Ignasi Miquel: "Ahora mismo estoy contento donde estoy"

El Málaga se ha marchado en la mañana de este lunes a la concentración de Estepona, donde permanecerán en torno a nueve días y jugarán hasta tres amistosos, Marbella, Valladolid y Almería. Pero antes de este viaje, Ignasi Miquel, ha hablado en rueda de prensa donde lo más llamativo que ha comentado es sobre su futuro, asegurando que no quiere pensar más allá de lo que pueda pasar "mañana o en un mes".

"Yo soy jugador del Málaga y yo quiero eso, tener la cabeza metida en el Málaga por respeto al club y al vestuario. Hoy mi cabeza está en el Málaga. Pensar en otras cosas sería un error para mí porque me desconcentraría y me sacaría cosas que no tengo que sacar. Ahora mismo estoy contento donde estoy y ahora nos vamos para Estepona que es donde tengo la cabeza metida. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando bien y sobre todo en los momentos de los partidos que es lo que nos gusta a cualquiera que está en el vestuario. Creo que poco a poco estamos adaptando a lo que nos piden, a lo que tenemos que hacer, al trabajo y ya pues empezaría a mejorar las cosas, a puntuar y esas pequeñas mejoras que tenemos que hacer en la pretemporada", manifestó sobre estos primeros días de entrenamientos.

En cuanto a la primera gran lista de Muñiz para viajar a Estepona, Miquel ha comentado lo siguiente:"Son cosas que te tienes que adaptar en el mundo del fútbol y tienes que saber trabajar con el compañero con el que llevas trabajando durante años y con el que lleva solo un día. Son cosas que en un vestuario nos adaptamos. Yo he estado en una posición donde no he contado para el entrenador y no es fácil, pero así es el fútbol y tienes que seguir mejorando e intentar buscar otro sitio donde te pueden apreciar más". Sobre el amistoso ante el Extremadura, así lo vivió Miquel: "Tuvimos bastante la posesión, merecimos ganar porque fuimos mejores, controlamos bien el partido, pero son cosas que en la pretemporada contra un equipo parecido a nosotros, pues no nos debemos llevar por estas cosas. Solo nos debe servir de ayuda y para aprender. El de mañana servirá para corregir y para seguir mejorando".

Por último, habló sobre la importancia de estas concentraciones con los compañeros y el staff técnico: "Es un momento para descansar y trabajar. El estar solos, poder dormir bien, poder levantarnos sin ningún tipo de preocupación pues ayuda a que todo el mundo dé ese extra y coja un punto físico de más y nos conozcamos unos a los otros", finalizó.