Cristiano Ronaldo no debutará con la Juventus en el partido ante el Real Madrid

Hace prácticamente veinte días el Real Madrid emitía un comunicado oficial que confirmaba la crónica de una muerte anunciada. El fin de un legado majestuoso del '7' en la capital de España. Cristiano Ronaldo se convertía en jugador de la Juventus de Turín con todo lo que eso conlleva. Y el destino, que siempre es caprichoso, quiso poner una pizca de morbo en el simpático torneo que se disputa cada verano en Estados Unidos. Ambos clubes tenían planificado un partido para el día 5 de agosto en la International Champions Cup y, pese a todo lo sucedido en las últimas semanas, será inamovible.

La Juve pagó por el portugués unos 100 millones de euros

Casi nadie sabía que Madrid y Juve se enfrentaban en el FedExField Landover de Maryland hasta días después del fichaje de Cristiano por la entidad italiana. Fue entonces cuando muchos especularon con un hipotético debut del portugués ante el Real Madrid. Algo que supondría todo un bombazo y dónde millones de visionarios se harían un hueco en la pequeña pantalla para presenciar un suceso histórico. Pero, igual que el destino es caprichoso para unas cosas, también lo es para otras. Habrá que esperar. El luso iniciará sus entrenamientos a finales de este mes, pero no llegará para el partido contra el Real Madrid. Así lo confirmó el propio equipo italiano en la lista de 27 convocados para la gira americana dónde no figura el nombre del portugués. Su objetivo es estar en perfectas condiciones para jugar la primera jornada de la Serie A ante el Chievo, que será el próximo 19 de agosto.

Cristiano y Allegri se saludan en la presentación del luso. Foto: Juventus.com

Por lo tanto, no será en Estados Unidos dónde los caminos de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid se vuelvan a cruzar. Quizá el destino se guarda un as en la manga, que se convierte en una eliminatoria de Champions League. La competición fetiche del portugués y del Real Madrid. "La Champions es un trofeo que todos los grandes quieren ganar. El presidente me dijo que es un objetivo pero vamos a luchar por todos. Hay que estar tranquilos y concentrados en la Champions. Quiero ayudar a la Juventus, que estuvo muy cerca". Eso nadie lo sabe, pero parece que ambos están condenados a volver a verse tarde o temprano. En un lugar u en otro. Cuatro años que ha firmado con la Juve aseguran, prácticamente con certeza, un reencuentro entre ambos.