrentado a selecciones de nivel inferior, que también, pero también ha conseguido victorias de prestigio como el tres a cero frente a Italia en septiembre de 2017; aunque Italia no haya logrado entrar en el Mundial de Rusia es una de las mejores selecciones de la historia del fútbol con grandes logros en su palmarés.

Recientemente, España lograba un empate a uno (goles de Rodrigo Moreno y Tomas Müller) en el Spirit Arena de Düsseldorf frente a Alemania. Dos de las selecciones aspirantes a llevarse el próximo campeonato del mundo se midieron en un partido que resultó positivamente para los dos, ya que la Alemania de Joaquim Low también llevaba algunos partidos sin conocer la derrota.

Por parte de los alemanes, el empate frente a España no es el único importante que han conseguido en las últimas fechas, ya que también lograron dos positivos empates frente a los combinados de Francia y de Inglaterra. También tuvieron los alemanes festines de goles, como en el partido frente a la selección de Noruega, en el que le endosaron a los nórdicos un duro seis a cero, o en el encuentro ante la selección de México, que resultó con un cuatro a uno favorable a los europeos. Sin embargo, los amistosos de la Alemania de Low también dejaron una victoria ante una selección importante, la pentacampeona del mundo Brasil.

Brasil precisamente es la favorita de muchos analistas futbolísticos para hacerse con la próxima copa del mundo. El combinado de la zamarra amarilla también ha tocado de cerca la derrota, que se dio en el encuentro frente a Argentina, quien con un gol de Gabriel Mercado pudo salir victoriosa del enfrentamiento. Los brasileños han conseguido resultados positivos como la victoria reciente ante Alemania por un gol a cero o el empate a cero goles frente a Inglaterra.

Una selección que ha sufrido más de una derrota ha sido la francesa. Didier Deschamps y su selección han caído derrotado en dos ocasiones en los últimos encuentros; una vez, frente a la selección de Colombia y otra ante Suecia. Ante los colombianos, los francese compitieron bien pero no pudieron cambiar el dos a tres que reflejó el marcador. Y algo parecido pasó en el encuentro ante el combinado sueco, quienes vencieron por dos goles a uno.