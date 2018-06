Entrevista. Jon Irazustabarrena:  "Lo primero que espero es que el vestuario sea fuerte"

Jon Irazustabarrena Lizarralde (31), el primer fichaje del Real Unión llega con ganas de aportar y ayudar al conjunto irundarra. El de Usurbil ya estuvo en las filas del Unión, antes de partir para dos temporadas al Barakaldo CF. El nuevo guardamenta irundarra confiesa que quería estar más cerca de casa y llega para suplir la baja importante del exportero titular unionista, Ignacio Otaño. El de Usurbil vuelve al club dono explotó, llegando a disputar hasta 36 jornadas en su única temporada como txuribeltz.

Pregunta. ¿Qué le ha hecho retornar al Real Unión?

Respuesta. Lo primero, quería volver a casa porque compagino todo mejor y a las tardes también trabajo. Por otro, me ilusiona el nuevo proyecto, que se quiera rejuvenecer y dar frescor al equipo. También me hace mucha ilusión que Juan sea el entrenador, ya que ha sido compañero y sé que idea de fútbol tiene.

La temporada que estuve aquí, coincidí con Juan Domínguez como jugador y ahora es el entrenador. Sinceramente, a todos nos chocó. Yo cuando hablé con Eneko para venir, me comentó que el entrenador me iba a gustar pero no me dijo ningún nombre, por tanto yo no sabía nada. Después, cuando saltó la noticia en prensa me sorprendió porque él hasta ayer estaba jugando, y es normal que al principio te choque un poco. Pero luego, en verdad te ilusiona porque yo ya sé qué manera tiene de ver el fútbol y con el año que estuve con él en los entrenamientos, pude ver como intentaba corregir cosas y mejorar el equipo.

P. Antes de llegar al Real Unión, ha pasado por cinco equipos distintos y tres categorías diferentes, incluso llegando a disputar partidos en la Segunda División, no consiguió explosionar su titularidad.

R. Antes de llegar al Eibar, sí que jugué muchos partidos en Tercera División. Luego pasé al Eibar y no tuve prácticamente oportunidades, en cambio, pude tener la experiencia de subir a Segunda División y de subir a Primera, también. Sin embargo, cuando terminó esa etapa, mi principal objetivo era jugar porque llevaba prácticamente dos años y medio entrenando y sin tener oportunidades.

Por tanto, cuando llegué aquí esa era mi intención pero también estaba difícil porque tenía de compañero a Jon Tena que venía de hacer un buen año. Sin embargo, nos compaginamos muy bien los dos y yo tuve la suerte de jugar mucho. La verdad que es de las temporadas que disfruté, aunque luego no pudimos hacer playoff, al final sí que me sentí un poco más futbolista, en el sentido de poder jugar partidos y de tener la confianza del míster.

P. ¿Con qué sensaciones afronta la nueva temporada?

R. Las sensaciones actuales son de ir poco a poco haciendo equipo. Con cinco renovaciones y dos fichajes, todavía falta mucha gente. Hay que ir haciendo equipo, sabiendo lo que Juan quiere de nosotros. Por supuesto, esa ilusión de nuevo proyecto con nuevo entrenador y nuevos jugadores, para lograr el objetivo del Real Unión que es estar entre los cuatro primeros si se puede.

"Sí que creo que se ha buscado eso y se esta buscando para este año"

P. ¿Cree que el Real Unión necesitaba un nuevo proyecto?

R. Sí que creo que se ha buscado eso y se esta buscando para este año. Además, que creo que puede ser la clave para conseguir que el Real Unión este, donde todos creemos que debe estar.

P. Ha sido compañero de su actual entrenador, hace sólo tres años ¿Cómo es su relación con el míster? ¿Puede ser una dificultad?

R. Ahí está también su papel, debe estar más por fuera o puede que la relación cambié un poco en ese sentido, pero es su trabajo. Yo no creo que la relación que hemos tenido vaya a influir mucho, ya que también ha podido decidir que jugadores no continúen cuando han sido sus compañeros. Al final él debe hacerlo y debe tomar decisiones, a parte de de lo que tengamos entre nosotros porque él debe buscar lo mejor para el Unión.

P. Tras dos años fuera, concretamente en el Barakaldo C.F. donde ha podido jugar prácticamente todo, ¿cómo lo valora?

R. También es club, como el Real Unión, que es de los mejores de Segunda B. Sin embargo, el primer año no fue muy bueno, nos pasó un poco lo que ha pasado aquí durante este año y fue difícil. Al final, cuando el equipo no está bien, tú no estás bien y fue un año duro, también para mí, porque creo que no conseguí estar a mi nivel pero a lo largo de este año he recuperado sensaciones. Además, allí he estado muy a gusto porque el club se maneja bien, el Barakaldo es un buen club y la gente que hay es buena gente.

"Sobre todo, será un partido especial en Lasesarre, pero bueno a intentar ganar"

P. Durante la temporada siguiente, visitará al que ha sido su equipo durante dos campañas.

R. Un partido especial. Al final, la afición del Barakaldo es importante y durante este año, han mostrado mucho cariño aunque no hemos logrado el objetivo, alcanzando las plazas álgidas de la clasificación. Sin embargo, el año ha sido bastante bueno y personalmente también y la afición me ha demostrado cariño. En definitiva, será un partido especial en Lasesarre, pero bueno saldremos a ganar.

La afición es fundamental. Es lo que se dice siempre, pero es verdad que nosotros somos los que tenemos que dar a la afición. De esta manera, ellos y ellas nos lo devolverán llenando Gal cada domingo. Cuando estuve aquí, dos tercios de la temporada fueron muy buenos, a pesar de pinchar un poco al final. Todo eso lo notas, la gente venía a ver fútbol porque jugábamos bien, porque los resultados eran buenos y te apoyaban más. Por otro, los buenos resultados en casa con el Barakaldo han desplazado a la afición al campo y se ha notado. Al final, creo que está en manos de los jugadores, del club y del equipo.

P. ¿Qué aptitudes cree que debe tener un portero dentro del terreno de juego?

R. Para mí lo más importante es el poder transmitir confianza y seguridad al equipo. Al final eso lleva que los defensas estén más seguros conmigo; que no tengan tantas dudas en los balones divididos entre el portero y la defensa. Todo ello hace que el equipo este más seguro.

Luego están las condiciones y cualidades de cada uno, pero sobre todo transmitir seguridad. Para ello, cada uno tiene que tener confianza en uno mismo y para mí, siendo portero es fundamental.

P. ¿Cree que el papel de un portero está menos valorado que un jugador?

R. Yo creo que es así, sí, pero entra dentro del rol del portero. Sabemos que sí un delantero falla un gol cantado, se acordarán de él pero acabarán olvidándolo con facilidad pero sí un portero falla, no se olvida tan fácil.

P. ¿El "peso de la mochila" de un portero es más pesada?

R. Sí, es cierto. Además, cada gol que te meten se traslada intentar mejorar y averiguar por qué ha sido. Cuando el equipo no está bien y te meten más goles o los resultados no son tan buenos como nos gustaría, sí que te cargas más peso a la espalda. Otras veces, te echas más culpa por los goles encajados y los malos resultados, no obstante, cuando los resultados son buenos y aun así encajas gol, se olvidan antes.

P. A pesar de que los Grupos de Segunda División B no están conformados del todo, ¿Cree que el Grupo II es el más complicado, debido al ser de la tabla tan ajustadas y el número de filiales?

R. Yo creo que sí, que esta bastante igualado. A parte de los filiales que siempre están a un nivel bastante alto, sobre todo el Sanse y el Bilbao Athletic. Luego hay hasta ocho o diez equipos en total que pueden llegar arriba, como el Mirandés, el Burgos, el Racing, el Barakaldo, el Real Unión... En definitiva, hay una pila de equipos que pueden optar a esos puestos. Por ejemplo, los números que hemos hecho en Barakaldo en el tramo final en otro grupo, probablemente, estaríamos dentro del playoff. Todo ello, refleja la igualdad y dice, que tal vez en otros grupos, entre comillas, sacar puntos.

P. ¿Cree que debería existir una liga de filiales?

R. Sí, puede ser. Al final puede ser positivo, ya que en otros países se hace y si te fijas, en España, muchos equipos filiales han jugado el playoff y eso puede repercutir en equipos tan históricos como el Real Unión o el Barakaldo mismo. Equipos pequeños pero con mucha historia, que podrían optar a puestos más altos. Por lo tanto, puede ser positivo para los equipos.

P. ¿Cómo afronta en bloque la campaña que viene? ¿Qué expectativas tiene?

R. Lo primero que espero es que el vestuario sea fuerte. Ahora tocará mucha gente nueva y yo tengo la suerte de conocer a gran parte de los que siguen y no sé, si a alguien que pueda llegar. Pero sobre todo, que todos vayamos a una y estemos comprometidos. Lo segundo, es saber muy bien lo que quiere el míster de nosotros, para intentar el máximo de partidos. Hay que tener claro lo que quiere, para trabajarlo y hacerlo perfecto. Por último, poco a poco el buen trabajo traerá ganar partidos y que la afición se junte.

Entonces, mi objetivo principal y el de todos, es hacer piña. Eso es fundamental, a parte de la condición física y la rutina de los entrenamientos.