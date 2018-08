Pau Torres: “El Málaga era una opción irrechazable”

Tras confirmarse la llegada de Pau Torres para reforzar la zaga del Málaga CF., esta mañana ha sido presentado de manera oficial en rueda de prensa en la sala de prensa Juan Cortes del estadio de La Rosaleda como el nuevo “5” de la defensa. El joven de Villarreal llega con los objetivos claros y con ilusión de llevar al Málaga a lo más alto esta temporada.

"El Málaga era una opción irrechazable"

Pau reconoció que la oferta del Málaga era una opción irrechazable para su carrera, que llega con ganas de jugar el máximo número de minutos posible y ayudar a alcanzar los objetivos del equipo de la capital de la Costa del Sol: “El Málaga era una opción que era irrechazable. Es un club que va a pelear por cosas bonitas este año, ahora a trabajar para ganar cada partido que disputemos. Personalmente quiero disputar el mayor número de minutos este año, para ayudar al equipo lo máximo posible. Jugar mucho y estar arriba en la tabla”. Además hizo alusión sobre las referencias que tenia tanto del club como de su nuevo entrenador que le transmitieron tanto los ex jugadores malaguistas Pablo Fornals, Samu Castillejo y Cazorla como el actual entrenador del Villarreal Javi Calleja: “Calleja me habló muy bien de Muñiz, y me dijo que es un club que me va a exigir mucho y en el que iba a disfrutar y aprender este año”. He podido hablar con Fornals, Castillejo, ‘Cazorlita’ y todos coincidían en que era un buen sitio para crecer y esto me va a venir bien personalmente”.

Sobre el gran recibimiento que ha tenido en su nueva plantilla, el defensa transmitió la buena acogida recibida, sus sensaciones en el terreno de juego al disputar sus primeros minutos como malaguista en el amistoso disputado esta mañana ante el Atlético Malagueño como que se encuentra preparado y a disposición del entrenador para que cuente con él cuando estime oportuno: “Me han recibido muy bien en el grupo. Estoy intentando adaptarme lo más rápidamente posible, hoy he jugado los primeros minutos contra el filial y me he encontrado muy a gusto. Además llevo haciendo toda la pretemporada con el Villarreal, he disputado todos los partidos y hoy me he visto bastante suelto, estoy a disposición del míster”.

La llegada de Pau Torres al Málaga ha hecho viral una publicación de twitter del jugador, sobre el partido en la que el conjunto blanquiazul sufrió la eliminación en Champions League de manos del Borussia Dortmund: “¿Dortmund? Estaba en casa con mi familia. Era un equipo español, aparte estaba Pellegrini allí, había un buen equipo y el Málaga mereció pasar ese partido e injustamente quedó fuera”. Preguntado sobre la más que inminente incorporación de su compañero en el Villarreal Alfred N'Diaye al Málaga, Pau elogió al jugador y avala su llegada: “He hablado con él, y espero que pueda resolverlo pronto, he coincidido con él y es un gran jugador que nos va a ayudar seguro, espero que pronto pueda entrenarse".

Caminero junto a Pau Torres

El director deportivo José Luis Pérez Caminero acompañó al nuevo “5” malaguista en su presentación oficial, donde agradeció que finalmente se decidiese por la propuesta del conjunto de Martiricos, manifestó las cualidades del joven defensa y le deseó todo lo mejor en esta nueva temporada en el Málaga y en la ciudad: “Darle las gracias por estar aquí, ha sido complicado porque tenía muchas novias; y al Villarreal, que nos habló maravillas de él. Tiene unas cualidades innatas, fuerza, fortaleza, rapidez, buena salida de balón y la cabeza levantada en todo momento. Vamos a disfrutar no de un proyecto, sino de una realidad como jugador. Que tenga un buen año, que disfrute de la ciudad y el equipo y nos ayude al objetivo que todos queremos”.