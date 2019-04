Entrevista a Antón de Vicente: "Tengo ganas de seguir sumando partidos y vivencias"

Antón de Vicente Adrio (28 años) cumple su quinta temporada en O Vao. Portando el brazalete de capitán, es un ‘peso’ dentro del vestuario mostrándose como un fijo en las alineaciones del Coruxo FC. El pasado marzo en Segovia cumplió su encuentro 250 en 2ºB desgranados en ocho temporadas.

En su trayectoria destaca su presencia en el primer equipo del Celta de Vigo. Un club por el que el futbolista siempre ha reconocido ser aficionado incondicional y donde, al margen de recuerdos, guarda grandes amigos. Su espina clavada, no llegar a debutar en partido oficial con la celeste. Al mismo tiempo, su única aventura fuera de tierras gallegas fue con el Burgos CF donde, tras media temporada de malos momentos, recaló en la UD Somozas para, tras años y medio volver a Vigo y cumplir su tercera etapa en el Coruxo FC.

P: En la semana que cumplía 250 partidos, el equipo ganó (Gimnástica Segoviana) y anotó un gol que dio la victoria ante el Unión Adarve. ¿Como fueron esos 7 días?

R: Lo primero el agradecimiento a todas esas personas que durante estos años me han hecho crecer, me han enseñado muchas facetas del fútbol que desconocía, me han hecho vivir experiencias únicas, compañeros, entrenadores…. que gracias a ellos he podido llegar a una cifra así de partidos.

Llegar a esa cifra de partidos es tan inesperado como satisfactorio. Tengo ganas de seguir sumando partidos y vivencias. Al final tengo 28 años y espero que me queden muchos años disfrutando.

P: ¿Cual fue su mejor momento en estos años?

R: Por la vivencia y por el momento que había vivido en Burgos, mi etapa en Somozas. Creo que fue el bálsamo después de estar quemado (y echarte la primera pomada) siendo para mí la situación perfecta para volver a estar en un estado de ánimo bueno, volver a tener ganas de jugar al fútbol, volver a confiar en mí (los jugadores dependemos mucho de la confianza) y ahí tanto As Somozas, su gente y los compañeros me acogieron de una forma espectacular. Venía muy tocado y viví año y medio único.

P: En su trayectoria unicamente fuera de Galicia estuvo en Burgos medio año. ¿Tanto le cuesta salir de su tierra?

R: Es cierto que parece que estoy catalogado como un jugador al que le cuesta salir de la tierra. No tengo miedo. Si el entorno, el proyecto y el equipo me atrae soy el primero en coger las maletas. Es verdad que no se dieron muchas situaciones así y las que se dieron no me convencieron del todo y en ese sentido las decisiones que tomas son para estar lo mejor posible y rendir al más alto nivel. Creo que por circunstancias no he salido más veces pero siempre estoy dispuesto.

P: Ha comentado lo difícil que fue su aventura burgalesa siendo uno de sus peores momentos. ¿Cómo lo recuerda?

R: Cuando uno sale de casa lo primero que tiene que valorar es que estás sólo, llegas a una ciudad nueva… En mi caso no conocía a nadie en primera persona pero sí tenía gente cercana a mí en Vigo que tenía amigos en Burgos y me ayudaron mucho. Había una peña ‘Burgaleos Celestes’ en la cual el fundador (Rubén) es íntimo amigo mío y con el que viví el último mes (cuando peor lo pasé).

He hecho buenas amistades y la gente me acogió muy bien pero es cierto que cuando sales no tienes a tu gente y tu entorno así que tienes que estar preparado para los malos momentos. Yo estaba preparado: empecé jugando y tras 12 partidos entraba esporádicamente y tras la destitución de Fede Castaños llegó el peor momento debido a que el director deportivo no me hizo la vida muy fácil allí. Además Arconada no fue lo todo lo sincero que debería haber sido y aunque su comportamiento fue bueno, las formas creo no fueron las adecuadas.

P: El Coruxo acostumbra a salvarse con poca antelación ¿Toca sufrir?

R: En mi segunda etapa nos salvamos en la última jornada: mucha tensión, muchas vivencias, experiencias sufridas….El año pasado fue más tranquilo pero sí que éste el cambio de grupo no nos benefició. Por la calidad humana y futbolística deberíamos estar más arriba pero las situación te lleva a pasarlo mal. Tengo confianza plena en que nos vamos a salvar y lo creo.

P: Se mide el domingo al Celta B, su exequipo. ¿Cómo se vive la semana previa?

R: Lo primero que pienso es la situación en la que estamos. Te olvidas del rival salvo por sus condiciones de juego; esta semana es más mediática por ser un derbi (no estamos tan acostumbrados) ellos se juegan el playoff, nosotros el descenso. Está la reconquista y pinta a que habrá buen ambiente.

Yo he vivido dos años espectaculares, soy celtista y con el paso de los años te vas olvidando de lo vivido y es un partido más especial pero lo importante es que el partido sea bueno y que nos llevemos los tres puntos que necesitamos.

Entrevista Audiovisual