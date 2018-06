La eliminación de Alemania libera a Kroos antes de lo esperado

Google Plus

Las buenas actuaciones de Toni Kroos no han sido suficientes para pasar a la fase final de la copa del mundo, el centrocampista del Real Madrid ha promediado más de un 90% de acierto en pases, además de marcar el gol decisivo en el segundo partido ante Suecia, que les permitió llegar dependiendo de sí mismos a la última jornada, además Kroos ya había dado un larguero ante México siendo uno de los mejores de su equipo, aun así el empeño de Joachim Löw de no renovar la plantilla ha acabado pasando factura, igual que le pasó a España y a Vicente del Bosque en 2014, parece que aquel precedente no le ha servido al seleccionador alemán.

Kroos no ha sido suficiente para clasificarse a la fase final

Kroos ha tirado del carro del equipo alemán y en el fondo le viene bien al Real Madrid esta eliminación tan temprana, pues a mediados de agosto se juega el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid, y seguro que Lopetegui estará encantado de que Kroos vaya a poder llegar en buenas condiciones a esa cita, pues todos aquellos que lleguen más lejos en la cita mundialista supondrá vacaciones más tardías y que se incorporen mucho más tarde a la pretemporada por tanto no estarán disponibles hasta casi el inicio de las competiciones oficiales. Al final un título europeo y más ante uno de tus mayores rivales cómo es el Atleti, no lo querrán perder ninguno de los dos, es por eso por lo que tener a Kroos ya casi al 100% para ese partido es algo importantísimo.

Lo cierto es que la selección germana no ha merecido pasar, se les ha visto con mucho menor nivel que en 2014, de hecho, es la primera vez en la historia que no pasan de la primera fase, y es su peor resultado, el anterior había sido un décimo puesto en 1938, ahora, 80 años después, ni siquiera estarán en el TOP 20, los propios jugadores y técnicos han pedido perdón por la actuación realizada. Alemania ha sido siempre la reina del fútbol europeo e incluso de los Mundiales, pues es junto con Italia la que más torneos tiene después de Brasil (cuatro cada una), y para ellos esto ha supuesto casi una humillación, además la forma en la que esta se ha dado, perdiendo ante un rival mucho más inferior cómo Corea del Sur y que además ya se encontraba prácticamente eliminada.

El Real Madrid es uno de los equipos que más internacionales tiene en el Mundial, y al final el preparar la temporada así es aún más complicado, pues los jugadores no quieren organizar su futuro hasta que no acabe esta cita, además que hay que preparar el año con los jugadores llegando escalonados, y más para Lopetegui que es un técnico nuevo y que necesitará de cierto tiempo para adaptarse a los jugadores y al club y viceversa, lo mejor sería, para un caso como este, que el equipo llegasen todos juntos y que fuese un verano sin citas internacionales, pero no ha sido posible así que les tocará adaptarse.

Kroos tendrá tiempo de recuperarse de este duro varapalo y recuperar el hambre de títulos de cara a la próxima temporada, además de convencer a un nuevo técnico de su estatus de “insustituible” que siempre le ha acompañado desde que juega en el equipo blanco, un reto más que seguro queda en mera anécdota debido a su calidad, visión de juego y gran sentido del juego.