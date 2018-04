Previa UD Logroñés - Gernika: el playoff pasa por Las Gaunas

Google Plus

Abril, el mes decisivo, ya está aquí. Ya no valen las excusas. Ahora sólo importa ganar. Y para Gernika y 'UDL' no hay más opciones este domingo. Distanciados en la tabla por sólo tres puntos el que gane el duelo directo dejará al otro atrás y seguirá, a falta de cinco jornadas, en la pelea por disputar la fase de ascenso.

Temporada de ensueño

El Gernika está firmando una campaña realmente histórica. Los de Jabi Luaces se han ganado por méritos propios el estar considerados como firmes candidatos a una cuarta plaza que sigue en subasta. La irregularidad del Racing de Santander está permitiendo a un puñado de equipos pelear por ella y el cuadro vasco no quiere dejar pasar esa oportunidad. El estado de forma del equipo es excepcional. Vienen de empatar en casa ante el Tudelano pero ante de ellos habían cosechado 13 de los últimos 15 puntos disputados. Además, sólo han perdido un partido en los últimos tres meses, ante el Vitoria, y fue a mediados de febrero. Numerazos de un equipo que aspira a estar arriba.

Las claves de éxito de este Gernika residen en la intensidad de su juego y la fortaleza que muestra en los partidos como local. Luaces ha construido un equipo que pese a ser inferior en calidad es capaz de superar a su rivales metiendo mucho ritmo y mucha intensidad al encuentro. Además, son capaces de dominar las segundas jugadas y hacen de la defensa un muro difícil de superar. En Las Gaunas, en teoría, deberá adaptarse a otro estilo, mucho menos directo, que puede hacerle sufrir. A favor del técnico que no tiene ninguna baja para el partido, y que contará con el apoyo de aproximadamente un centenar de aficionados que se desplazarán a la capital riojana.

Cada vez más difícil

Y pese a ello, la UD Logroñés no se va a rendir. Los últimos resultados fuera de casa ha hecho caer a los de Sergio Rodríguez hasta la séptima posición, seis puntos lejos del cuarto puesto. Los riojanos saben que hacer playoff es ya casi imposible, pero que si queda alguna opción pasa por ganar todos los partidos que quedan. En las próximas cuatro jornadas se van a medir a Gernika, Mirandés, Sporting B y Racing de Santander, lo que significa que pueden recortar puntos a todos los rivales directos. El problema es que el conjunto blanquirrojo no atraviesa ni mucho menos su mejor momento.

Las sensaciones de los últimos encuentros son bastante malas y pese a que en Las Gaunas se están sacando los partidos adelante los últimos pinchazos en Sarriena, Zubieta y Gobela, han lastrado mucho el ritmo del equipo. A todo ello hay que sumar la plaga de bajas que está acosando al equipo. Sergio cuenta con tan sólo 15 efectivos del primer equipo para el partido del domingo, por lo que tendrá que llamar a miembros del filial para no ir en cuadro. César Remón, Rayco y Ramiro continúan lesionados, este ultimo para toda la temporada. A ellos se han unido recientemente Álvaro Arnedo, que se lesionó gravemente de su rodilla la semana pasada y estará 6 meses KO. Y Ñoño, por si fuera poco, ha sido sancionado con dos partidos tras ser expulsado el jueves pasado en Getxo. No es el mejor panorama para la 'UDL', pero si algo ha dejado claro este equipo en estas 32 jornadas es que no se va a bajar los brazos hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Posibles onces iniciales