Previa CDA Navalcarnero – Pontevedra CF: sin margen de error

Ambos equipos afrontan las últimas jornadas en situaciones muy distintas. El Navalcarnero se encuentra cuarto en la clasificación y sabe que no puede desaprovechar este tipo de partidos ante equipos de la zona baja. Los equipos punteros están pinchando y los madrileños quieren seguir subiendo puestos en la tabla. Por su parte el Pontevedra afronta el partido en inercia positiva tras las dos últimas victorias cosechadas. La última, ante el Ontinyent en la final de la Copa Federación, puede servir de aliciente para cambiar la dinámica del equipo cuando juega lejos de su estadio.

Navalcarnero, atención a los que vienen por detrás

La situación del Navalcarnero es muy positiva a la par que compleja. Son cuartos en la tabla, a solo cuatro puntos del liderato y saben que es muy difícil que los equipos de arriba no pinchen en lo que queda de liga. Una vez llegados a este momento es muy difícil que las miradas no se dirijan hacia arriba al ver los primeros puestos tan cercanos. Sin embargo, los que vienen por debajo en la tabla aprietan y mucho. Cualquier mínimo descuido puede hacer que el conjunto madrileño salga de puestos de play-off y se quede con la miel en los labios a final de temporada. Han sabido aprovechar los tropiezos del Rápido de Bouzas para arrebatarle la cuarta plaza, pero los gallegos están a tan solo un punto. Por si fuera poco, el Celta de Vigo “B” atraviesa su mejor momento de la temporada y, con cuatro puntos de desventaja, no se les puede descartar de la pelea.

El Navalcarnero viene de ganar en Guijuelo por cero goles a uno en un partido donde el guardameta visitante salvó a los suyos. Antes de ese partido venían de sufrir una derrota ante el Real Valladolid “B,” de nuevo como visitantes, así que este partido supondrá el regreso del Navalcarnero a su campo tras dos semanas.

En los últimos cinco partidos en el Municipal Mariano González, los madrileños han logrado diez puntos y solo han encajado dos goles –ambos en la derrota contra el Rayo Majadahonda.- El otro encuentro donde se dejaron puntos fue ante la Ponferradina al empatar a cero. Su último partido disputado en casa fue mucho más positivo ya que golearon al Talavera por cuatro goles a cero. El Navalcarnero es el séptimo equipo que más puntos ha logrado ante su público y tratará de seguir sumando este domingo.

Pontevedra, vuelta a la realidad tras la euforia de la Copa Federación

Los gallegos disputaron entre semana el partido de ida de la final de la Copa Federación y el próximo miércoles jugarán la vuelta en Pasarón. Aunque defenderán un resultado favorable después del 0-1, la liga sigue siendo prioridad. Así lo vio Luismi, que efectuó rotaciones dejando claro de poco sirve el titulo si luego el equipo no mantiene a categoría.

El Pontevedra ocupa actualmente la 18ª posición en liga con 34 puntos. Los mismos tiene el Toledo con un partido más disputado, pero el enfrentamiento directo favorece a los castellano-manchegos. El siguiente clasificado, tras su victoria precisamente hoy ante el Toledo, es el Racing de Ferrol, con 35 puntos. El conjunto ferrolano marca los puestos que dan derecho a jugar el play-off por evitar el descenso. Ya fuera de esos puestos se encuentran el Coruxo, con 37 puntos. No conviene que el Pontevedra olvide a los equipos que vienen por detrás suyo, puesto que la Gimnástica Segoviana cuenta con 32 puntos pero todavía quedan encuentros directos por disputar entre varios equipos de la zona baja de la tabla. Sin ir más lejos, el Pontevedra visitará a la Gimnástica dentro de tres jornadas.

El Pontevedra se impuso en la última jornada de liga al Talavera por cuatro goles a cero e intentará reflejar el progreso visto las últimas semanas este domingo. El mayor de los problemas de los gallegos esta temporada es el desempeño del equipo fuera de casa. Con solo seis puntos, es el equipo que menos ha sumado lejos de su público. Su única victoria como visitante en liga fue ante el Racing de Ferrol en octubre. Desde entonces ha visitado otros once estadios y solo en tres de ellos sacó un punto. Ahora que se vienen una serie de partidos clave fuera de Pasarón será esencial coger confianza con un buen resultado en Navalcarnero.

El encuentro de la primera vuelta entre ambos equipos finalizó con empate a uno.

