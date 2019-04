Previa Real Betis - Málaga CF: a asegurar europa y evitar la última posición de la tabla

LLegan ya las jornadas decisivas de la Liga Santander, y con ello, los partidos clave para definir lo que puede ser la campaña de un equipo la siguiente temporada y este es uno de esos partidos, aunque solo para uno de ellos. El conjunto verdiblanco recibirá en casa al Málaga en un partido casi sin atractivo salvo para la afición local.

Tras haber conseguido cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros, los sevillanos buscan quedarse de nuevo con los tres puntos para afianzarse en la quinta posición y obtener así el billete para el año que viene a la Europa League. Por su parte, el Málaga, ya desahuciado y matemáticamente en Segunda División, no tiene más que hacer en el encuentro que tratar de dar la cara para no irse con un mal sabor de boca y, no bajar como último clasificado.

Sin prisa pero sin pausa

El plantel dirigido por Quique Setién está actualmente en la quinta posición y se encuentra con 56 puntos, dos por encima del Villarreal (que tiene un partido menos debido a la final de Copa) y siete por encima del Getafe (sus principales competidores por esos puestos). Tan solo le queda este y otros tres partidos más para poder protagonizar una campaña de ensueño en la que tienen mucho conseguido para poder conseguir un pase para jugar en Europa.

Le restan, además de con el Málaga, los choques ante Athletic Club y Leganés fuera de casa y contra el Sevilla, la revancha del derbi que acabó con un 3-5 en la primera vuelta, en el Villamarín. Con una presumible victoria ante el Málaga y otra en cualquiera de los otros partidos, les dejaría asegurada esa buena posición y, con toda seguridad por encima del 'eterno rival'.

La gran racha del Betis (con cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos) está siendo muy regular y buena, algo que les ha llevado a donde están ahora mismo. Las victorias ante Alavés, Español, Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas y el empate sin goles ante el Atlético de Madrid han confirmado el espectacular momento en el que se encuentran y que pueden aprovechar para hacer un fin de temporada redondo e ilusionante.

La temporada ha sido de altibajos y es que el primer tramo de temporada no fue nada bueno, a pesar del buen juego desplegado por el equipo, no llegaban los resultados y se estuvo a punto de destituir a Setién. Aún así, se aguantó el mal momento y en el último tramo, y con la llegada de jugadores como Marc Bartra o la explosión de Fabían y Loren, han revertido la situación de un equipo que ahora no solo juega bien como ya hacía sino que consigue resultados.

Que se acabe ya la temporada

Eso piensan la gran mayoría de los malaguistas que, a pesar de que comenzaron la temporada con una ilusionante campaña debido a los 10 años consecutivos en Primera División, han acabado con un año para olvidar. Ni Michel primero ni José González después, han sabido dar con la tecla de un equipo que, en ningún momento de la temporada ha conseguido dar esperanzas de mantener la categoría.

Ya con el descenso matemático hace un par de jornadas, el Málaga piensa ya en la planificación de la siguiente temporada en Segunda División, una categoría que tiene más peligro de lo que parece y, en la que no es fácil ganar. Aún así, este equipo, sin nada que perder, ya se llevó una victoria la jornada pasada en casa por 2-0 ante la Real Sociedad, algo que, según ha comentado Setién, le preocupa.

Además de esto, el club afronta en estos momentos una situación bastante tensa en lo extradeportivo que puede hacer desviar la mirada y la concentración de cara a los últimos partido que le quedan. Puede que no signifiquen nada estos últimos choques ante, el propio Betis, Alavés, Español y Getafe, pero sí lo hacen. Si el conjunto 'boquerón' consigue sumar y Las Palmas no lo hace, podría llevarse a la categoría de la división de plata, el sabor de boca de no haberse marchado como colista en la clasificación y, una ayuda económica mejor.

Declaraciones de los dos entrenadores

Quique Setién: “Me preocupa que sea un equipo que ahora no tiene nada que perder. Van a jugar tranquilos, sin presión. Los jugadores en esta situación se han quitado el estrés de encima." Ya respecto a Europa y el Sevilla comentó qué “vamos a poner toda la intensidad e ilusión para conseguir los 12 puntos” {...} “Tenemos todavía otro partido por delante (Bilbao). No contemplo el derbi. Nuestra obligación es asentarnos en la quinta plaza. El partido contra el Sevilla no me interesa ahora mismo. Iré analizando los partidos que vayan jugando para tomar nota pero sólo eso. El resto no me preocupa”.

José González: “Es difícil porque somos los últimos, porque estamos descendidos y porque nos enfrentamos a un equipo que tiene el viento a favor. Vamos a un partido comprometido, con un ambiente excepcional, su afición volcada y con un equipo que está generando mucho fútbol. Hemos preparado el partido para intentar hacer un encuentro digno, dar una imagen e intentar pelear por el triunfo al igual que ellos. Esa es la intención”. {...} “La satisfacción es traer mañana los tres puntos. Ganar y hacer un buen partido. Esa es nuestra mentalidad en estos momentos.

Posibles alineaciones