Con quince minutos al Celta no le basta

Una vez más, el Celta dio su peor cara en la Liga, esta vez en San Mamés ante el Athletic. En un partido de vital importancia en las aspiraciones europeas, los de Juan Carlos Unzué volvieron a dar una pésima imagen. Un equipo con muy malos síntomas, que no tiene alma, muertos sobre el campo, partidos y con pocos recursos.

Juan Carlos Unzué opto por dar la alternativa en el once a jugadores que no estaban contando con minutos. Jugadores como Cabral o Lucas Boyé fueron titulares cuando no habían contado con minutos en las últimas semanas. Una decisión que pasó factura al equipo.

El Celta está pasando por su peor momento en toda la temporada y lo que se vio en el partido de Bilbao lo confirma. Incapaces de dominar el juego, el Athletic tuvo 80 minutos de asedio constante a la portería celeste. Las estadísticas no mientes, y cuando el primer tiro entre los tres palos de los gallegos llega en el minuto 66, habla claro de lo que está pasando. Un tiro que ni si quiera realizó un integrante de la plantilla celeste, sino Iñigo Martínez en un rebote peligroso que consigue salvar en última instancia Kepa.

Unzué no puede permitirse dejar en casa al jugador más determinante que tiene en plantilla, de los últimos meses. La ausencia de Mor por banda izquierda se notó demasiado. Lucas Boyé le pone ganas, en algunos momentos del partido llegó a ser el mejor del equipo, pero no tiene ni la verticalidad ni el desborde característico del turco. En posiciones más adelantadas puede ser un hombre de provecho, un referente en ataque, pero tirado a banda no consigue crear mucho peligro.

Ante un rival al que le gusta la lucha y la brega tampoco se puede permitir el lujo de dejar a un jugador como el ‘Tucu’ Hernández en el banquillo. No se sabe qué es lo que le pasa a Unzué con el chileno, pero cuando este salta al campo siempre lo da todo y es de los mejores en cada partido. Ante el Athletic volvió a suceder lo mismo, saltó en la segunda mitad y revitalizó al equipo. Lucho, robó balones y creo acciones de peligro en ataque. Es un jugador fundamental en el esquema del Celta pero Unzué no quiere ponerle. Llegó incluso a anotar el segundo gol en el último minuto de juego, pero fue anulado por fuera de juego.

En la defensa puso de titular a Cabral, el cual este año está muy lejos del nivel mostrado en pasadas temporadas. El central argentino comete errores de bulto y de marcaje, generando peligro en su propia portería. Tiene pie y medio fuera del Celta al igual que Fontás, por lo que podrían ser sus últimos partidos vistiendo la celeste.

La única noticia positiva es que cuando se quiere, el Celta puede hacer mucho daño, y que en Brais Méndez tiene un jugador con mucho futuro. Saltó al campo el canterano en la segunda mitad y revolucionó el partido el solo. Veinte minutos le bastaron para dar un recital de pases y regates, culminado con el gol en el tiempo de añadido.

Mucho tiene que cambiar el equipo de aquí a final de temporada, no solo para alcanzar la ansiada séptima plaza, sino porque el futuro de Unzué está en juego. Los aficionados no quieren al técnico navarro, incapaz de trasmitir nada al equipo ni a la grada. Jugando como los últimos 15 minutos de San Mamés el Celta puede ganar a cualquiera, pero últimamente se está haciendo normal el equipo plano, sin ideas, tedioso y perdido que se vio los primeros 80 minutos del encuentro. Se acaban las oportunidades para conseguir el objetivo de Europa y aun quedan de dos meses de Liga por delante.