Guia VAVEL Espanyol 2018 - 2019: análisis de la plantilla

En las oficinas blanquiazules aún se trabaja para acabar de perfilar la plantilla para la temporada 2018 – 2019. El Espanyol ha hecho oficiales cuatro altas: Borja Iglesias, Javi Puado, Álex López y Gonzalo Ávila “Pipa” y seis bajas. Pero esto no es definitivo. El grupo que dirige Rubi aún no está cerrado y tanto el director general deportivo, Óscar Perarnau, como el director de fútbol profesional, Rufete, aún pueden mover alguna ficha.

Director de futbol profesional, Rufete, y el director general deportivo, Óscar Perarnau en el partido ante el Nástic. Foto: Vavel (Tomás Rubia)

El análisis de las altas y bajas del equipo antes del inicio de liga, a continuación:

Las bajas

Gerard Moreno, Aarón Martín, Marc Navarro, Jurado, Pau López, Carlos ‘La Roca’ Sánchez y Jairo son las seis bajas en relación a la plantilla del año pasado.

Gerard Moreno es la baja más significativa del equipo. Delantero referencia del equipo, fue el máximo goleador con 16 goles. Pero este verano el de Santa Perpetua de Mogoda se ha ido traspasado al Villarreal, club que tenia el 50% de los derechos del jugador. El conjunto groguet abonó los 20 millones de euros de la cláusula de recisión del delantero.

En los laterales, se han ido traspasados dos jugadores de la “generación Chen”. Aarón Martín, al Mainz 05, equipo de la Bundesliga; y Marc Navarro, al Watford, de la Premier.

Jurado rescindió el contrato en finalizar la temporada y se marchó al Al Alhi de Arabia Saudí.

Sobre Pau López, Carlos ‘La Roca’ Sánchez y Jairo, el club ya anunció que no seguirían para la próxima temporada. Pau López no renovó su contrato y jugará en el Betis; Carlos ‘La Roca’ Sánchez estaba como cedido y a Jairo no se le renovó el contrato.

Borja Iglesias, el único fichaje

La única compra que han hecho los blanquiazules en el mercado es la de Borja Iglesias. El delantero ha firmado por cuatro temporadas con una cláusula de recisión de 28 millones de euros.

Borja Iglesias se caracteriza por ser un gran goleador con mucha proyección. La temporada pasada, con el Zaragoza (Segunda División), el jugador consiguió 23 goles en 43 partidos oficiales. Durante la pretemporada con el Espanyol ha marcado tres goles.

Borja Iglesias en la rueda de prensa de su presentación. Foto: Vavel (Tomás Rubia)

Apuesta por la cantera

Si por algo se caracteriza la plantilla del Espanyol de esta temporada es por su gran afluencia de canteranos. Tres jugadores del filial han subido al primer equipo: Javi Puado, Álex López y Gonzalo Ávila ‘Pipa’.

Javi Puado ha dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada. En el primer partido ante el Richmond Kickers en 17 minutos dio a la vuelta al marcador con dos goles y fue elegido mejor jugador del encuentro. El extremo izquierdo es una de las perlas de la cantera blanquiazul, y a los 20 años destaca por su instinto goleador y su velocidad.

Javi Puado en el partido de pretemporada ante el Nástic. Foto: Vavel (Tomás Rubia)

Álex López, con 21 años, la temporada pasada era la referencia en el centro del campo para el filial.

Álex López en el partido de pretemporada ante el Nástic. Foto: Vavel (Tomás Rubia)

Gonzalo Ávila ‘Pipa’ era el dueño del lateral derecho con el filial. Es un jugador ofensivo, internacional en ocasiones con la selección española sub 19.

Gonzalo Ávila en el partido de pretemporada ante el Nástic. Foto: Vavel (Tomás Rubia)

Con estas tres incorporaciones, el Espanyol tiene 11 de sus 23 jugadores formados en casa. Es decir, casi la mitad de la plantilla es formada en los campos de Sant Adrià. Además, Rubi ya dejo claro que su voluntad es no tener una plantilla demasiado larga para ir dando así oportunidad a jugadores del filial. Pedrosa es el claro ejemplo: tras la venta de Aarón Martín, se ha optado por dar minutos a este jugador de la cantera.

Cedidos que regresan

Roberto Jiménez, Álvaro Vázquez y Hernán Pérez han regresado a la disciplina blanquiazul. Tras marcharse cedidos la temporada pasada al Málaga, Nástic de Tarragona y Alavés, respectivamente, los tres se han incorporado a las órdenes de Rubi.

La plantilla al completo

Así pues, la plantilla queda de la siguiente manera: en la portería Roberto y Diego López; Pipa, Naldo, Óscar Duarte, Dídac, Javi López, Hermoso y Sergio Sánchez en la defensa; Víctor Sánchez, S.Darder, Melendo, David López, Álex López, Marc Roca y Granero en el centro del campo y en la delantera Borja Iglesias, Álvaro, Sergio García, Leo Baptistao, Hernán Pérez, Piatti y Puado.

Estos jugadores completan 23 fichas y si no hay salidas tampoco se esperan incorporaciones. A pesar de todo, habrá que esperar hasta finales de agosto para ver como queda definitivamente.